DE40: Euphorie am Markt nach Fed-Entscheidung. DAX erreicht 19000er Marke

Bullen treiben DAX / DE40-Kontrakte über 19.000

Europäische Märkte in Euphorie nach Fed-Entscheidung

RWE und Bayer geben neue Partnerschaften bekannt Einen solchen Aufschwung an den europäischen Märkten haben wir schon lange nicht mehr erlebt. Die dovishe Zinssenkung um 50 Basispunkte in den USA war weit von dem entfernt, was die meisten Ökonomen erwartet hatten, da eine unorthodoxe Liberalisierung der Geldpolitik als Zeichen einer alarmierenden Situation in der amerikanischen Wirtschaft interpretiert werden könnte. Unterdessen erleben die Märkte einen recht heftigen Aufschwung, der durch die so genannte „Jumbo-Zinssenkung“ und Äußerungen des Vorsitzenden Powell angeheizt wird, der betont, dass die niedrigeren Zinssätze lediglich dazu dienen sollen, die bereits vielversprechenden Aussichten für die USA aufrechtzuerhalten. economy. Die europäischen Indizes liegen heute alle im grünen Bereich. Die größten Zuwächse verzeichnen der österreichische ATX (fast 2 %) und der französische CAC40 (+1,7 %), die in den letzten Tagen am meisten nachgegeben hatten. Der britische FTSE 100 steigt um 0,9 %, der italienische FTSE MIB und der polnische WIG20 legen jeweils um rund 0,75 % zu, während der spanische IBEX35 um rund 0,4 % zulegt. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Lang erwartete Beschleunigung auf dem europäischen Aktienmarkt. Quelle: xStation5 DE40 Die Bullen behalten die Kontrolle über den DE40 und treiben die Kontrakte auf den deutschen Index über die 19.000er-Marke. Das Chartbild hat sich aggressiv von den beiden gewichteten gleitenden Durchschnitten entfernt, die sich seit einigen Tagen in einer zinsbullischen Ausrichtung befinden (der schnellere/hellere über dem langsameren/dunkellila). Der DE40 ist derzeit auf dem besten Weg, neue Allzeithochs oberhalb der 19.030er-Marke zu erreichen. Quelle: xStation5 Unternehmensnachrichten: Deutsche Telekom (DTE.DE): Die von T-Mobile US geäußerten Bedenken hinsichtlich der Serviceeinnahmen im Jahr 2025 belasten die Aktien des Unternehmens (-1,5%). Das Unternehmen hat sich zu einer Aktionärsrendite von 50 Mrd. USD bis 2027 verpflichtet, was etwas konservativer als erwartet ist und das künftige Wachstumspotenzial des Unternehmens unter Druck setzt.

Commerzbank (CBK.DE): Die Bank plant, ihre Suche nach einem neuen CEO angesichts einer möglichen Übernahme durch UniCredit zu beschleunigen. Das Unternehmen bereitet sich darauf vor, auf die Erklärungen der UniCredit zu reagieren, nachdem diese einen Anteil von 9 % erworben hat. Als Spitzenkandidatin wird die derzeitige Finanzchefin Bettina Orlopp gehandelt, obwohl der Vorstand auch externe Kandidaten in Betracht zieht. Die Commerzbank-Aktie verliert heute 0,7%.

RWE (RWE.DE): Das Energieunternehmen ist eine Partnerschaft mit AM Green eingegangen, um ab 2027 grünes Ammoniak zu liefern. Dieser Rohstoff ist eine emissionsfreie Energiequelle, die die europäischen Standards für erneuerbare Brennstoffe erfüllt. Die Zusammenarbeit zwischen den Energieunternehmen zielt darauf ab, die wachsende Nachfrage zu decken. Die RWE-Aktien steigen derzeit um 1,2%.

BMW (BMW.DE): Die Aktien des Unternehmens erholen sich um 3 %, nachdem die Citi ihre Bewertung von „Verkaufen“ auf „Neutral“ heraufgesetzt hat. Die Analysten sind der Meinung, dass die derzeitige Bewertung zu niedrig ist, selbst wenn man die Bedenken über die Gewinne von Anfang des Monats berücksichtigt.

Bayer (BAY.DE): Das deutsche Pharmaunternehmen hat in der Absichtserklärung erklärt, gemeinsam mit Trinity Biontech eine neue Generation von Geräten zur kontinuierlichen Glukoseüberwachung in Echtzeit (CGM) in Indien und China auf den Markt zu bringen. Die Unternehmen haben positive Ergebnisse von Markttests erhalten, während die Nachfrage nach solchen Lösungen unter Diabetikern stetig wächst. Die Bayer-Aktie ist heute um 3,1 % gestiegen. DEUTSCHE und US AKTIEN kommissionsfrei handeln:

