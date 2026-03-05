Nasdaq Prognose heute: Nasdaq Analyse und Ausblick für den 05.03.2026

Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 23.542 Punkten. Der Index konnte sich bis zum Mittag etwas erholen, gab nachfolgend Teile seiner Gewinne wieder ab. Bereits am frühen Nachmittag gelangen die Stabilisierung und der Richtungswechsel. Mit Aufnahme des offiziellen Handels am Nachmittag ging es dynamisch aufwärts. Die Dynamik hat im Handelsverlauf nachgelassen, das Kaufinteresse hat aber bis zum Abend angehalten.

► Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: US100

🔑 Drei Key Takeaways – Nasdaq 100 aktuell im Überblick

Kurzfristiges Chartbild bleibt bullisch

Der Nasdaq konnte sich im Stundenchart über wichtigen gleitenden Durchschnitten stabilisieren. Solange der Index oberhalb der SMA20 notiert, bestehen weiterhin Chancen auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung.

SMA200 im größeren Bild entscheidender Widerstand

Im 4-Stunden-Chart bleibt die SMA200 die zentrale Hürde. Erst ein nachhaltiger Ausbruch über diese Marke könnte weiteres Aufwärtspotenzial in Richtung höherer Kursziele freisetzen.

Seitwärts bis leicht aufwärts erwartete Tagesbewegung

Für den heutigen Handel wird eine überwiegend seitwärts bis leicht aufwärts gerichtete Bewegung erwartet. Das bullische Szenario hat aktuell eine Wahrscheinlichkeit von etwa 60 %.

Nasdaq Analyse: Rückblick auf den Handel vom 04.03.2026

Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 23.542 Punkten. Im Verlauf des Vormittags konnte sich der Index zunächst etwas erholen, gab einen Teil der Gewinne anschließend jedoch wieder ab. Bereits am frühen Nachmittag stabilisierte sich der Markt und leitete einen Richtungswechsel ein.

Mit Beginn des offiziellen Handels am Nachmittag setzte eine dynamische Aufwärtsbewegung ein. Zwar ließ die Dynamik im weiteren Handelsverlauf nach, dennoch blieb das Kaufinteresse bis in den Abend hinein bestehen.

04.03. 03.03. Erwartet Ist Tageshoch 25.190 24.821 24.838 25.190 Tagestief 24.570 24.323 24.417 24.570 Tagesschluss 25.095 24.731 Range (Punkte) 620 498

Betrachtungszeitraum der Range: 08:00 bis 22:00 Uhr.

Nasdaq Analyse im Stundenchart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 05.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Der Nasdaq notierte gestern Morgen im Bereich der SMA20 (aktuell bei 25.042 Punkten). Im Stundenchart ist gut erkennbar, dass der Index sich am Morgen über diese Linie schieben konnte und anschließend weiter aufwärts lief.

Dabei wurden zunächst die SMA50 (aktuell bei 24.786 Punkten) sowie später auch die SMA200 (aktuell bei 24.907 Punkten) erreicht. Nach einem kurzen Test dieser Marke setzte sich die Aufwärtsbewegung fort. Am Abend lag der Index deutlich über der SMA20.

Das Stundenchart hat sich damit klar aufgehellt und kann aktuell bullisch interpretiert werden. Solange der Nasdaq oberhalb der SMA20 notiert, könnte sich die Aufwärtsbewegung fortsetzen.

Mögliche Kursziele auf der Oberseite liegen zunächst im Bereich von 24.250/65 Punkten sowie übergeordnet bei 24.495/515 Punkten.

Sollten Rücksetzer auftreten, könnte die SMA20 zunächst als Unterstützung fungieren. Diese Durchschnittslinie hat den Nasdaq bereits im gestrigen Handel mehrfach stabilisiert. Wird sie im Tagesverlauf unterschritten, könnte die SMA200 darunter eine weitere Unterstützung darstellen.

Ein Stundenschluss unter der SMA200 würde das Chartbild wieder eintrüben. In diesem Fall könnte der Index weiter in Richtung der SMA50 zurücksetzen.

Einschätzung kurzfristiges Chartbild – Nasdaq Prognose: bullisch

Nasdaq Analyse im 4-Stunden-Chart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 05.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im 4-Stunden-Chart zeigt sich, dass die Erholung zur Wochenmitte der vergangenen Woche bis knapp über die SMA200 (aktuell bei 25.162 Punkten) führte. Allerdings gelang es dem Nasdaq nicht, sich dauerhaft oberhalb dieser Linie zu etablieren.

In der Folge rutschte der Index wieder unter die anderen gleitenden Durchschnitte. Zu Wochenbeginn fiel der Nasdaq sogar unter die SMA50 (aktuell bei 24.918 Punkten), bevor die Bullen den Markt stabilisieren konnten.

Zur Wochenmitte erreichte der Index erneut die SMA200. Auch diesmal endete die Bewegung zunächst an dieser wichtigen Widerstandszone.

