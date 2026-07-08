Forex News: US-Dollar profitiert von Nahost-Eskalation - Börse Aktuell im Devisenmarkt

- Die Eskalation zwischen den USA und Iran stärkt den US-Dollar
- EUR/USD steht kurzfristig unter Druck
- Mittelfristig könnten steigende europäische Anleiherenditen und eine restriktivere EZB-Kommunikation den Euro wieder stabilisieren
- Die Eskalation zwischen den USA und Iran stärkt den US-Dollar
- EUR/USD steht kurzfristig unter Druck
- Mittelfristig könnten steigende europäische Anleiherenditen und eine restriktivere EZB-Kommunikation den Euro wieder stabilisieren
Die Forex News werden aktuell von einer deutlichen Verschärfung der geopolitischen Lage im Nahen Osten dominiert. Nach dem Ende der Waffenruhe zwischen den USA und Iran ist die Risikoprämie an den Finanzmärkten sprunghaft angestiegen. Anleger reduzieren Engagements in risikoreicheren Währungen und schichten Kapital verstärkt in den US-Dollar um. Die Börse Aktuell zeigt damit einmal mehr, dass geopolitische Krisen zu den wichtigsten Kurstreibern am Devisenmarkt gehören.
Waffenruhe beendet: Wie die Eskalation entstand
Die jüngste Eskalation entwickelte sich innerhalb weniger Tage und führte zu einer deutlichen Veränderung der Marktstimmung.
Das Abkommen
Vor rund einem Monat hatten die USA und Iran ein zeitlich begrenztes 60-Tage-Abkommen geschlossen. Es sah eine sichere und gebührenfreie Passage durch die Straße von Hormus vor. Im Gegenzug sollten US-Sanktionen gegen iranische Ölexporte vorübergehend ausgesetzt und Gespräche über das iranische Atomprogramm aufgenommen werden.
Angriff auf Handelsschiffe
Die Vereinbarung wurde beendet, nachdem Iran drei Handelsschiffe in der Straße von Hormus angegriffen hatte, darunter einen LNG-Tanker.
Reaktion der USA
Die Vereinigten Staaten antworteten mit Luftangriffen auf mehr als 80 Ziele innerhalb Irans und führten gleichzeitig Sanktionen gegen den iranischen Ölhandel wieder ein.
Iranischer Gegenschlag
Iran reagierte mit weiteren Angriffen auf Ziele in Bahrain und Kuwait.
Offizielles Ende der Waffenruhe
Während des NATO-Gipfels in Ankara erklärte Donald Trump, dass die Waffenruhe aus seiner Sicht beendet sei. Gleichzeitig schloss er eine kurzfristige Rückkehr zu diplomatischen Verhandlungen praktisch aus.
Forex News: Schwellenländer-Währungen geraten massiv unter Druck
Die steigende Risikoaversion belastet vor allem Währungen aus Schwellenländern. Anleger ziehen Kapital aus risikoreicheren Märkten ab und bevorzugen klassische sichere Häfen.
Der ungarische Forint gehört zu den größten Verlierern des Tages. Gegenüber dem Euro verliert die Währung rund 0,85%, gegenüber dem US-Dollar rund 1,0%. Trotz des deutlichen Rückgangs bleibt zu berücksichtigen, dass der Forint zuvor auf Mehrjahreshochs notierte. Die aktuelle Bewegung könnte daher zunächst als technische Korrektur interpretiert werden. Für eine nachhaltige Aufwertung wären strukturelle Verbesserungen der ungarischen Wirtschaft sowie höhere Direktinvestitionen erforderlich.
Auch andere Schwellenländer-Währungen stehen unter Druck:
- Ungarischer Forint: EUR/HUF +0,85%, USD/HUF +1,0%
- Südafrikanischer Rand: USD/ZAR +0,6%, EUR/ZAR +0,4%
- Indische Rupie: USD/INR +0,5%
- Polnischer Zloty: rund 0,3% schwächer gegenüber Euro und US-Dollar
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 08.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
EUR/USD: US-Dollar übernimmt wieder die Kontrolle
Auch innerhalb der G10-Währungen setzt sich der US-Dollar durch. Der erneute Anstieg der geopolitischen Risiken belastet insbesondere den Euro.
