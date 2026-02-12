- Daytrading Lernen - Jeden Mittwoch LIVE mit Daytrader Jochen Schmidt
- Chartanalyse, Markttechnik und How-to, live im Webinar
- Trading für Anfänger - Tutorial, um das Daytrading zu lernen
- Daytrading Lernen - Jeden Mittwoch LIVE mit Daytrader Jochen Schmidt
- Chartanalyse, Markttechnik und How-to, live im Webinar
- Trading für Anfänger - Tutorial, um das Daytrading zu lernen
Daytrading lernen: So startest du erfolgreich | Experten-Video für Einsteiger erklärt alle Schritte
Entdecke jetzt die YouTube Video-Tutorials, mit dem du Daytrading lernen und erste Strategien meisterst – ideal für Anfänger und alle, die Trading verstehen wollen
Daytrader Jochen Schmidt erläutert jeden Mittwoch live: Daytrading, Markttechnik, Chartanalyse und Tipps für erfolgreicheres Daytrading
Daytrading lernen: Dein Einstieg in effizientes Trading
Daytrading ist eine der spannendsten und schnelllebigsten Strategien im Finanzmarkt – doch ohne solides Wissen kann der Einstieg schwerfallen. Unser neu veröffentlichtes YouTube-Video zum Thema Daytrading und Trading Lernen zeigt dir Schritt für Schritt, wie du als Anfänger sofort loslegen kannst.
In dem Video-Tutorial erfährst du, was Daytrading genau bedeutet, welche Tools Profis nutzen und wie du Risiken realistisch einschätzt. Daytrading bezeichnet den kurzfristigen Kauf und Verkauf von Finanzinstrumenten innerhalb eines Handelstages, um von Kursschwankungen zu profitieren.
Was du im Video lernst
🔹 Grundlagen des Daytradings – Wie funktioniert der Intraday-Handel?
🔹 Live im Markt - Daytrading und Chartanalyse, wie es ein Daytrader im wahren Leben macht.
🔹 Strategien für Einsteiger – Technik, Indikatoren und Chartanalyse.
🔹 Risikomanagement – So schützt du dein Kapital.
🔹 Praxisbeispiele und Trading-Setups – Schritt für Schritt erklärt.
Ob du noch ganz am Anfang stehst oder deine Fähigkeiten vertiefen möchtest – dieses Videoreihe gibt dir jede Woche einen klaren Lernpfad zum Thema Daytrading lernen.
👉 Schau dir das Video jetzt hier an:
Warum Trading Lernen wichtig ist
Daytrading ist kein Glücksspiel: Erfolg hängt davon ab, wie gut du deine Strategien planst und deine Risiken kontrollierst. Wer diesen Lernprozess ernst nimmt, profitiert von einem strukturierten Einstieg in den Finanzmarkt. Anfänger-Tutorials und einem Trader über-die-Schulter-schauen helfen dir, typische Fehler zu vermeiden und deine eigenen Trading-Regeln zu entwickeln.
Fazit
Wenn du Daytrading lernen willst, ist es entscheidend, nicht nur oberflächlich zu lesen, sondern aktiv zu lernen. Dieses YouTube-Video bietet dafür einen verständlichen Einstieg und praktische Beispiele zugleich. Starte noch heute mit deinem Trading-Wissen und bring deine Skills auf ein neues Level.
👉 Jetzt Trading lernen und durchstarten!
AKTIEN GRATIS HANDELN!*
*XTB streicht deine Orderkommission bis zu einem monatlichen Umsatz von 100.000 Euro!
- Nicht investiertes Kapital wird sogar verzinst!
- BESTER Kundenservice inklusive! Erreiche uns, wenn du Hilfe braucht, per Hotline, E-Mail oder Chat
- XTB: Die Investment App, bei der dein Geld für dich arbeitet!
- Hier mehr erfahren
❓ FAQ – Daytrading & Trading Lernen
Was ist Daytrading?
Daytrading ist eine Trading-Strategie, bei der Finanzinstrumente wie Aktien, Indizes, Forex oder Kryptowährungen innerhalb eines einzigen Handelstages gekauft und verkauft werden. Ziel ist es, kurzfristige Kursbewegungen zu nutzen und Positionen nicht über Nacht zu halten.
Wie kann man Daytrading lernen?
