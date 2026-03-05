Nasdaq Prognose heute: Nasdaq Analyse und Ausblick für den 05.03.2026

- Kurzfristiges Chartbild bleibt bullisch
- SMA200 im größeren Bild entscheidender Widerstand
- Seitwärts bis leicht aufwärts erwartete Tagesbewegung
- Kurzfristiges Chartbild bleibt bullisch
- SMA200 im größeren Bild entscheidender Widerstand
- Seitwärts bis leicht aufwärts erwartete Tagesbewegung
Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 23.542 Punkten. Der Index konnte sich bis zum Mittag etwas erholen, gab nachfolgend Teile seiner Gewinne wieder ab. Bereits am frühen Nachmittag gelangen die Stabilisierung und der Richtungswechsel. Mit Aufnahme des offiziellen Handels am Nachmittag ging es dynamisch aufwärts. Die Dynamik hat im Handelsverlauf nachgelassen, das Kaufinteresse hat aber bis zum Abend angehalten.
► Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: US100
🔑 Drei Key Takeaways – Nasdaq 100 aktuell im Überblick
-
Kurzfristiges Chartbild bleibt bullisch
Der Nasdaq konnte sich im Stundenchart über wichtigen gleitenden Durchschnitten stabilisieren. Solange der Index oberhalb der SMA20 notiert, bestehen weiterhin Chancen auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung.
-
SMA200 im größeren Bild entscheidender Widerstand
Im 4-Stunden-Chart bleibt die SMA200 die zentrale Hürde. Erst ein nachhaltiger Ausbruch über diese Marke könnte weiteres Aufwärtspotenzial in Richtung höherer Kursziele freisetzen.
-
Seitwärts bis leicht aufwärts erwartete Tagesbewegung
Für den heutigen Handel wird eine überwiegend seitwärts bis leicht aufwärts gerichtete Bewegung erwartet. Das bullische Szenario hat aktuell eine Wahrscheinlichkeit von etwa 60 %.
Nasdaq Analyse: Rückblick auf den Handel vom 04.03.2026
Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 23.542 Punkten. Im Verlauf des Vormittags konnte sich der Index zunächst etwas erholen, gab einen Teil der Gewinne anschließend jedoch wieder ab. Bereits am frühen Nachmittag stabilisierte sich der Markt und leitete einen Richtungswechsel ein.
Mit Beginn des offiziellen Handels am Nachmittag setzte eine dynamische Aufwärtsbewegung ein. Zwar ließ die Dynamik im weiteren Handelsverlauf nach, dennoch blieb das Kaufinteresse bis in den Abend hinein bestehen.
|04.03.
|03.03.
|Erwartet
|Ist
|Tageshoch
|25.190
|24.821
|24.838
|25.190
|Tagestief
|24.570
|24.323
|24.417
|24.570
|Tagesschluss
|25.095
|24.731
|Range (Punkte)
|620
|498
Betrachtungszeitraum der Range: 08:00 bis 22:00 Uhr.
Nasdaq Analyse im Stundenchart
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 05.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Der Nasdaq notierte gestern Morgen im Bereich der SMA20 (aktuell bei 25.042 Punkten). Im Stundenchart ist gut erkennbar, dass der Index sich am Morgen über diese Linie schieben konnte und anschließend weiter aufwärts lief.
Dabei wurden zunächst die SMA50 (aktuell bei 24.786 Punkten) sowie später auch die SMA200 (aktuell bei 24.907 Punkten) erreicht. Nach einem kurzen Test dieser Marke setzte sich die Aufwärtsbewegung fort. Am Abend lag der Index deutlich über der SMA20.
Das Stundenchart hat sich damit klar aufgehellt und kann aktuell bullisch interpretiert werden. Solange der Nasdaq oberhalb der SMA20 notiert, könnte sich die Aufwärtsbewegung fortsetzen.
Mögliche Kursziele auf der Oberseite liegen zunächst im Bereich von 24.250/65 Punkten sowie übergeordnet bei 24.495/515 Punkten.
Sollten Rücksetzer auftreten, könnte die SMA20 zunächst als Unterstützung fungieren. Diese Durchschnittslinie hat den Nasdaq bereits im gestrigen Handel mehrfach stabilisiert. Wird sie im Tagesverlauf unterschritten, könnte die SMA200 darunter eine weitere Unterstützung darstellen.
Ein Stundenschluss unter der SMA200 würde das Chartbild wieder eintrüben. In diesem Fall könnte der Index weiter in Richtung der SMA50 zurücksetzen.
Einschätzung kurzfristiges Chartbild – Nasdaq Prognose: bullisch
YouTube Trading Videos
Nasdaq Analyse im 4-Stunden-Chart
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 05.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im 4-Stunden-Chart zeigt sich, dass die Erholung zur Wochenmitte der vergangenen Woche bis knapp über die SMA200 (aktuell bei 25.162 Punkten) führte. Allerdings gelang es dem Nasdaq nicht, sich dauerhaft oberhalb dieser Linie zu etablieren.
In der Folge rutschte der Index wieder unter die anderen gleitenden Durchschnitte. Zu Wochenbeginn fiel der Nasdaq sogar unter die SMA50 (aktuell bei 24.918 Punkten), bevor die Bullen den Markt stabilisieren konnten.
Zur Wochenmitte erreichte der Index erneut die SMA200. Auch diesmal endete die Bewegung zunächst an dieser wichtigen Widerstandszone.
Für die weitere Nasdaq Prognose bleibt diese Marke entscheidend. Gelingt es den Bullen, den Nasdaq über die SMA200 zu schieben und sich nachhaltig darüber zu etablieren, könnte die Aufwärtsbewegung weiter in Richtung der im Stundenchart genannten Ziele laufen.
