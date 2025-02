Delivery Hero: Anstieg des Bruttowarenwert von 8 Prozent 🔴 Aktie im Fokus, die Aktuelle Analyse am 20.02.2025

AKTIE IM FOKUS: Delivery Hero

WKN: A2E4K4 | ISIN:  DE000A2E4K43 | Ticker: DHER

‚Äč‚Äč‚Äč‚ÄčAktuelle Analyse und Einsch√§tzung sowohl f√ľr kurzfristig aktive Trader/Daytrader als auch Einsch√§tzungen und Prognosen f√ľr l√§ngerfristige Investoren

Short Cut: 

Delivery Hero, als weltweit f√ľhrende lokale Lieferplattform, erreicht seine Jahresziel 2024 dank eines guten 4. Quartals 2024. Der Konzern steigerte den Bruttowarenwert 2024 gegen√ľber dem Vorjahr um 8,3 Prozent, das bereinigte EBITDA wuchs um gut 500 Mio. EUR auf rund 750 Mio. EUR. Erstmals konnte auch ein positiver Free Cash Flow aus Jahressicht ausgewiesen werden. Die Nettoverschuldung konnte um 55 Prozent auf 1,9 Mrd. EUR reduziert werden. F√ľr das laufende Gesch√§ftsjahr erwartet Delivery Hero ein Wachstum beim Bruttowarenwert von 8 - 10 Prozent. Das bereinigte EBITDA soll zwischen 975 - 1.025 Mio. EUR liegen.

Fundamentaldaten:

aktueller Preis    28,97 EUR

Marktkapitalisierung   8,61 Mrd. EUR

Umsatz 2023    9,94 Mrd. EUR

Eigenkapitalquote    15,25 %

KGV 2025*    38,13 %

4 Wochen Performance    - 5,30 %

Bewertung    Leicht unterbewertet

Div. Rendite 2024*   ----

Branche    Lieferdienst

* Prognose

Parkettgefl√ľster:

Im¬†4. Quartal f√ľhrten ein starkes Bestellwachstum aber auch wachsende Warenkorbgr√∂√üen zu einem Anstieg des Bruttowarenwert von 8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Au√üerhalb Asiens hat sich der Bruttowarenwert um 27 Prozent gegen√ľber dem Vorjahr verbessert.¬†

Der Gesamtumsatz aller Segmente stieg gegen√ľber dem Vorjahr um 22 Prozent auf 12,8 Mrd. EUR, das bereinigte EBITDA konnte von 254 Mio. 2023 auf 750 Mio. 2024 gesteigert werden. Der Bruttowarenwert 2024 konnte um 8,3 Prozent auf 48,8 Mrd. EUR gesteigert werden. Der Barmittelbestand konnte deutlich erh√∂ht werden und bel√§uft sich aktuell auf 3,8 Mrd. EUR, was insbesondere durch den B√∂rsengang der talabat an der B√∂rse Dubai zur√ľckzuf√ľhren ist. Alleine durch diesen B√∂rsengang konnte der Barmittelbestand um 1,8 Mrd. EUR erh√∂ht werden. Diese Mittel sollen auch dazu genutzt werden, den R√ľckkauf von Wandelschuldverschreibungen mit F√§lligkeit 2025, 2026 und 2027 zu finanzieren.

Chartcheck - Betrachtung im Tageschart:

Nachdem die Aktie im Juli 2024 ein Tief bei 17,37 EUR formatiert hatte, ging es nachfolgend dynamisch aufw√§rts. Das Wertpapier konnte sich bis Ende Oktober aufw√§rtsschieben und bei 41,99 EUR das Jahreshoch formatieren. Dieses Hoch wurde nachfolgend, aber direkt wieder abverkauft. Es ging zun√§chst moderat, zu Jahresbeginn dynamischer abw√§rts. Der Anteilsschein war Anfang Februar in der Lage einen Richtungswechsel abzubilden und wieder √ľber die 30 EUR-Marke zu laufen.¬†

Im Tageschart ist erkennbar, dass das Papier im November zun√§chst unter die 20-Tage-Linie (aktuell bei 26,90 EUR) gefallen ist, sich aber zun√§chst erfolgreich an der 50-Tage-Linie (aktuell bei 28,56 EUR) stabilisieren konnte. Es ist aber nicht gelungen nachfolgend wieder √ľber die 20-Tage-Linie zu laufen. Im Chart ist gut erkennbar, dass die Aktie sich im Bereich dieser Linie m√ľde gelaufen hat. In der Konsequenz ging es deutlich abw√§rts, wobei auch die 200-Tage-Linie (aktuell bei 29,19 EUR) keinen wesentlichen Support hat bieten k√∂nnen. Erst in der letzten Handelswoche gelang der Move zur√ľck √ľber beide Durchschnittslinien. Die Aktie hat sich zwar √ľber der 200-Tage-Linie festsetzen k√∂nnen, hat es aber bisher noch nicht geschafft, sich √ľberzeugend von dieser Linie nach Norden zu l√∂sen.¬†

