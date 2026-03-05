DAX Prognose für den 05.03.2026: DAX aktuell zwischen 23.724 und 24.288 Punkten erwartet

- DAX aktuell nach starkem Vortag leicht schwächer gestartet
- Chartbild kurzfristig weiter angespannt
- Wichtige Tagesrange zwischen 23.724 und 24.288 Punkten
Der DAX ist gestern Morgen bei 23.830 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Der Index formatierte mit Aufnahme des vorbörslichen Handels direkt das Tagestief. Mit Aufnahme des Xetra Handels ging es am Vormittag aufwärts. Bis zum Mittag lief der DAX bis an die 24.200 Punkte und pendelte hier aus. Es ging bis zum Xetra Schluss in einer vergleichsweisen engen Box seitwärts. Gestern konnte ein Xetra Tagesgewinn ausgewiesen werden. Nachbörslich schoben die Bullen den DAX weiter aufwärts. Der DAX ging bei 24.267 Punkten aus dem Tageshandel.
► DAX (Kassa) WKN: 846900 | ISIN: DE0008469008 | Ticker: DAX | CFD: DE40.cash
-
DAX aktuell: Rückblick auf den Handel vom 04.03.2026
Der DAX startete gestern bei 23.830 Punkten in den vorbörslichen Handel und markierte unmittelbar das Tagestief. Mit Beginn des Xetra-Handels setzte eine Aufwärtsbewegung ein, die den Index bis zum Mittag an die Marke von 24.200 Punkten führte. Anschließend bewegte sich der Markt bis zum Xetra-Schluss in einer vergleichsweise engen Seitwärtsrange.
Am Ende des regulären Handels konnte der DAX einen deutlichen Tagesgewinn verbuchen. Im nachbörslichen Handel setzte sich die Aufwärtsbewegung fort, sodass der Index den Handelstag bei 24.267 Punkten beendete.
Im DAX überwogen die Gewinner deutlich: 28 Aktien schlossen im Plus, während 12 Werte Verluste verzeichneten.
Top-Gewinner im DAX:
-
Siemens Energy: +4,37 %
-
Daimler Truck Holding: +4,08 %
-
Infineon: +4,06 %
Schwächste DAX-Aktien:
-
Brenntag: −4,82 %
-
adidas: −4,64 %
-
Symrise: −3,44 %
DAX Prognose: Chartcheck im Stundenchart
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 05.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Der DAX bewegte sich gestern zunächst im Bereich der SMA20 (aktuell 24.195 Punkte). Im Stundenchart ist zu erkennen, dass der Index diese Durchschnittslinie am Morgen überwinden konnte und zunächst in Richtung SMA50 (aktuell 24.045 Punkte) lief.
An dieser Marke zeigte sich zunächst Widerstand, erst am Nachmittag gelang der nachhaltige Ausbruch über diese Linie. Danach konnte sich der DAX weiter nach oben absetzen. Im Frühhandel kam es jedoch erneut zu einem Rücksetzer unter die SMA20 bis in den Bereich der SMA50.
Sollten die Bullen den Index im Stundenchart wieder über die SMA20 schieben, könnte sich das kurzfristige Bild stabilisieren. Gelingt anschließend ein nachhaltiger Anstieg, liegen mögliche Kursziele bei:
-
24.325 / 24.335 Punkten
-
24.495 / 24.510 Punkten
Bleibt der Markt dagegen unter Druck, könnte der DAX zunächst das 23,6 %-Retracement testen. Unterhalb dieser Marke wäre ein Rücklauf in Richtung des aktuellen Wochentiefs denkbar.
Einschätzung Stundenchart: neutral bis bärisch.
YouTube Trading Videos
DAX Prognose im 4-Stunden-Chart
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 05.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Zu Wochenbeginn fiel der DAX unter alle drei wichtigen gleitenden Durchschnittslinien. Der anschließende Rücksetzer führte den Index unter das 23,6 %-Retracement. Die darauffolgende Gegenbewegung brachte den Markt erneut über diese Marke, jedoch scheiterte die Erholung exakt an der SMA20 (aktuell 24.243 Punkte).
