DAX Prognose für den 05.03.2026: DAX aktuell zwischen 23.724 und 24.288 Punkten erwartet

Der DAX ist gestern Morgen bei 23.830 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Der Index formatierte mit Aufnahme des vorbörslichen Handels direkt das Tagestief. Mit Aufnahme des Xetra Handels ging es am Vormittag aufwärts. Bis zum Mittag lief der DAX bis an die 24.200 Punkte und pendelte hier aus. Es ging bis zum Xetra Schluss in einer vergleichsweisen engen Box seitwärts. Gestern konnte ein Xetra Tagesgewinn ausgewiesen werden. Nachbörslich schoben die Bullen den DAX weiter aufwärts. Der DAX ging bei 24.267 Punkten aus dem Tageshandel.

► DAX (Kassa) WKN: 846900 | ISIN: DE0008469008 | Ticker: DAX | CFD: DE40.cash

🔎 Drei Key Takeaways – DAX aktuell im Überblick

DAX aktuell nach starkem Vortag leicht schwächer gestartet

Der DAX schloss gestern bei 24.267 Punkten nach einem deutlichen Tagesgewinn. Heute startete der Index bei 24.124 Punkten in den Handel und liegt damit leicht unter dem Niveau des gestrigen Tagesschlusses. Chartbild kurzfristig weiter angespannt

Im Stundenchart bleibt das Bild neutral bis bärisch, im 4-Stunden-Chart weiterhin bärisch. Solange der DAX unter der SMA20 im Bereich um 24.243 Punkte notiert, besteht das Risiko weiterer Rücksetzer. Wichtige Tagesrange zwischen 23.724 und 24.288 Punkten

Die DAX Prognose für heute sieht eine mögliche Handelsspanne zwischen 23.724 und 24.288 Punkten . Oberhalb von 24.204 Punkten könnten weitere Aufwärtsziele aktiviert werden, während unter 24.103 Punkten zunehmender Verkaufsdruck möglich bleibt.



DAX aktuell: Rückblick auf den Handel vom 04.03.2026

Der DAX startete gestern bei 23.830 Punkten in den vorbörslichen Handel und markierte unmittelbar das Tagestief. Mit Beginn des Xetra-Handels setzte eine Aufwärtsbewegung ein, die den Index bis zum Mittag an die Marke von 24.200 Punkten führte. Anschließend bewegte sich der Markt bis zum Xetra-Schluss in einer vergleichsweise engen Seitwärtsrange.

Am Ende des regulären Handels konnte der DAX einen deutlichen Tagesgewinn verbuchen. Im nachbörslichen Handel setzte sich die Aufwärtsbewegung fort, sodass der Index den Handelstag bei 24.267 Punkten beendete.

Im DAX überwogen die Gewinner deutlich: 28 Aktien schlossen im Plus, während 12 Werte Verluste verzeichneten.

Top-Gewinner im DAX:

Siemens Energy: +4,37 %

Daimler Truck Holding: +4,08 %

Infineon: +4,06 %

Schwächste DAX-Aktien:

Brenntag: −4,82 %

adidas: −4,64 %

Symrise: −3,44 %

DAX Prognose: Chartcheck im Stundenchart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 05.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Der DAX bewegte sich gestern zunächst im Bereich der SMA20 (aktuell 24.195 Punkte). Im Stundenchart ist zu erkennen, dass der Index diese Durchschnittslinie am Morgen überwinden konnte und zunächst in Richtung SMA50 (aktuell 24.045 Punkte) lief.

An dieser Marke zeigte sich zunächst Widerstand, erst am Nachmittag gelang der nachhaltige Ausbruch über diese Linie. Danach konnte sich der DAX weiter nach oben absetzen. Im Frühhandel kam es jedoch erneut zu einem Rücksetzer unter die SMA20 bis in den Bereich der SMA50.

Sollten die Bullen den Index im Stundenchart wieder über die SMA20 schieben, könnte sich das kurzfristige Bild stabilisieren. Gelingt anschließend ein nachhaltiger Anstieg, liegen mögliche Kursziele bei:

24.325 / 24.335 Punkten

24.495 / 24.510 Punkten

Bleibt der Markt dagegen unter Druck, könnte der DAX zunächst das 23,6 %-Retracement testen. Unterhalb dieser Marke wäre ein Rücklauf in Richtung des aktuellen Wochentiefs denkbar.