Seit gestern hat EUR/USD rund 0,4% verloren und bewegt sich weiterhin in einer anfälligen technischen Ausgangslage. Unterstützung erhält der Dollar durch seine Funktion als sicherer Hafen, während von Seiten der Europäischen Zentralbank kurzfristig kaum mit einer besonders restriktiven Kommunikation gerechnet wird.
Positive Ausnahmen im G10-Universum bleiben:
- Der Neuseeland-Dollar profitiert von der Zinserhöhung der Reserve Bank of New Zealand auf 2,50% sowie einem restriktiven geldpolitischen Ausblick.
- Die Norwegische Krone wird weiterhin durch den steigenden Ölpreis unterstützt.
Optionsmarkt signalisiert zunehmenden Pessimismus für den Euro
Auch der Terminmarkt spricht derzeit für eine vorsichtige Haltung gegenüber dem Euro.
Der einmonatige EUR/USD Risk Reversal notiert seit März 2026 nahezu durchgehend unter der Nulllinie. Dies signalisiert eine höhere Nachfrage nach Put-Optionen gegenüber Call-Optionen und damit eine verstärkte Absicherung gegen weitere Kursverluste des Euro.
Quelle: Bloomberg Finance LP
Anleihemarkt könnte EUR/USD mittelfristig stützen
Trotz der kurzfristigen Dollar-Stärke gibt es Faktoren, die den Euro mittelfristig unterstützen könnten. Die Renditen zweijähriger deutscher Staatsanleihen sind zuletzt deutlich stärker gestiegen als die vergleichbarer US-Anleihen. Dies spiegelt die höhere Sensibilität der Eurozone gegenüber steigenden Energiepreisen wider. Sollte sich der Konflikt im Nahen Osten länger hinziehen, könnte die Europäische Zentralbank gezwungen sein, ihren Fokus stärker auf Inflationsrisiken zu legen. Selbst ohne weitere Zinserhöhungen könnte eine restriktivere Kommunikation den Euro stabilisieren und den Bereich um 1,1400 als wichtige Unterstützung im EUR/USD verteidigen.
Quelle: Bloomberg Finance LP
Experten Fazit: Forex News bleiben von Geopolitik dominiert
Die aktuellen Forex News zeigen eindrucksvoll, wie schnell geopolitische Ereignisse die Kapitalströme am Devisenmarkt verändern können. Das Ende der Waffenruhe zwischen den USA und Iran sorgt für eine Rückkehr der Risikoaversion. Davon profitiert insbesondere der US-Dollar, während Schwellenländer-Währungen sowie der Euro unter Druck geraten. Für die Börse Aktuell bleibt entscheidend, ob sich die militärische Lage weiter verschärft oder diplomatische Signale eine Beruhigung ermöglichen.
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FAQ
Warum steigt der US-Dollar aktuell?
Der US-Dollar profitiert von seiner Rolle als sicherer Hafen. In geopolitischen Krisenzeiten verlagern Investoren Kapital häufig in den Dollar.
Warum verlieren Schwellenländer-Währungen besonders stark?
Schwellenländer gelten in Phasen hoher Unsicherheit als risikoreicher. Anleger reduzieren deshalb häufig ihre Positionen in diesen Währungen.
Warum steht EUR/USD unter Druck?
Die Kombination aus steigender Risikoaversion und einer starken Nachfrage nach dem US-Dollar belastet den Euro. Gleichzeitig erwartet der Markt kurzfristig keine besonders restriktiven Signale der Europäischen Zentralbank.
Welche Faktoren könnten den Euro wieder stärken?
Eine restriktivere Geldpolitik der EZB, steigende europäische Anleiherenditen sowie eine Entspannung der geopolitischen Lage könnten EUR/USD mittelfristig stabilisieren.
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