Solange der DAX unter dieser Durchschnittslinie notiert, bleibt das übergeordnete Chartbild auf dieser Zeitebene bärisch.
Erholungen könnten zunächst erneut in Richtung des Retracements laufen. Eine nachhaltige Verbesserung des Chartbilds wäre erst möglich, wenn sich der Index deutlich über diese Zone lösen kann. In diesem Fall wäre ein erneuter Anlauf an die SMA20 denkbar.
Einschätzung 4-Stunden-Chart: bärisch.
DAX aktuell: Ausblick und DAX Prognose für den heutigen Handel
Der DAX startete heute Morgen bei 24.124 Punkten in den vorbörslichen Handel. Damit liegt der Index rund 294 Punkte unter der ersten Notierung des Vortages, aber 143 Punkte unter dem gestrigen Tagesschluss.
Long-Szenario
Können die Bullen den DAX über 24.124 Punkten stabilisieren, könnten sich weitere Anlaufziele auf der Oberseite ergeben:
-
24.145 / 24.147
-
24.161 / 24.163
-
24.179 / 24.181
-
24.204 / 24.206
Darüber hinaus könnten folgende Kursmarken in den Fokus rücken:
-
24.221 / 24.223
-
24.238 / 24.240
-
24.255 / 24.257
-
24.271 / 24.273
-
24.288 / 24.290
-
24.307 / 24.309
-
24.321 / 24.323
-
24.342 / 24.344
Short-Szenario
Kann sich der DAX nicht über 24.124 Punkten halten, könnten die Bären den Index zunächst in Richtung folgender Unterstützungen drücken:
-
24.105 / 24.103
-
24.088 / 24.087
-
24.065 / 24.063
-
24.048 / 24.046
-
24.027 / 24.025
-
24.008 / 24.006
Weitere mögliche Abwärtsziele:
-
23.981 / 23.979
-
23.963 / 23.961
-
23.940 / 23.938
-
23.923 / 23.921
-
23.908 / 23.906
-
23.888 / 23.886
-
23.869 / 23.867
-
23.850 / 23.848
-
23.829 / 23.827
Unterhalb dieser Zone könnten weitere Abgaben in Richtung 23.724 Punkte folgen.
Wichtige Marken im DAX aktuell
Widerstände
-
24.195
-
24.243
-
24.324
-
24.400 / 24.440 / 24.487
-
24.520
-
24.655
-
24.711 / 24.781
Unterstützungen
-
24.103
-
24.063 / 24.045
-
23.997
-
23.885 / 23.827
-
23.743
-
23.648
-
23.511
-
23.422
DAX Prognose: Erwartete Handelsspanne
Auf Basis unseres aktuellen Setups ergibt sich folgende DAX Prognose für heute:
-
Bullisches Szenario: 55 %
-
Bärisches Szenario: 45 %
Die erwartete Tagesrange im DAX aktuell liegt zwischen:
24.163 / 24.288 Punkten auf der Oberseite und 23.886 / 23.724 Punkten auf der Unterseite.
Marktstimmung der Anleger
Der Fear-and-Greed-Index notierte zuletzt bei 37 Punkten und befindet sich damit im Bereich Fear.
Vergleichswerte:
-
Vor einer Woche: 45 (Neutral)
-
Vor einem Monat: 47 (Neutral)
-
Vor einem Jahr: 11 (Extreme Fear)
Der Indikator kombiniert mehrere Marktkennzahlen, darunter die Entwicklung des S&P 500 gegenüber seinem gleitenden Durchschnitt, Marktvolatilität, Optionsmarktaktivität sowie die Nachfrage nach Hochzinsanleihen. Werte unter 50 signalisieren eine vorsichtige Anlegerstimmung, während extreme Werte häufig auf mögliche kurzfristige Marktumkehrungen hinweisen.