Einschätzung Stundenchart: neutral bis bärisch.

DAX Prognose im 4-Stunden-Chart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 05.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Zu Wochenbeginn fiel der DAX unter alle drei wichtigen gleitenden Durchschnittslinien. Der anschließende Rücksetzer führte den Index unter das 23,6 %-Retracement. Die darauffolgende Gegenbewegung brachte den Markt erneut über diese Marke, jedoch scheiterte die Erholung exakt an der SMA20 (aktuell 24.243 Punkte).

Solange der DAX unter dieser Durchschnittslinie notiert, bleibt das übergeordnete Chartbild auf dieser Zeitebene bärisch.

Erholungen könnten zunächst erneut in Richtung des Retracements laufen. Eine nachhaltige Verbesserung des Chartbilds wäre erst möglich, wenn sich der Index deutlich über diese Zone lösen kann. In diesem Fall wäre ein erneuter Anlauf an die SMA20 denkbar.

Einschätzung 4-Stunden-Chart: bärisch.

DAX aktuell: Ausblick und DAX Prognose für den heutigen Handel

Der DAX startete heute Morgen bei 24.124 Punkten in den vorbörslichen Handel. Damit liegt der Index rund 294 Punkte unter der ersten Notierung des Vortages, aber 143 Punkte unter dem gestrigen Tagesschluss.

Long-Szenario

Können die Bullen den DAX über 24.124 Punkten stabilisieren, könnten sich weitere Anlaufziele auf der Oberseite ergeben:

24.145 / 24.147

24.161 / 24.163

24.179 / 24.181

24.204 / 24.206

Darüber hinaus könnten folgende Kursmarken in den Fokus rücken:

24.221 / 24.223

24.238 / 24.240

24.255 / 24.257

24.271 / 24.273

24.288 / 24.290

24.307 / 24.309

24.321 / 24.323

24.342 / 24.344

Short-Szenario

Kann sich der DAX nicht über 24.124 Punkten halten, könnten die Bären den Index zunächst in Richtung folgender Unterstützungen drücken:

24.105 / 24.103

24.088 / 24.087

24.065 / 24.063

24.048 / 24.046

24.027 / 24.025

24.008 / 24.006

Weitere mögliche Abwärtsziele:

23.981 / 23.979

23.963 / 23.961

23.940 / 23.938

23.923 / 23.921

23.908 / 23.906

23.888 / 23.886

23.869 / 23.867

23.850 / 23.848

23.829 / 23.827

Unterhalb dieser Zone könnten weitere Abgaben in Richtung 23.724 Punkte folgen.

Wichtige Marken im DAX aktuell

Widerstände

24.195

24.243

24.324

24.400 / 24.440 / 24.487

24.520

24.655

24.711 / 24.781

Unterstützungen

24.103

24.063 / 24.045

23.997

23.885 / 23.827

23.743

23.648

23.511

23.422

DAX Prognose: Erwartete Handelsspanne

Auf Basis unseres aktuellen Setups ergibt sich folgende DAX Prognose für heute:

Bullisches Szenario: 55 %

Bärisches Szenario: 45 %

Die erwartete Tagesrange im DAX aktuell liegt zwischen:

24.163 / 24.288 Punkten auf der Oberseite und 23.886 / 23.724 Punkten auf der Unterseite.

Marktstimmung der Anleger

Der Fear-and-Greed-Index notierte zuletzt bei 37 Punkten und befindet sich damit im Bereich Fear.

Vergleichswerte:

Vor einer Woche: 45 (Neutral)

Vor einem Monat: 47 (Neutral)

Vor einem Jahr: 11 (Extreme Fear)

Der Indikator kombiniert mehrere Marktkennzahlen, darunter die Entwicklung des S&P 500 gegenüber seinem gleitenden Durchschnitt, Marktvolatilität, Optionsmarktaktivität sowie die Nachfrage nach Hochzinsanleihen. Werte unter 50 signalisieren eine vorsichtige Anlegerstimmung, während extreme Werte häufig auf mögliche kurzfristige Marktumkehrungen hinweisen.

DER DEUTSCHE INDEX