Scheitert der Index jedoch erneut an dieser Marke, steigt die Wahrscheinlichkeit für eine erneute Schwächephase. In diesem Fall könnten Rücksetzer bis zur SMA50 oder zur SMA20 (aktuell bei 24.806 Punkten) folgen.
Weitere mögliche Ziele auf der Unterseite wären das aktuelle Wochentief sowie das Februartief.
Einschätzung übergeordnetes Chartbild – Nasdaq Prognose: neutral bis bullisch
Nasdaq Prognose für heute (05.03.2026)
Der Nasdaq notiert heute Morgen bei 24.066 Punkten und damit 524 Punkte über dem Niveau von gestern Morgen.
Long-Szenario
Kann sich der Index über 24.066 Punkten stabilisieren, könnten folgende Kursziele angelaufen werden:
24.083/85
24.101/03
24.125/27
24.143/45
24.161/63
24.181/83
24.202/04
24.223/25
24.241/43
24.259/61
24.280/82
24.301/03
Über 24.301/03 Punkten wären weitere Ziele möglich:
24.324/26
24.341/43
24.359/61
24.377/79
24.393/95
24.411/13
24.428/30
24.455/57
Short-Szenario
Kann sich der Nasdaq nicht über 24.066 Punkten halten, könnten folgende Unterstützungen getestet werden:
24.047/45
24.028/26
24.005/03
23.982/80
23.967/65
23.944/42
23.928/26
23.910/08
23.886/84
23.868/66
23.845/43
23.828/26
23.805/03
23.788/86
Unterhalb von 23.788/86 Punkten wären weitere Ziele erreichbar:
23.768/66
23.749/47
23.730/28
23.711/09
23.693/91
23.679/77
23.658/56
23.639/37
23.623/21
23.604/02
23.588/86
23.570/68
23.553/51
23.535/33
23.517/15
Wichtige Marken im Nasdaq
Widerstände
25.162
25.301
25.454
25.755
25.936
Unterstützungen
25.042
24.959 / 24.917 / 24.907
24.805
24.786
24.595
24.323
24.297
Nasdaq Prognose – Erwartete Handelsspanne
Auf Basis der aktuellen Nasdaq Analyse erwarten wir heute einen seitwärts bis leicht aufwärts gerichteten Markt.
Wahrscheinlichkeiten laut Setup:
-
Bullisches Szenario: 60 %
-
Bärisches Szenario: 40 %
Die erwartete Tagesrange liegt zwischen:
24.395 Punkten bis 23.766 Punkten
(Referenz: Tagesschluss 22:00 Uhr im Vergleich zum Tagesschluss des Vortages.)
AKTION: Gratis-Aktie zur Kontoeröffnung bei XTB
- Eröffne dein neues, erstes Handelskonto bei XTB und erhalte nach erster Einzahlung deine Gratis-Aktie von Hugo Boss
- Handel bei XTB Aktien & ETF zu 0 Euro Orderkommission, solange Du unter 100.000 Euro Handelsumsatz/Monat bleibst! Bis zu dieser Grenze streicht XTB die Ordergebühr!
- Alle Details zur Aktion hier
FAQ zur Nasdaq Prognose und Nasdaq Analyse
Wie lautet die aktuelle Nasdaq Prognose?
Die aktuelle Nasdaq Prognose deutet kurzfristig auf ein leicht bullisches Szenario hin. Solange sich der Index oberhalb wichtiger Unterstützungen wie der SMA20 halten kann, besteht weiteres Aufwärtspotenzial. Insgesamt wird für den heutigen Handel eine seitwärts bis leicht aufwärts gerichtete Bewegung erwartet.
Welche Marken sind in der Nasdaq Analyse besonders wichtig?
In der aktuellen Nasdaq Analyse spielt vor allem die SMA200 eine zentrale Rolle. Sie fungiert derzeit als wichtiger Widerstand. Auf der Unterseite gelten die SMA20 sowie die SMA50 als relevante Unterstützungen, die kurzfristige Rücksetzer abfedern könnten.
Welche Kursziele ergeben sich aus der Nasdaq Analyse?
Auf der Oberseite liegen mögliche kurzfristige Ziele zunächst im Bereich von etwa 24.250 bis 24.515 Punkten. Sollte der Nasdaq hingegen unter wichtige Unterstützungen fallen, könnten Rücksetzer in Richtung der SMA50 sowie tieferer Unterstützungszonen folgen.
Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit für steigende Kurse im Nasdaq?
Auf Basis der aktuellen technischen Nasdaq Analyse ergibt sich ein leicht bullisches Szenario. Die Wahrscheinlichkeit für steigende Kurse liegt derzeit bei etwa 60 %, während das Risiko für ein bärisches Szenario bei rund 40 % liegt.
Welche Handelsspanne wird heute im Nasdaq erwartet?
Die erwartete Handelsspanne laut aktueller Nasdaq Prognose liegt im Bereich zwischen etwa 24.395 Punkten auf der Oberseite und 23.766 Punkten auf der Unterseite. Diese Range basiert auf der aktuellen technischen Analyse des Marktes.
Krypto News: Bitcoin aktuell zwischen $60.000 und $74.000 – Wohin geht der Markt? 🪙
Gold: Die Kraft zur Stabilisierung! 🟡 Analyse & Prognose
Der XTB Wochenausblick 🔴 Märkte, die man nächste Woche im Auge behalten sollte 🔴 Bitcoin, Öl, EURUSD
BÖRSE HEUTE: Wall Street fällt – Ölpreis über 93 USD wegen Nahost-Konflikt (06.03.2026)
Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte
Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.
Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.
Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!
Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.
XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.
RISIKOHINWEIS für CFD
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 75% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.