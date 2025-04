Anders als der breite Markt konnte die Aktie der Fluglinie Delta Airlines (Ticker: DAL) am Mittwoch brillieren, folgend auf solide Quartalszahlen – seit Jahresbeginn hat die Aktie dennoch deutlich mehr als 30% verloren, da das Unternehmen ebenfalls unter den Trump’schen Importzöllen leidet. Aktuelle Nachrichten zum Aktien Trading 🔴 Delta Airlines Handelsideen 🔴 Delta Airlines Prognose & Ausblick ► Delta Airlines WKN: A0MQV8 | ISIN: US2473617023 | Ticker: DAL Blicken wir zunächst auf die Zahlen: Delta wies einen Gewinn pro Aktie von 46 Cent bereinigt gegenüber 38 Cent erwartet aus und dass bei einem Umsatz von 12,98 Milliarden US-Dollar bereinigt gegenüber 12,98 Milliarden US-Dollar erwartet. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Doch der Ausblick der Fluglinie für die zweite Jahreshälfte schaut mau aus: Delta wird das Flugangebot in der zweiten Jahreshälfte aufgrund rückläufiger Buchungen folgend der Handelspolitik der Trump Administration nicht erweitern, prognostizierte in diesem Zusammenhang für das zweite Quartal einen Umsatzrückgang von bis zu 2 % ziemlich genau entsprechend der Erwartungshaltung Wall Street, während man in Bezug auf den Gewinn pro Aktie mit einer Spanne zwischen 1,70 bis 2,30 US-Dollar hinter der Erwartung der Wall Street, die im Mittel mit einem Gewinn von 2,23 US-Dollar pro Aktie gerechnet hatte zurückblieb. Ed Bastian, CEO von Delta, der noch kurz nach dem Wahlsieg Trumps von wahrscheinlich „frischem Wind“ durch die neue Trump-Administration überzeugt war und für 2025 Deltas „bestes Geschäftsjahr in der Geschichte des Unternehmens“ erwartet hatte, ruderte nun zurück, sagte: „In den letzten sechs Wochen haben wir einen entsprechenden Rückgang des allgemeinen Verbraucher- und Unternehmensvertrauens erlebt“, resultiert in einem deutlichen Nachfragerückgang ab Februar, beginnend mit der aggressiven Handelspolitik Trumps. Ausgehend vom Umstand, dass Delta die profitabelste US-Airline ist, ist man zwar in der Lage steigende Kosten für importierte Komponenten für die US-Luftfahrtindustrie abzufedern – aber es schneidet dennoch in die Gewinnmarge. In Bezug auf Engagements in der Aktie wäre ich grundsätzlich vorsichtig, muss auf der Kehrseite allerdings sagen, dass ein Großteil des skeptischen Ausblicks im jüngsten, recht scharfen Rücksetzers im Aktienkurs eventuell bereits eingepreist sein dürfte und ein kurzfristiger Bounce zurück, deutlich über die 40 USD Marke nicht auszuschließen ist, was eventuell für den ein oder anderen Swing Trader interessant sein könnte. Delta Airlines Aktie Chartanalyse – Daily: Quelle: xStation5 von XTB DEUTSCHE und US AKTIEN kommissionsfrei handeln: Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET  bei XTB!

Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 69% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.