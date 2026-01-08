BÖRSE HEUTE: Nasdaq schwach, Small Caps stark (08.01.26)

Das Wichtigste in Kürze Tech schwach, Small Caps stark.

Politische Impulse und starke US-Handelsdaten stützen den US-Dollar.

Anleger bleiben vor den US-Arbeitsmarktdaten vorsichtig

📊 Börse heute: US-Märkte uneinheitlich – Rotation statt Rally Die Börse heute zeigt sich zum Handelsschluss voraussichtlich in einem ähnlichen Bild wie zum Start der Sitzung: uneinheitlich und von sektoralen Umschichtungen geprägt. Während Technologieaktien weiter unter Druck stehen, zeigen sich Small Caps deutlich stärker. Anleger agieren an der Börse aktuell vorsichtig und warten auf die wichtigen US-Arbeitsmarktdaten am Freitag. ✅ Drei Key Takeaways Die Börse heute ist geprägt von Umschichtungen: Tech schwach, Small Caps stark. Politische Impulse und starke US-Handelsdaten stützen den US-Dollar. Anleger bleiben vor den US-Arbeitsmarktdaten vorsichtig, trotz stabiler Konjunktursignale. 📉 US-Indizes: Nasdaq schwach, Russell 2000 stark Die wichtigsten US-Indizes entwickeln sich unterschiedlich: 💻 Nasdaq 100 : −0,70 %

📈 S&P 500 : −0,10 %

🧩 Russell 2000: +1,10 % Damit setzt sich die zuletzt beobachtete Rotation weg von Big Tech hin zu Nebenwerten fort – ein zentrales Thema an der Börse heute. 💵 Devisen & Makro: US-Dollar bleibt stark Der US-Dollar bleibt die stärkste Währung: 📈 US-Dollar-Index (USDIDX) : +0,20 %

💱 EUR/USD: −0,25 % Unterstützung kommt von verbesserten Handelsdaten: 📉 US-Handelsbilanz: −29,4 Mrd. USD

(Erwartung: −58,1 Mrd. USD | zuvor: −48,1 Mrd. USD) Der Rückgang ist auf sinkende Importe (verzögerter Zolleffekt) und steigende Exporte zurückzuführen. 🏛️ Politik als Kurstreiber: Verteidigungsausgaben im Fokus Der wichtigste Impuls für die Börse aktuell kommt aus Washington: 🇺🇸 Präsident Donald Trump fordert eine massive Erhöhung der US-Verteidigungsausgaben auf bis zu 1,5 Billionen USD

💰 Gleichzeitig sollen Dividenden und Aktienrückkäufe bei großen Rüstungskonzernen begrenzt werden, bis stärker in Produktion und Forschung & Entwicklung investiert wird Diese Aussagen sorgen für Umschichtungen innerhalb des US-Aktienmarktes. 📊 Arbeitsmarkt & Inflation: Gemischte Signale 👷 Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe :

208.000 (Erwartung: 213.000 | zuvor: 199.000) → weiterhin niedrig

🔥 Inflationserwartungen (NY Fed) : 1 Jahr: 3,4 % (zuvor 3,2 %) 3 & 5 Jahre: 3,0 % (unverändert)

Die Daten sprechen für moderaten Inflationsdruck, ohne die langfristigen Erwartungen zu destabilisieren. 🏢 Unternehmens- & Marktnews 🤖 Alphabet (GOOG) : +1,9 % Überholt Apple und ist erstmals seit 2019 wieder das zweitwertvollste Unternehmen der Welt Bestätigung der starken Position im Bereich Künstliche Intelligenz

🧺 Rohstoffmärkte : Große passive Fonds (>100 Mrd. USD) passen zu Jahresbeginn ihre Portfolios an neue Bloomberg BCOM- und S&P-GSCI-Gewichtungen an Dies wirkt häufig als Volatilitätstreiber an den Rohstoffmärkten

🪙 Edelmetalle & Kryptowährungen Edelmetalle 🟡 Gold : −0,04 % → weiterhin hohes Anlegervertrauen

⚪ Silber : −3,40 % Kapitalabflüsse aus Silber-ETFs Zunehmende Positionierung auf fallende Preise

Kryptowährungen ₿ Bitcoin : −0,05 % bei rund 91.200 USD Tagesverluste wurden größtenteils aufgeholt Markt bleibt insgesamt richtungslos

