Die Zollpolitik der Vereinigten Staaten hat in den letzten Jahren einen tiefgreifenden Wandel erfahren. Von einem sehr offenen Handelsland haben sich die USA zunehmend abgeschottet, was sich in den letzten Monaten noch verst√§rkt hat. Nach der R√ľckkehr von Donald Trump ins Wei√üe Haus hat die amerikanische Regierung die Z√∂lle auf importierte Waren aus fast allen Regionen der Welt deutlich erh√∂ht.

Derzeit ist der durchschnittliche Zollsatz f√ľr Produkte, die in die USA importiert werden, von 2,3 % im Jahr 2024 auf 13,3 % im Jahr 2025 gestiegen. Dieser Anstieg umfasst sowohl sektorale Z√∂lle (z. B. 25 % auf Autos, 50 % auf Stahl und Aluminium) als auch sogenannte Gegenz√∂lle, d. h. Ausgleichsz√∂lle f√ľr Handelspartner, sowie Sonderz√∂lle f√ľr China und ausgew√§hlte Produkte aus Kanada und Mexiko. Obwohl die Aussetzung der Gegenz√∂lle am 9. Juli auslaufen sollte, k√ľndigte Donald Trump an, die Verhandlungsfrist bis zum 1. August zu verl√§ngern, und betont, dass L√§nder, die kein Handelsabkommen mit den USA erzielen, mit einer deutlichen Erh√∂hung der Z√∂lle rechnen m√ľssen.

M√∂gliche Szenarien f√ľr den weiteren Handelskrieg

Die √Ėkonomen von Bloomberg Economics haben drei m√∂gliche Szenarien f√ľr die weitere Entwicklung der US-Zollpolitik vorgestellt:

Basisszenario

In dieser Variante werden die meisten aktuellen Z√∂lle beibehalten und neue sektorale Z√∂lle eingef√ľhrt, z. B. 25 % auf Arzneimittel. Der durchschnittliche Zollsatz steigt auf 15,5 %. Es wird ein R√ľckgang der US-Importe um 23 % erwartet, und die Zolleinnahmen k√∂nnten in den n√§chsten zehn Jahren 2,8 Billionen Dollar √ľbersteigen. Eine Nebenwirkung w√§re ein R√ľckgang des US-BIP um 1,9 % √ľber einen Zeitraum von zwei bis drei Jahren und ein Preisanstieg von 1,1 %. Neue h√∂here Z√∂lle auf Arzneimittel sind negative Nachrichten f√ľr europ√§ische L√§nder, nicht nur f√ľr diejenigen in der EU, sondern auch f√ľr die Schweiz, die ein gro√üer Exporteur von pharmazeutischen Produkten ist.

Szenario mit hohen Zöllen

In dieser Variante setzt die USA alle angek√ľndigten Erh√∂hungen um, einschlie√ülich hoher sektoraler Z√∂lle und einer radikalen Erh√∂hung der Ausgleichsz√∂lle (z. B. 50 % auf die EU, 34 % auf China). Der durchschnittliche Zollsatz erreicht 28 %. Die US-Importe sinken um bis zu 42 % und die Zolleinnahmen steigen auf 3,7 Billionen US-Dollar. Die amerikanische Wirtschaft erlebt eine starke Konjunkturabk√ľhlung (3,7 % R√ľckgang des BIP) und einen deutlichen Preisanstieg (2,2 %), was eine Stagflation drohen l√§sst. Dies ist nat√ľrlich aus Sicht der Finanzm√§rkte das Worst-Case-Szenario und k√∂nnte auch zu einer weiteren Abkehr vom US-Dollar als Reservew√§hrung f√ľhren. In den letzten Wochen gingen Unsicherheiten hinsichtlich der US-Handelspolitik mit einem Ausverkauf der amerikanischen W√§hrung einher. Heute jedoch, nach der Verl√§ngerung der Verhandlungsfrist am Wochenende, begann der US-Dollar wieder auf breiter Front zu steigen.

Szenario mit niedrigen Zöllen

In diesem Fall werden die Zolls√§tze teilweise gesenkt ‚Äď der Durchschnitt sinkt auf 10,5 %. Die Importe gehen um 13 % zur√ľck, die Zolleinnahmen erreichen 2,1 Billionen Dollar, und die negativen Auswirkungen auf das BIP und die Inflation sind deutlich geringer (1,2 % R√ľckgang des BIP, 0,7 % Preisanstieg). Es ist erw√§hnenswert, dass in jedem Szenario die Gesamtwirkung der Z√∂lle negativ ist, aber die derzeit beibehaltenen allgemeinen S√§tze von 10 % f√ľr die meisten L√§nder weltweit akzeptabel sind. Eines der Probleme sind jedoch die hohen sektoralen Z√∂lle auf die Preise bestimmter Grundg√ľter wie Aluminium, Stahl und Autos.

 

SO SEHEN SIEGER AUS!