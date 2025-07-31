KEY TAKEAWAYS
Der DAX notierte gestern Morgen unter der SMA200 (aktuell bei 24.252 Punkten). Es gelang den Bullen im ersten Anlauf nicht, den Index über dieser Linie zu etablieren. Es ging zunächst noch einmal abwärts und am Vormittag wieder aufwärts an die SMA200, die aber erst am Nachmittag, nach einigen erfolglosen Versuchen überwinden werden konnte.
►DAX (Kassa) WKN: 846900 | ISIN: DE0008469008 | Ticker: DAX | CFD: DE40
Der DAX ist am Donnerstagmorgen, den 31.07.2025, bei 24.314 Punkten in den vorbörslichen Handel gestartet. Bereits am Vortag zeigte sich der deutsche Leitindex volatil: Nach einem frühen Rückgang erholte sich der DAX wieder in Richtung der 24.300-Punkte-Marke, konnte diese jedoch im Xetra-Handel nicht ganz überwinden. Am Ende des Tages ging der DAX bei 24.278 Punkten aus dem Handel, was einem leichten Tagesgewinn entspricht.
DAX aktuell – Marktverlauf am 30.07.2025
Tageshoch: 24.324 Punkte
Tagestief: 24.142 Punkte
Xetra-Schlusskurs: 23.273 Punkte
Tagesschluss: 24.278 Punkte
Die Gewinnerliste wurde von Commerzbank (+4,91 %) angeführt, gefolgt von Siemens Energy (+4,30 %) und Siemens Healthineers (+2,79 %). Am unteren Ende der Tabelle stand adidas (-11,48 %), während Symrise (-8,72 %) und Mercedes Benz Group (-2,99 %) ebenfalls Verluste verbuchten.
Chartanalyse und DAX Prognose für heute
1h-Chart – kurzfristige Prognose bullisch
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 31.07.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Der DAX konnte sich nach mehreren Anläufen oberhalb der SMA200 (24.252 Punkte) etablieren, was das Chartbild aufhellt. Gelingt es den Bullen, den Index über 24.480 Punkte zu bringen, könnte eine weitere Aufwärtsbewegung bis zu 24.755/65 oder sogar 24.905/20 Punkte einsetzen.
Rücksetzer könnten an der SMA20 (24.306 Punkte) oder an der SMA200 gestützt werden.
4h-Chart – kurzfristige Prognose bullisch
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 31.07.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Nach mehreren vergeblichen Versuchen über der SMA20 (24.224 Punkte) und SMA50 (24.255 Punkte) auszubrechen, gelang gestern der Anstieg. Die Stabilisierung über diesen Marken wäre wichtig für eine nachhaltige Aufwärtsbewegung.
Ausblick & Handelssetup (31.07.2025)
Long-Szenario: Über 24.314 Punkten könnten Kursziele bis 24.333, 24.404, 24.461 und darüber hinaus erreicht werden.
Short-Szenario: Unterhalb dieser Marke könnten Rücksetzer bis 24.223 und tiefer auftreten.
Widerstände: 24.328 / 24.433 / 24.512 / 24.637 / 24.711
Unterstützungen: 24.306 / 24.264 / 24.183 / 24.072 / 23.985
Wahrscheinlichkeiten:
Bull-Szenario: 60 %
Bear-Szenario: 40 %
Stimmung der internationalen Anleger
Der Fear-and-Greed-Index notiert aktuell bei 67 (Greed), leicht unter dem Wert von vor einer Woche (76, Extreme Greed). Vor einem Jahr befand sich der Markt noch im Bereich Fear (40 Punkte). Hohe Werte deuten oft auf ein mögliches Korrekturrisiko hin.
✅ Fazit – DAX Prognose für heute
Die heutige DAX Prognose deutet auf einen seitwärts bis leicht aufwärts gerichteten Markt hin. Ein nachhaltiger Anstieg über die Widerstände könnte den Weg in Richtung Allzeithoch ebnen, während Rücksetzer zunächst gut gestützt erscheinen. Trader sollten die Marken 24.314 und 24.480 Punkte besonders im Blick behalten.
Termine am 31.07.2025
- 01:50 JP Industrieproduktion 06/2025
- 01:50 JP Umsätze von großen Einzelhändlern 06/2025
- 01:50 JP Einzelhandelsumsätze 06/2025
- 03:30 CN Einkaufsmanagerindex nicht verarbeitendes Gewerbe 07/2025
- 03:30 CN Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe 07/2025
- 04:30 JP BoJ geldpolitischer Begleittext
- 04:30 JP BoJ Quartalsbericht
- 05:00 JP Zinsentscheid BoJ
- 07:00 JP Vertrauen privater Haushalte 07/2025
- 07:00 JP Wohnungsbaubeginne 06/2025
- 07:00 JP Bauaufträge 06/2025
- 08:00 DE Importpreise 06/2025
- 08:30 CH Einzelhandelsumsätze 06/2025
- 08:30 JP BoJ PK
- 08:45 FR Verbraucherpreise 07/2025
- 08:45 FR Erzeugerpreise 07/2025
- 09:55 DE Arbeitsmarktdaten 07/2025
- 11:00 IT Verbraucherpreise 07/2025
- 11:00 EU Arbeitsmarktdaten 06/2025
- 12:00 IT Erzeugerpreise 06/2025
- 13:30 US Challenger Report 07/2025
- 14:00 DE Verbraucherpreise 07/2025
- 14:30 US Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe der Vorwoche
- 14:30 US Fortgesetzte Anträge auf Arbeitslosenhilfe
- 14:30 US RCE Kernrate 06/2025
- 14:30 US Arbeitskostenindex 2. Quartal 2025
- 14:30 US Beschäftigungslöhne 2. Quartal 2025
- 14:30 US Beschäftigungsvorteile 2. Quartal 2025
- 14:30 US persönlicher Konsum 06/2025
- 14:30 US persönliche Ausgaben 06/2025
- 14:30 US persönliche Einkommen 06/2025
- 15:00 US Dallas Fed PCE Preisindex 06/2025
- 15:45 US Chicago Fed PCE Preisindex 06/2025
- 15:45 US Chicago Einkaufsmanagerindex 07/2025
- 17:30 US Atlanta Fed GDPnow 3. Quartal 2025
- 22:30 US Fed´s Balance Sheet
