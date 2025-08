US Börse heute: Moderate Zuversicht vor ISM-Daten – Quartalszahlen im Fokus 📊

Einleitung Die US Börse startet heute mit verhaltenem Optimismus in den Handel. Anleger richten ihren Blick auf zahlreiche Unternehmenszahlen sowie auf die bevorstehende Veröffentlichung des ISM-PMI für den US-Dienstleistungssektor. Diese Daten könnten die künftigen Zinsentscheidungen der Federal Reserve beeinflussen – und damit auch die allgemeine Stimmung an den Märkten. Im Mittelpunkt steht der Technologieindex Nasdaq-100, der leicht im Plus notiert. Doch auch Einzelwerte wie Palantir, Hims & Hers und Vertex Pharmaceuticals sorgen für Bewegung. Was bedeutet das für Investoren, die heute auf die US Börse blicken? Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen ✅ Drei Key Takeaways 📈 Nasdaq-100 mit stabilem Aufwärtstrend:

Der Index liegt aktuell rund 0,05 % höher als am Vortag und bewegt sich weiterhin innerhalb seiner dynamischen Aufwärtsspanne laut 50-, 100- und 200-Tage-EMAs. Technisch wichtige Unterstützungen bestehen durch die untere Bollinger-Band-Grenze und den 50-Tage-Durchschnitt. 💥 Palantir übertrifft Erwartungen – Aktie explodiert:

Palantir Technologies überzeugt mit starken Quartalszahlen und einem +6 % Kursplus. Sowohl Umsatz als auch Gewinn lagen über den Prognosen. Die starke Nachfrage nach KI-Lösungen und wachsende Unternehmenskundschaft treiben das Geschäft an. 📉 Schwache Zahlen bei Hims & Hers, Vertex und Caterpillar:

Trotz guter Umsatzentwicklung enttäuschte Hims & Hers im GLP-1-Segment. Vertex Pharmaceuticals musste nach einer gestoppten Schmerzmittel-Studie einen Rücksetzer hinnehmen. Auch Caterpillar und Archer-Daniels-Midland litten unter steigenden Zöllen und schwacher Nachfrage, was sich negativ auf die Aktienkurse auswirkte. 📰 Unternehmensnews im Überblick 🏦 Bank of America & JP Morgan : Trump-Kritik sorgt für leichte Verluste im Finanzsektor.

🧬 Vertex : Rückschlag nach Abbruch von VX-993-Studie trotz starker CF-Umsätze.

💊 Hims & Hers : Umsatzrückgang im wichtigen GLP-1-Geschäft, -13 % Kursreaktion.

🚜 Caterpillar : Belastung durch Zölle, schwächere Gewinne – Aktie -4 %.

🌾 ADM: Gewinnprognose gesenkt – Aktie verliert trotz solider Zahlen ebenfalls -4 %. 🧠 Fazit: US Börse heute – Zwischen Hoffnung und Vorsicht Die US Börse heute zeigt sich widerstandsfähig, obwohl einige Unternehmen mit Herausforderungen kämpfen. Während Tech-Werte wie Palantir Rückenwind durch KI-Trends erhalten, belasten Zölle, Kostensteigerungen und regulatorische Risiken andere Branchen. Für Anleger heißt das: Die Marktstimmung bleibt fragil, aber chancenreich – besonders im Technologie- und KI-Bereich. Wer aktuell an der US Börse investieren möchte, sollte selektiv vorgehen und sowohl makroökonomische Daten als auch Unternehmensberichte aufmerksam verfolgen. Nasdaq 100 Chartanalyse – Daily: Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 05.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.