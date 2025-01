Der Beginn der Handelswoche war gekennzeichnet von enormer Volatilität und Abschlägen folgend auf die Entwicklungen rund um den chinesischen Konkurrenten ChatGPTs DeepSeek. Nvidia (Ticker: NVDA) verlor mehr als eine halbe Billion an Marktkapitalisierung innerhalb eines Handelstages und auch am deutschen Aktienmarkt sah ein Highflyer der jüngeren Vergangenheit starke Abschläge: Siemens Energy (Ticker: ENR.DE). 🔴DeepSeek Energie-effizienter? Aktie von Siemens Energy stürzt um mehr als 20% ab Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Aktuelle Nachrichten zum Aktien Trading 🔴 Siemens Energy Handelsideen 🔴 Siemens Energy Prognose & Ausblick Siemens Energy WKN: ENER6Y | ISIN: DE000ENER6Y0 | Ticker: ENR.DE Wie im gestrigen „Guten Abend Börse“ thematisiert, überraschten mich die Abschläge, ich verwies bereits gestern Morgen auf die einerseits aufkommende Frage, ob die vergangene Woche erfolgte Ankündigung der Stargate-Investition in Höhe von 500 Mrd. US-Dollar nicht ein wenig groß anmutet, scheint es doch auch wesentlich günstiger zu gehen, verwies dann aber zudem darauf, dass ich für den Bereich KI weiter optimistisch bin, eher nun weitere Unsummen in die Entwicklung im Bereich KI fließen sehe. Nach einigem Nachdenken ausgehend von 2,3 Kommentaren im Webinar machen die Abschläge in Nvidia, ganz besonders aber in Energie-Titeln durchaus Sinn: der massive Rückgang in Nividia dürfte vor allem darauf zurückzuführen sein, dass das neue DeepSeek-Sprachmodell bessere Ergebnisse liefern kann als OpenAI's ChatGPT, gepaart mit einer geringeren Nachfrage nach Nvidia-Chips, sprich: höhere Effizienz, du bekommst ein besseres Ergebnis mit (Energie-)Aufwand. Und beim Punkt Energie kommt Siemens Energy ins Spiel, wir erinnern uns an die vergangene Woche, wo ich im „Guten Abend Börse“ auf den jüngsten Push auf neue Allzeithochs verwies, getragen durch zunehmenden Energiebedarf der nun in den USA geplanten Rechenzentren, wo Siemens Energy ebenfalls rund 20% seines Geschäfts macht. Mit abnehmendem Energiebedarf gerät folgerichtig auch Siemens Energy unter Druck, da Anleger, die letzte Woche noch einen bullishen Treiber sahen, diesen nun nicht mehr erkennen. Aber: die Aktie bleibt dennoch einen näheren Blick wert und die technische Schlüsselregion findet sich im Bereich der gestrigen Tiefs um 47 Euro, eventuell auch erst um 45/46 Euro: erst mit einem Schluss unterhalb wäre ich bezüglich des übergeordneten Aufwärtstrends sehr viel skeptischer, sehe bis dahin den aktuellen Modus ein wenig neutraler, aber längerfristig dennoch weiter bullish. Siemens Energy Aktie Chartanalyse – Daily: Quelle: SO SEHEN SIEGER AUS! Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

Hier mehr erfahren Quelle: xStation5 von XTB

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 74% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.