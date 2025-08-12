Das war der Handelstag: Dollar unter Druck nach Inflationszahlen und Äußerungen Trumps (12.08.2025)

Einleitung Die Börse heute zeigt sich von ihrer positiven Seite: US-Aktienindizes legen deutlich zu, getrieben von Zinssenkungserwartungen und stabilen Inflationsdaten. Doch auch Rohstoffe, Währungen und Einzelwerte sorgen für Bewegung. In diesem Marktupdate erfährst du, welche Faktoren die Börse aktuell antreiben – und welche Risiken Anleger im Blick behalten sollten. ✅ Drei Key Takeaways 💹 US-Börse heute mit deutlichen Kursgewinnen Nasdaq 100-Futures : +1,14 %

S&P 500 : knapp +1 %

Russell 2000 : über +2 %

Haupttreiber: Erwartung einer Fed-Zinssenkung im September (Marktpreisanalyse: fast 100 % Sicherheit). 🌍 Wichtige Rohstoff- & Währungsbewegungen EUR/USD erholt sich von 1,1600 auf fast 1,1700.

WTI-Rohöl testet 63 USD, bleibt aber unter Druck wegen OPEC-Förderanstieg.

Gold kann nach Vortagesverlusten wieder leicht zulegen. 📉 Unternehmens- und Geopolitik-News SAP-Aktie verliert fast 5 % auf den tiefsten Stand seit April.

Trump-Putin-Treffen am Freitag in Alaska sorgt für Spannung an den Märkten.

📊 Märkte im Überblick Markt/Asset Bewegung Kommentar Nasdaq 100-Futures +1,14 % Zinssenkungsfantasie treibt EUR/USD 1,17 Erholung nach Vortagesverlusten WTI-Rohöl 63 USD OPEC-Produktionsanstieg belastet Gold leicht höher Erholung nach Gewinnmitnahmen SAP.DE -5 % Schwäche im Technologiesektor 🧠 Fazit: Börse heute – Optimismus mit Unsicherheiten Die Börse aktuell zeigt Stärke, getragen von Zinssenkungshoffnungen und soliden Unternehmensdaten. Dennoch bleibt das geopolitische Umfeld fragil – vom Handelsstreit USA/China bis zur Ukraine-Krise. Anleger sollten Chancen nutzen, aber Risikomanagement nicht vernachlässigen.

