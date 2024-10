DAX vor NFP im Bereich einer wichtigen Unterstützung 💡

Deutscher DAX fällt zum Wochenschluss um 0,55%

Regulierung der EU-Luftsicherheitsbehörde setzt Airbus- und Rolls-Royce-Aktien unter Druck Allgemeine Marktlage: Der Freitag an den europäischen Aktienmärkten bringt einen Rückschlag für die meisten Aktienindizes. Der deutsche DAX ist mit einem Minus von fast 0,5 % derzeit einer der am schlechtesten abschneidenden Indizes. Gleichzeitig verliert der französische CAC40 0,22 %. Der DAX testet derzeit einen wichtigen Unterstützungspunkt, der durch den 50-Tage-EMA gebildet wird. Die Aufmerksamkeit der Anleger richtet sich heute auf die BIP-Daten aus der Eurozone und die Berichte vom US-amerikanischen und kanadischen Arbeitsmarkt. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Die derzeitige Volatilität auf dem breiten europäischen Markt. Quelle: xStation Der deutsche Leitindex DAX / DE40 notiert am Freitag fast 0,55% niedriger und testet derzeit eine wichtige Unterstützungsmarke, die durch den 50-Tage-EMA (blaue Kurve im Chart) gebildet wird. Ein dynamischer Durchbruch dieser Zonen könnte theoretisch den Weg für weitere Rückgänge in Richtung des 100-Tage-EMA ebnen. Der wichtigste Widerstand bleibt hingegen der lokale Höchststand in der 19.000-Punkte-Zone. Quelle: xStation5 von XTB News: Goldman Sachs hat seine Empfehlung für die Aktien von Symrise (SY1.DE) auf „neutral“ mit einem Kursziel von € 127 angehoben. Zuvor hatte der Analyst der Bank empfohlen, das Unternehmen zu verkaufen. Die Aktien des Unternehmens legen heute um 1% zu. Die feindliche Übernahme des Rivalen Banco Sabadell (SAB.ES) durch BBVA (BBVA.ES) wurde von der Europäischen Zentralbank genehmigt. Dies ist die letzte wichtige regulatorische Hürde, die die Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA nehmen musste, bevor die Sabadell-Aktionäre über die Übernahme abstimmen können. Die Bank of America lobt die Fortschritte im Zuge der Glyphosat-Klagen in den USA und stuft die Bayer (BAYN.DE)-Aktie auf „neutral“ hoch. Das Kursziel wurde auf 31 Euro gesetzt. Die Flugsicherheitsbehörde der Europäischen Union wird einmalige Inspektionen der A350-Triebwerke von Airbus SE verlangen, nachdem ein Brand während des Fluges bei Cathay Pacific Airways Ltd. die Fluggesellschaft zu einem vorübergehenden Startverbot für einige Flugzeuge gezwungen hatte. Airbus (AIR.DE) und Rolls-Royce Holdings Plc (RR.UK), der Hersteller der Trent XWB-Triebwerke, die den A350 antreiben, hatten zuvor erklärt, dass sie mitEASA zusammenarbeiten würden. Die Aktien dieser Unternehmen verlieren derzeit mehr als 1 %.  Weitere Nachrichten aus den einzelnen Unternehmen des DAX-Index. Quelle: Bloomberg Financial LP  DER DEUTSCHE LEITINDEX DURCHGEHEND niedriger Zielspread von nur 1,2 Punkten in der langen Handelssession von 08 bis 22 Uhr! Viele andere Broker haben einen günstigen Spread nur von 09 bis 17:30 Uhr...