Wesentlich und wichtig wird sein, dass die Aktie sich jetzt √ľber der¬†200-Tage-Linie etablieren und sich nach M√∂glichkeit rasch von dieser Linie nach Norden schieben kann. Je dynamischer die Bewegungen sind desto belastbarer kann die Aufw√§rtsbewegung definiert werden. K√∂nnen diese Kursmuster abgebildet werden, so k√∂nnte es √ľbergeordnet wieder in Richtung des Jahreshoch 2024 (42,01 EUR) gehen.¬†

Sollte dieser Move nicht abgebildet werden k√∂nnen, so k√∂nnte es Zuge von Schw√§che wieder an die¬†200-Tage-Linie bzw. die 50-Tage-Linie gehen. Halten diese beiden Linien per Tagesschluss nicht als Support, so k√∂nnte darunter die 20-Tage-Linie noch eine weitere Unterst√ľtzung bieten. Verbindlich b√§risch w√ľrde sich das Tageschart dann eintr√ľben, wenn die Aktie sich unter der 20-Tage-Linie etabliert und nachfolgend auch den Kontakt zu dieser Linie verliert. Das k√∂nnte als Hinweis interpretiert werden, dass sich die Schw√§che weiter in Richtung der 23,88 EUR bzw. √ľbergeordnet in Richtung der 14,95 EUR ausdehnen k√∂nnte.¬†

Einschätzung Tageschart, Prognose: neutral / bullisch  

Übergeordneter Ausblick Tageschart - Langfristig orientiert Anleger (nächste 12-18 Monate):

Kann sich die Aktie √ľber der 200-Tage-Linie halten, so k√∂nnte es aufw√§rts zum Jahreshoch 2024 gehen. R√ľcksetzer sollten sich sp√§testens im Bereich der 20-Tage-Linie erholen. Geht es unter diese Durchschnittslinie, so k√∂nnte es wieder in Richtung des Jahrestiefs 2024 gehen.

Wir rechnen auf Basis unserer Analyse mit einer seitwärts / aufwärts gerichteten Entwicklung. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups:  55 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 45 %

Betrachtung im 4h Chart:

Im Chart ist erkennbar, dass die Aktie im Oktober und im November an der SMA20 (aktuell bei 29,43 EUR) / SMA50 (aktuell bei 27,10 EUR) seitw√§rts / abw√§rts gelaufen ist. Ende November ging dieser Kontakt verloren und die Aktie ist auch unter die SMA200 (aktuell bei 30,81 EUR) gerutscht. Im Chart ist sehr gut herauszulesen, dass das Papier zwar nachfolgend versucht hat, erneut √ľber diese Linie zu laufen, aber gescheitert ist. Es ging bis Ende Dezember sukzessive abw√§rts. Das Papier konnte sich im Januar zwar stabilisieren, aber nicht nennenswert erholen. Erst Anfang Februar machte sich Kaufinteresse breit. Die Aktie konnte sich im Zuge dessen zun√§chst √ľber die SMA200 schieben, aber nicht festsetzen. Im Zuge eines GAP down ging es wieder an und unter die SMA20.

Damit hat sich das Chartbild wieder eingetr√ľbt. Solange das Papier es nicht schafft, sich √ľber die SMA20 zu schieben, solange k√∂nnte es im Zuge von weiterer Schw√§che wieder an die¬†SMA50 gehen. Im Chart ist erkennbar, dass diese Durchschnittslinie im Januar ein guter Support gewesen ist. Kann sich der Anteilsschein nicht im Dunstkreis dieser Linie stabilisieren und erholen, so k√∂nnte es im Zug weiterer Abgaben an die Anlaufziele gehen, die in der Tagesbetrachtung gew√ľrdigt worden sind.

Geht es wieder √ľber die SMA20, so wird wichtig sein, dass der Anteilsschein im Rahmen weitere Erholungsbewegungen die Kraft hat, sich √ľber der SMA200 zu etablieren. Sollte dies gelingen, so sollte es direkt weiter aufw√§rts gehen. Je schneller ein veritabler Abstand zur SMA200 hergestellt wird, desto wahrscheinlicher ist es, dass die Aktie die Anlaufziele erreichen k√∂nnte, die in der Tagesbetrachtung Erw√§hnung gefunden haben.

Einschätzung 4h Chart, Prognose: neutral  

Übergeordneter Ausblick 4h Chart - Kurzfristig orientiert Anleger (nächste drei Monate):

Sollte die Aktie bis an die SMA50 zur√ľcksetzen, so sollte sich sp√§testens hier ein Richtungswechsel einstellen. Etabliert sich das Papier unter dieser Durchschnittslinie, so k√∂nnte es weiter abw√§rts gehen. Um Perspektiven auf der Oberseite zu haben, muss sich das Wertpapier √ľber der SMA200 festsetzen und rasch von dieser Linie nach Norden l√∂sen.

Wir rechnen auf Basis unserer Analyse mit einer seitwärts / abwärts gerichteten Entwicklung. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups:  40 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 60 %

Widerstände

29,43

29,19

29,86

30,80

30,81

32,81 (GAP)

34,11

35,39 (GAP)

37,01 (GAP)

42,01

Unterst√ľtzungen

28,56

27,10

26,90

26,87

23,88

23,55

20,73

17,37

14,95

Quelle: xStation5 von XTB

 

