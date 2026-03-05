DAX Gewinner: Siemens Energy an der Spitze – Siemens Energy Prognose nach neuem Kursschub

- Siemens Energy führt die DAX Gewinner an
Per Xetra-Schluss am 04.03.2026 konnten 28 Aktien im DAX zulegen, während 12 Werte mit Abschlägen schlossen. Zu den größten DAX Gewinnern zählten Siemens Energy, Daimler Truck und Infineon.
Angeführt wurde die Liste der DAX Gewinner erneut von Siemens Energy, deren Aktie um 4,37 Prozent zulegte. Dahinter folgten Daimler Truck mit einem Plus von 4,08 Prozent sowie Infineon mit einem Kursanstieg von 4,06 Prozent.
► Siemens Energy ISIN: DE000ENER6Y0 | WKN: ENER6Y | Ticker: ENR
🔑 Drei Key Takeaways – DAX heute
-
Siemens Energy führt die DAX Gewinner an: Die Aktie von Siemens Energy war mit einem Plus von 4,37 Prozent der stärkste Wert im Index und stand damit an der Spitze der DAX Gewinner.
-
Technisches Bild bleibt konstruktiv: Solange sich der Kurs über der SMA20 (161,22 EUR) stabilisieren kann, bleibt die Siemens Energy Prognose kurzfristig positiv mit Potenzial für neue Hochs.
-
Entscheidende Zone im kurzfristigen Chart: Im 4-Stunden-Chart liegen SMA20 und SMA50 um 163 EUR eng zusammen. Ein Ausbruch darüber könnte neue Aufwärtsdynamik auslösen, während eine Abweisung kurzfristige Rücksetzer begünstigen könnte.
DAX Gewinner im Fokus: Siemens Energy Aktie
Die Siemens Energy Aktie (ENR) war damit der stärkste DAX Gewinner des Handelstages und beendete den Handel mit einem Kursanstieg von 4,37 Prozent per Xetra-Schluss.
Die starke Performance rückt erneut die Siemens Energy Prognose in den Fokus vieler Anleger.
Chartanalyse und Siemens Energy Prognose im Tageschart
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 05.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im Tageschart zeigt sich ein klarer Aufwärtstrend der Siemens Energy Aktie im Verlauf des Jahres 2025. Nachdem im April 2025 das Jahrestief markiert wurde, kam es zu einer schnellen Gegenbewegung nach oben. In den darauffolgenden Monaten setzte sich die Aufwärtsbewegung weiter fort.
Zwischenzeitliche Schwächephasen – insbesondere im August – wurden von Anlegern konsequent für neue Positionierungen genutzt. Im Oktober wurde ein Hoch bei 110,45 EUR erreicht, das zunächst Gewinnmitnahmen auslöste.
Die Aktie korrigierte daraufhin bis in den Bereich von 95 EUR, konnte sich jedoch rasch stabilisieren und erneut nach oben drehen. Seit Ende November läuft die Aktie wieder sukzessive aufwärts und markierte dabei mehrere neue Hochpunkte.
Das bisherige Jahreshoch bei 124,80 EUR, das Mitte Dezember erreicht wurde, wurde zunächst verkauft. Die anschließenden Rücksetzer blieben jedoch moderat. Zu Jahresbeginn setzte sich die Aufwärtsbewegung erneut fort.
Auffällig ist im Chart, dass Rücksetzer regelmäßig von Anlegern als Kaufgelegenheiten genutzt wurden.
Zu Wochenbeginn kam es aufgrund von Gewinnmitnahmen zu einer deutlicheren Korrektur. Im gestrigen Handel zeigte sich jedoch wieder deutliches Kaufinteresse, wodurch Siemens Energy erneut zu den DAX Gewinnern zählte.
Bedeutung der SMA20 für die Siemens Energy Prognose
Im Dezember lief die Aktie kurzzeitig zurück an die SMA20 (aktuell bei 161,22 EUR) und konnte sich dort stabilisieren. Auch in den darauffolgenden Rücksetzern diente diese Durchschnittslinie als wichtige Unterstützung.
Zu Beginn dieser Handelswoche rutschte der Kurs kurzzeitig unter diese Linie, konnte sich jedoch im Bereich der SMA20 stabilisieren und im gestrigen Handel wieder darüber steigen. Der Tagesschlusskurs wurde erneut oberhalb der SMA20 ausgebildet.
Für die Siemens Energy Prognose ist entscheidend, ob dieser Ausbruch bestätigt wird:
-
Bestätigung des gestrigen Schlusskurses: Die Aufwärtsbewegung könnte sich fortsetzen und neue Hochs wären möglich.
-
Rückfall unter die SMA20: Wichtig wäre dann, dass der Kurs in unmittelbarer Nähe dieser Linie bleibt.
Sollte der Kontakt zur SMA20 verloren gehen, steigt die Wahrscheinlichkeit einer Ausdehnung der Korrektur bis zur SMA50 (aktuell 143,86 EUR).
Übergeordnete Einschätzung (Daily): neutral / bullisch
YouTube Trading Videos
Siemens Energy Prognose im 4-Stunden-Chart
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 05.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im 4-Stunden-Chart bewegte sich die Aktie seit Anfang Oktober längere Zeit seitwärts im Bereich der SMA20 (163,38 EUR) und SMA50 (162,82 EUR). Zusätzlich stabilisierte Ende Oktober die SMA200 (136,96 EUR) den Kurs.
Ende November gelang schließlich der Ausbruch über die SMA20. Seitdem fungierten sowohl die SMA20 als auch die SMA50 mehrfach als Unterstützung bei Rücksetzern.
In den letzten Handelstagen fiel die Aktie im Zuge von Gewinnmitnahmen kurzfristig unter beide Durchschnittslinien. Der gestrige Handel zeigte jedoch eine Erholung bis an die SMA50.
Da SMA20 und SMA50 aktuell sehr eng beieinanderliegen, benötigt die Aktie nun klaren Momentum-Schub oder ein mögliches Gap nach oben, um beide Linien nachhaltig zu überwinden.
Szenarien für die Siemens Energy Prognose
Bullisches Szenario
-
Break über SMA20 und SMA50
-
Fortsetzung der Aufwärtsbewegung
-
Potenzial für neue Hochs
Neutral bis kurzfristig schwächer
-
Abweisung an der SMA50
-
Rücksetzer in Richtung Wochentief
-
erneuter Versuch eines Ausbruchs nach Konsolidierung
Übergeordnete Einschätzung (4h): neutral / bullisch
Siemens Energy Prognose für den heutigen Handel
Tagesprognose: aufwärts
Widerstände
-
163,38 EUR
-
165,00 EUR
-
178,00 EUR
Unterstützungen
-
162,66 EUR
-
162,02 EUR
-
161,22 EUR
-
159,99 EUR
-
143,86 EUR
-
137,40 EUR (Gap)
-
136,96 EUR
-
132,65 EUR (Gap)
-
128,95 EUR
* Angaben jeweils per Xetra-Schlusskurs.
