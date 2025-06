DAX weiterhin nahe Allzeithoch 🔔Deutsche Verteidigungsaktien unter Druck

Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich erneut widerstandsfähig und hält dem Verkaufsdruck stand. Der DAX-Spotindex hat einen Teil seiner zuvor verzeichneten Verluste wieder wettgemacht und liegt nur noch um 0,18 % im Minus, während die DAX / DE40-Futures vor der Veröffentlichung wichtiger US-Konjunkturdaten (NFP-Bericht um 14:30 Uhr dt. Zeit) moderate Gewinne im Bereich von 0,3 bis 0,4 % verbuchen. Der Rückgang deutscher Verteidigungswerte wie Rheinmetall, RENK und Hensoldt scheint vor allem auf Gewinnmitnahmen nach den zuvor starken Kursanstiegen zurückzuführen zu sein. ►DAX (Future): WKN: 846959 | ISIN: DE0008469594 | Ticker: FDAX | CFD: DE40.cash Fraport und Weltraumlaser-Unternehmen Mynaric führen die Gewinnerliste an der deutschen Börse an

Die Aktien von Fraport und Mynaric führen die Liste der Gewinner an der deutschen Börse an. Im Gegensatz dazu notieren Verteidigungsunternehmen wie Rheinmetall, RENK Group und Hensoldt mit Verlusten zwischen -1,5 % und -3 % im Minus. Dennoch zeigen deutsche Verteidigungsunternehmen laut Bloomberg weiterhin eine stärkere Gewinndynamik als ihre amerikanischen Konkurrenten.

Tesla-ADRs (TSLA.DE) sind heute um ĂĽber 7 % gefallen und setzen damit den gestrigen Ausverkauf fort.

Die Revision des BIP der Eurozone fiel besser als erwartet aus, und die Einzelhandelsumsätze ĂĽberraschten im Jahresvergleich positiv, obwohl sie die Prognosen im Monatsvergleich leicht verfehlten. Es gab keine wesentlichen Entwicklungen, die die Stimmung gegenĂĽber dem deutschen Verteidigungssektor direkt schwächen wĂĽrden. Gestern traf Bundesrat Friedrich Merz mit Donald Trump zusammen – beide Politiker bekundeten ihre Absicht, die transatlantische Zusammenarbeit zu stärken, obwohl keine Details zu den Gesprächen bekannt gegeben wurden. Trump erhielt eine Einladung zu einem Besuch in Deutschland, und die wichtigsten Themen waren Handel, die G7 und die NATO. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen Demokonto xStation App herunterladen xStation App herunterladen DAX / DE40 im Tageschart Der wichtigste Widerstand fĂĽr den DE40-Index liegt laut Kursanalyse derzeit bei rund 24.500 Punkten. Eine wichtige UnterstĂĽtzung befindet sich im Bereich von 23.600 Punkten. Quelle: xStation5 von XTB  ZINSEN VOM BROKER - direkt auf dem Handelskonto Täglich verfĂĽgbar! Monatlich ausgeschĂĽttet! Zinsen fĂĽr die "Pause" bis zum nächsten TradeÂ