Für die weitere Nasdaq Prognose bleibt diese Marke entscheidend. Gelingt es den Bullen, den Nasdaq über die SMA200 zu schieben und sich nachhaltig darüber zu etablieren, könnte die Aufwärtsbewegung weiter in Richtung der im Stundenchart genannten Ziele laufen.

Scheitert der Index jedoch erneut an dieser Marke, steigt die Wahrscheinlichkeit für eine erneute Schwächephase. In diesem Fall könnten Rücksetzer bis zur SMA50 oder zur SMA20 (aktuell bei 24.806 Punkten) folgen.

Weitere mögliche Ziele auf der Unterseite wären das aktuelle Wochentief sowie das Februartief.

Einschätzung übergeordnetes Chartbild – Nasdaq Prognose: neutral bis bullisch

Nasdaq Prognose für heute (05.03.2026)

Der Nasdaq notiert heute Morgen bei 24.066 Punkten und damit 524 Punkte über dem Niveau von gestern Morgen.

Long-Szenario

Kann sich der Index über 24.066 Punkten stabilisieren, könnten folgende Kursziele angelaufen werden:

24.083/85

24.101/03

24.125/27

24.143/45

24.161/63

24.181/83

24.202/04

24.223/25

24.241/43

24.259/61

24.280/82

24.301/03

Über 24.301/03 Punkten wären weitere Ziele möglich:

24.324/26

24.341/43

24.359/61

24.377/79

24.393/95

24.411/13

24.428/30

24.455/57

Short-Szenario

Kann sich der Nasdaq nicht über 24.066 Punkten halten, könnten folgende Unterstützungen getestet werden:

24.047/45

24.028/26

24.005/03

23.982/80

23.967/65

23.944/42

23.928/26

23.910/08

23.886/84

23.868/66

23.845/43

23.828/26

23.805/03

23.788/86

Unterhalb von 23.788/86 Punkten wären weitere Ziele erreichbar:

23.768/66

23.749/47

23.730/28

23.711/09

23.693/91

23.679/77

23.658/56

23.639/37

23.623/21

23.604/02

23.588/86

23.570/68

23.553/51

23.535/33

23.517/15

Wichtige Marken im Nasdaq

Widerstände

25.162

25.301

25.454

25.755

25.936

Unterstützungen

25.042

24.959 / 24.917 / 24.907

24.805

24.786

24.595

24.323

24.297

Nasdaq Prognose – Erwartete Handelsspanne

Auf Basis der aktuellen Nasdaq Analyse erwarten wir heute einen seitwärts bis leicht aufwärts gerichteten Markt.

Wahrscheinlichkeiten laut Setup:

Bullisches Szenario: 60 %

Bärisches Szenario: 40 %

Die erwartete Tagesrange liegt zwischen:

24.395 Punkten bis 23.766 Punkten

(Referenz: Tagesschluss 22:00 Uhr im Vergleich zum Tagesschluss des Vortages.)

FAQ zur Nasdaq Prognose und Nasdaq Analyse

Wie lautet die aktuelle Nasdaq Prognose?

Die aktuelle Nasdaq Prognose deutet kurzfristig auf ein leicht bullisches Szenario hin. Solange sich der Index oberhalb wichtiger Unterstützungen wie der SMA20 halten kann, besteht weiteres Aufwärtspotenzial. Insgesamt wird für den heutigen Handel eine seitwärts bis leicht aufwärts gerichtete Bewegung erwartet.

Welche Marken sind in der Nasdaq Analyse besonders wichtig?

In der aktuellen Nasdaq Analyse spielt vor allem die SMA200 eine zentrale Rolle. Sie fungiert derzeit als wichtiger Widerstand. Auf der Unterseite gelten die SMA20 sowie die SMA50 als relevante Unterstützungen, die kurzfristige Rücksetzer abfedern könnten.

Welche Kursziele ergeben sich aus der Nasdaq Analyse?

Auf der Oberseite liegen mögliche kurzfristige Ziele zunächst im Bereich von etwa 24.250 bis 24.515 Punkten. Sollte der Nasdaq hingegen unter wichtige Unterstützungen fallen, könnten Rücksetzer in Richtung der SMA50 sowie tieferer Unterstützungszonen folgen.

Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit für steigende Kurse im Nasdaq?

Auf Basis der aktuellen technischen Nasdaq Analyse ergibt sich ein leicht bullisches Szenario. Die Wahrscheinlichkeit für steigende Kurse liegt derzeit bei etwa 60 %, während das Risiko für ein bärisches Szenario bei rund 40 % liegt.

Welche Handelsspanne wird heute im Nasdaq erwartet?

Die erwartete Handelsspanne laut aktueller Nasdaq Prognose liegt im Bereich zwischen etwa 24.395 Punkten auf der Oberseite und 23.766 Punkten auf der Unterseite. Diese Range basiert auf der aktuellen technischen Analyse des Marktes.