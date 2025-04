Futures auf den Dow Jones Industrial Average (US30) sind um fast 1,3 % gefallen, nachdem die Aktien eines der größten Indexwerte und größten Krankenversicherers der USA, UnitedHealth Group (UNH.US), im vorbörslichen Trading um fast 20 % eingebrochen sind. Das Unternehmen senkte seine Gesamtjahresprognose unter Verweis auf steigende Kosten und meldete einen Umsatz und Gewinn pro Aktie unter den Erwartungen. Der Zuwachs von 780.000 Neukunden seit Jahresbeginn schlug sich nicht in höheren Gewinnen nieder. Negativ beeinflusst wurden die Ergebnisse auch durch Veränderungen in der Mitgliederstruktur von Optum Health, die zu niedrigeren Erstattungssätzen führten.

Sowohl UnitedHealth als auch der gesamte US-Gesundheitssektor kämpfen seit Mitte 2023 mit einem erhöhten Kostendruck. Im ersten Quartal wurden die Ergebnisse von UNH zusätzlich durch einen starken Anstieg der Nachfrage nach Medicare-Leistungen bei Senioren belastet. Da die UnitedHealth-Aktie vor Börsenbeginn fällt, notieren auch andere Gesundheitsaktien wie Cigna, Elevance Health, Humana und CVS Health schwächer im Trading. Enttäuschende Prognosen überschatten die Gewinne Im ersten Quartal 2025 meldete UnitedHealth einen Umsatz von 109,6 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 9,8 Milliarden US-Dollar gegenüber dem Vorjahr und 9,1 Milliarden US-Dollar gegenüber dem Vorquartal entspricht. Der Betriebsgewinn belief sich auf 9,1 Milliarden US-Dollar, was einem starken Wachstum von fast 13 % gegenüber dem Vorjahr und gegenüber dem Vorquartal entspricht. Die Nettomarge lag bei 5,7 % gegenüber 5,5 % im vierten Quartal 2024. Die medizinische Versorgungsquote stieg von 84,3 % im Vorjahr auf 84,8 %. Das Management bekräftigte seine Absicht, Korrekturmaßnahmen umzusetzen und sein langfristiges EPS-Wachstumsziel von 13–16 % pro Jahr beizubehalten. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen Demokonto xStation App herunterladen xStation App herunterladen Es waren nicht die Quartalsergebnisse, sondern die deutlich gesenkten Prognosen, die einen der stärksten Kursrückgänge in der Geschichte von UNH auslösten. Das Unternehmen rechnet nun für 2025 mit einem bereinigten Gewinn je Aktie zwischen 26,00 und 26,50 US-Dollar, nach zuvor 29,50 bis 30,00 US-Dollar. Von LSEG befragte Analysten hatten für dieses Jahr mit über 29,70 US-Dollar je Aktie gerechnet. Optum Health plant weiterhin, sein wertorientiertes Versorgungsmodell auszuweiten, um bis 2025 650.000 neue Patienten aufzunehmen. Weitere finanzielle Highlights Operativer Cashflow: 5,5 Mrd. USD

Gesamtkapitalrückfluss an die Aktionäre durch Dividenden und Rückkäufe: fast 5 Mrd. USD

Eigenkapitalrendite (ROE): 26,8 % UNH.US-Aktien (D1-Zeitrahmen) Chartanalyse Im Trading vor Börsenbeginn werden UNH-Aktien bei rund 470 USD gehandelt, was auf einen möglichen Test des 38,2 %-Fibonacci-Retracement-Niveaus aus dem Bullenlauf 2020 und einen Rückgang von fast 10 % unter den 200-Tage-EMA (rote Linie) hindeutet. Quelle: xStation5 von XTB ZINSEN VOM BROKER - direkt auf dem Handelskonto Täglich verfügbar! Monatlich ausgeschüttet! Zinsen für die "Pause" bis zum nächsten Trade

