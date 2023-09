➡️DAX verteidigt Unterstützung vor EZB

ECB is expected to raise interest rates at 1:15 pm BST Knappe Entscheidung Die Entscheidung der Europäischen Zentralbank über die Zinssätze ist eine knappe Angelegenheit. Die Inflation ist nach wie vor hoch, aber auf der anderen Seite neigt sich die europäische Wirtschaft einer Rezession zu. Nichtsdestotrotz erwartet der Markt, dass die EZB um 13:15 Uhr MESZ eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte beschließen wird, und dies wird wahrscheinlich die letzte Anhebung in diesem Zyklus sein. Der Einlagensatz liegt derzeit bei 3,75%, und es wird erwartet, dass er seinen Höchststand bei 4% erreichen wird. Die Pressekonferenz ist für 14:45 Uhr angesetzt. Was sollten wir vor der Entscheidung der EZB wissen? Die Verbraucherpreisinflation der Eurozone blieb im August bei 5,3% im Jahresvergleich, während ein Rückgang auf 5,1% erwartet worden war. Die höher als erwartet ausgefallene Inflation war auf einen geringeren Rückgang der Energiepreise im Jahresvergleich als in den vorherigen Monaten zurückzuführen

Monatliches Kurswachstum von 0,6% m/m im August

Kerninflation des Verbraucherpreisindex sank von 5,5% auf 5,3% im Jahresvergleich

PMI des verarbeitenden Gewerbes in Deutschland steigt im August leicht auf 39,1 Punkte an, zeigt aber weiterhin deutliche Anzeichen einer Rezession

Der PMI für die Eurozone stieg wieder auf 43,7 Punkte. Auch die Dienstleistungs-PMIs der Eurozone bleiben deutlich außerhalb der Expansionszone

Die EZB wird auch neue makroökonomische Projektionen veröffentlichen. Gerüchten zufolge sollen die Projektionen zeigen, dass die VPI-Inflation im Jahr 2024 über 3 % bleibt, was die Entscheidungsträger davon überzeugen sollte, über eine Anhebung abzustimmen

In der Erklärung der EZB vom Juli hieß es, dass "eine weitere Anhebung im September erforderlich sein wird, wenn es nicht genügend Anzeichen dafür gibt, dass die bisherige Straffung der Geldpolitik ausreicht, um die Kerninflation innerhalb des Prognosehorizonts auf das Zielniveau zu bringen".

Seit Juli haben wir keine Daten gesehen, die auf einen stärkeren Rückgang der Inflation hinweisen, der das Erreichen des Inflationsziels im Prognosehorizont sicherstellen würde. Die Wirtschaft hat sich merklich abgekühlt, was auf die Möglichkeit eines schnelleren Inflationsrückgangs in der Zukunft hinweisen könnte. Andererseits gab es bei einigen EZB-Bankern auch Bedenken, dass die Straffung übertrieben sei

Sollte die EZB die Zinssätze nicht anheben, ist ein Szenario der "hawkish pause" möglich, wie es bei der Entscheidung der Fed im Juni der Fall war. In diesem Fall wäre der nächste Termin für eine Zinserhöhung wahrscheinlich im Dezember. Die Inflation in der Eurozone ist nach wie vor hoch und beginnt sich in den wichtigsten Volkswirtschaften zu erholen. In Anbetracht der Erklärung der EZB vom Juli, dass es Beweise für einen weiteren Rückgang der Inflation auf das Zielniveau innerhalb des Prognosehorizonts geben muss, sollten wir mit einer Zinserhöhung rechnen. Quelle: Bloomberg Finance LP, XTB Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Die Einkaufsmanagerindizes des verarbeitenden Gewerbes in der Eurozone deuten auf eine Rezession hin, ein Faktor, den die EZB sicherlich in Betracht ziehen wird. Quelle: Bloomberg Finance LP, XTB Der Markt rechnet mit einer Wahrscheinlichkeit von etwa 60 % für eine heutige Zinserhöhung. Quelle: Bloomberg Finance LP Wie wird der Markt reagieren? Der DAX /DE30 testet erneut die Nähe der Marke von 15600 Punkten. Unmittelbar vor der EZB-Entscheidung gelang es ihm, diese wichtige Unterstützung zu verteidigen, aber der hawkishe Ton der Entscheidung (Ankündigung möglicher weiterer Anhebungen) könnte zu einem Versuch führen, diese Unterstützung zu durchbrechen. In diesem Fall könnte sich der DE30 auf die nächste wichtige Marke von 15425 zubewegen, die oberhalb der unteren Begrenzung des expandierenden Keils liegt. Sollte die EZB hingegen das Ende des Zinserhöhungszyklus ankündigen, ist ein rascher Wiederanstieg in Richtung des wichtigen Widerstands bei 16000 möglich. Wir können feststellen, dass der Widerstand durch den 50 und 100 SMA verstärkt wird. Wir können auch feststellen, dass es einen näheren Widerstand beim 78,6 Fibo-Retracement gibt, etwas unterhalb von 15800. Quelle: xStation5 von XTB DER DEUTSCHE LEITINDEX

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Risikohinweis



CFDs sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 77% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.