Daytrading lernen funktioniert am besten durch eine Kombination aus:
-
Grundlagenwissen (Marktmechanik, Orderarten, Chartanalyse)
-
Strategien und Setups
-
Risikomanagement
-
Praxisübungen im Demokonto
-
Analyse eigener Trades
Video-Tutorials wie das verlinkte YouTube-Video helfen dabei, komplexe Trading-Konzepte verständlich und praxisnah zu erlernen.
Ist Daytrading für Anfänger geeignet?
Ja, Daytrading ist auch für Anfänger geeignet – jedoch nur mit strukturierter Vorbereitung. Wer Trading lernen möchte, sollte zunächst:
-
die Grundlagen verstehen
-
mit kleinen Beträgen starten
-
ein klares Risikomanagement nutzen
-
keine unrealistischen Gewinnerwartungen haben
Einsteiger profitieren besonders von Schritt-für-Schritt-Erklärungen und praxisnahen Beispielen.
Wie viel Kapital braucht man für Daytrading?
Für Daytrading gibt es keine feste Mindestgrenze. Viele Trader starten mit kleineren Beträgen im vierstelligen Bereich. Wichtig ist jedoch:
-
Nur Kapital einsetzen, dessen Verlust verkraftbar ist
-
Pro Trade maximal 1–2 % des Gesamtkapitals riskieren
-
Zuerst im Demokonto üben
Kapitalmanagement ist entscheidend für langfristigen Trading-Erfolg.
Welche Strategien eignen sich für Daytrading?
Beliebte Daytrading-Strategien sind:
-
Breakout-Strategien
-
Trendfolge-Strategien
-
Scalping
-
News-Trading
-
Unterstützung-/Widerstand-Trading
Welche Strategie geeignet ist, hängt vom persönlichen Trading-Stil, der Risikobereitschaft und der verfügbaren Zeit ab.
Was ist der Unterschied zwischen Daytrading und langfristigem Trading?
Beim Daytrading werden Positionen innerhalb eines Tages geschlossen.
Beim langfristigen Trading (Swing- oder Positionshandel) werden Trades über Tage, Wochen oder Monate gehalten.
Daytrading ist kurzfristig, schneller und intensiver – langfristiges Trading ist ruhiger und strategischer angelegt.
Wie lange dauert es, Trading zu lernen?
Trading lernen ist ein Prozess, der mehrere Monate bis Jahre dauern kann. Erste Grundlagen lassen sich innerhalb weniger Wochen verstehen. Konsistente Ergebnisse entstehen jedoch meist erst durch:
-
kontinuierliches Training
-
Marktbeobachtung
-
Fehleranalyse
-
Disziplin
Erfolgreiches Daytrading basiert auf Erfahrung und Risikokontrolle.
Ist Daytrading riskant?
Ja, Daytrading ist mit hohen Risiken verbunden. Kurse können sich schnell bewegen, was sowohl Gewinne als auch Verluste beschleunigt. Ohne klares Risikomanagement kann Kapital schnell verloren gehen.
Deshalb gilt:
Trading lernen bedeutet auch, Verluste zu akzeptieren und Risiken aktiv zu steuern.
Welche Tools braucht man für Daytrading?
Für Daytrading benötigt man in der Regel:
-
Eine stabile Trading-Plattform wie die xStation von XTB
-
Realtime-Kurse
-
Charting-Software
-
Technische Indikatoren
-
Schnelle Internetverbindung
Professionelle Trader arbeiten zusätzlich mit Trading-Journals zur Analyse ihrer Performance.
Lohnt es sich, Daytrading zu lernen?
Daytrading lernen kann sich lohnen, wenn man bereit ist:
-
Zeit in Weiterbildung zu investieren
-
diszipliniert zu handeln
-
emotionale Kontrolle zu entwickeln
-
Risiken realistisch einzuschätzen
Ohne Ausbildung und Strategie wird Daytrading schnell spekulativ. Mit strukturierter Herangehensweise kann es jedoch eine ernstzunehmende Handelsform sein.
Lufthansa Aktie: Prognose für das Unternehmen 🔴 Aktie im Fokus, die Aktuelle Analyse am 12.02.26
DAX Gewinner am Mittwoch: BASF Aktie 🔴 Kursentwicklung und Chartanalyse (Top & Flop vom Vortag)
DAX Verlierer: Heidelberg Materials Aktie 🔴 Kursentwicklung und Chartanalyse (Top & Flop vom Vortag)
Nasdaq Prognose & Analyse für Donnerstag, den 12.02.26 – Aktuelle Einschätzung
Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte
Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.
Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.
Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!
Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.
XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.
RISIKOHINWEIS für CFD
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 75% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.