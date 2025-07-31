KEY TAKEAWAYS Am Abend stellte sich eine größere Vola ein. Der Index setzte zunächst an das Tagestief zurück, um dann zum Handelsschluss dynamisch aufwärtszulaufen. Die Aufwärtsbewegung setzte sich im Frühhandel weiter fort. ►Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: Nasdaq 100 Die heutige Nasdaq Prognose basiert auf einer detaillierten Chartanalyse und den Kursbewegungen des Vortages. Am Mittwoch notierte der Nasdaq Future zunächst bei 23.503 Punkten und bewegte sich bis zum frühen Nachmittag überwiegend seitwärts. Mit Beginn des offiziellen Handels kam es zu einem kurzen Rücksetzer, bevor der Index wieder etwas anstieg. Am Abend stellte sich eine höhere Volatilität ein: Der Nasdaq testete zunächst das Tagestief, um anschließend dynamisch zum Handelsschluss anzuziehen. Diese Aufwärtsbewegung setzte sich im Frühhandel am Donnerstag fort. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Rückblick auf den 30.07.2025 – Kursverlauf im Überblick Tageshoch: 23.588 Punkte

Tagestief: 23.357 Punkte

Tagesschluss: 23.484 Punkte

Tagesrange: 231 Punkte (08:00 – 22:00 Uhr) Chartcheck – Nasdaq Analyse im 1-Stunden-Chart Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 31.07.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Gestern notierte der Nasdaq unterhalb der SMA20 (23.631 Punkte) und bewegte sich zunächst seitwärts. Nach dem Rücksetzer am Abend konnte sich der Index im Bereich der SMA200 (23.409 Punkte) stabilisieren und von dort aus über die SMA20 und SMA50 ansteigen. Das kurzfristige Chartbild hat sich dadurch bullisch aufgehellt. Wichtige Anlaufziele auf der Oberseite: 23.930/45 Punkte und 24.085/105 Punkte.

Wichtige Unterstützungen: SMA20 bei 23.631 Punkten und SMA50 bei 23.564 Punkten. Solange der Nasdaq per Stundenschluss oberhalb der SMA20 bleibt, ist ein weiterer Anstieg wahrscheinlich. Chartcheck – Nasdaq Analyse im 4-Stunden-Chart Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 31.07.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. In den vergangenen Handelswochen konnte der Nasdaq oberhalb der SMA50 (23.429 Punkte) eine aufwärtsgerichtete Tendenz etablieren. Rücksetzer wurden bislang stets aufgefangen, zuletzt am 30.07. im Bereich der SMA50. Übergeordnet bleibt das Chartbild bullisch, solange die SMA20 (23.565 Punkte) als Unterstützung dient. Ausblick für den 31.07.2025 – Nasdaq Prognose Erwartete Tagesrange: 23.890 / 24.112 Punkte bis 23.709 / 23.543 Punkte

Wahrscheinlichkeit bullisches Szenario: 60 %

Wahrscheinlichkeit bärisches Szenario: 40 % Mögliche Handels-Setups Long Setup:

Bleibt der Nasdaq über 23.800 Punkten, könnten folgende Kursziele erreicht werden:

23.814, 23.833, 23.872, 23.890, 24.009, 24.025, 24.060, 24.095 und darüber bis 24.293 Punkte. Short Setup:

Fällt der Index unter 23.800 Punkte, könnten folgende Ziele angesteuert werden:

23.785, 23.751, 23.711, 23.671, 23.633 und weiter bis 23.308 Punkte. Wichtige Widerstände und Unterstützungen Widerstände: 23.859, 23.977, 24.048, 24.211 Punkte

