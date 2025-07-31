KEY TAKEAWAYS Der DAX notierte gestern Morgen unter der SMA200 (aktuell bei 24.252 Punkten). Es gelang den Bullen im ersten Anlauf nicht, den Index über dieser Linie zu etablieren. Es ging zunächst noch einmal abwärts und am Vormittag wieder aufwärts an die SMA200, die aber erst am Nachmittag, nach einigen erfolglosen Versuchen überwinden werden konnte. ►DAX (Kassa) WKN: 846900 | ISIN: DE0008469008 | Ticker: DAX | CFD: DE40 Der DAX ist am Donnerstagmorgen, den 31.07.2025, bei 24.314 Punkten in den vorbörslichen Handel gestartet. Bereits am Vortag zeigte sich der deutsche Leitindex volatil: Nach einem frühen Rückgang erholte sich der DAX wieder in Richtung der 24.300-Punkte-Marke, konnte diese jedoch im Xetra-Handel nicht ganz überwinden. Am Ende des Tages ging der DAX bei 24.278 Punkten aus dem Handel, was einem leichten Tagesgewinn entspricht. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen DAX aktuell – Marktverlauf am 30.07.2025 Tageshoch: 24.324 Punkte

Tagestief: 24.142 Punkte

Xetra-Schlusskurs: 23.273 Punkte

Tagesschluss: 24.278 Punkte Die Gewinnerliste wurde von Commerzbank (+4,91 %) angeführt, gefolgt von Siemens Energy (+4,30 %) und Siemens Healthineers (+2,79 %). Am unteren Ende der Tabelle stand adidas (-11,48 %), während Symrise (-8,72 %) und Mercedes Benz Group (-2,99 %) ebenfalls Verluste verbuchten. Chartanalyse und DAX Prognose für heute 1h-Chart – kurzfristige Prognose bullisch Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 31.07.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Der DAX konnte sich nach mehreren Anläufen oberhalb der SMA200 (24.252 Punkte) etablieren, was das Chartbild aufhellt. Gelingt es den Bullen, den Index über 24.480 Punkte zu bringen, könnte eine weitere Aufwärtsbewegung bis zu 24.755/65 oder sogar 24.905/20 Punkte einsetzen.

Rücksetzer könnten an der SMA20 (24.306 Punkte) oder an der SMA200 gestützt werden. 4h-Chart – kurzfristige Prognose bullisch Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 31.07.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Nach mehreren vergeblichen Versuchen über der SMA20 (24.224 Punkte) und SMA50 (24.255 Punkte) auszubrechen, gelang gestern der Anstieg. Die Stabilisierung über diesen Marken wäre wichtig für eine nachhaltige Aufwärtsbewegung. Ausblick & Handelssetup (31.07.2025) Long-Szenario: Über 24.314 Punkten könnten Kursziele bis 24.333 , 24.404 , 24.461 und darüber hinaus erreicht werden.

Short-Szenario: Unterhalb dieser Marke könnten Rücksetzer bis 24.223 und tiefer auftreten. Widerstände: 24.328 / 24.433 / 24.512 / 24.637 / 24.711

Unterstützungen: 24.306 / 24.264 / 24.183 / 24.072 / 23.985 Wahrscheinlichkeiten: Bull-Szenario: 60 %

Bear-Szenario: 40 % Stimmung der internationalen Anleger Der Fear-and-Greed-Index notiert aktuell bei 67 (Greed), leicht unter dem Wert von vor einer Woche (76, Extreme Greed). Vor einem Jahr befand sich der Markt noch im Bereich Fear (40 Punkte). Hohe Werte deuten oft auf ein mögliches Korrekturrisiko hin. ✅ Fazit – DAX Prognose für heute Die heutige DAX Prognose deutet auf einen seitwärts bis leicht aufwärts gerichteten Markt hin. Ein nachhaltiger Anstieg über die Widerstände könnte den Weg in Richtung Allzeithoch ebnen, während Rücksetzer zunächst gut gestützt erscheinen. Trader sollten die Marken 24.314 und 24.480 Punkte besonders im Blick behalten. Termine am 31.07.2025 01:50 JP Industrieproduktion 06/2025

01:50 JP Umsätze von großen Einzelhändlern 06/2025

01:50 JP Einzelhandelsumsätze 06/2025

03:30 CN Einkaufsmanagerindex nicht verarbeitendes Gewerbe 07/2025

03:30 CN Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe 07/2025

04:30 JP BoJ geldpolitischer Begleittext

04:30 JP BoJ Quartalsbericht

05:00 JP Zinsentscheid BoJ

07:00 JP Vertrauen privater Haushalte 07/2025

07:00 JP Wohnungsbaubeginne 06/2025

07:00 JP Bauaufträge 06/2025

08:00 DE Importpreise 06/2025

08:30 CH Einzelhandelsumsätze 06/2025

08:30 JP BoJ PK

08:45 FR Verbraucherpreise 07/2025

08:45 FR Erzeugerpreise 07/2025

09:55 DE Arbeitsmarktdaten 07/2025

11:00 IT Verbraucherpreise 07/2025

11:00 EU Arbeitsmarktdaten 06/2025

12:00 IT Erzeugerpreise 06/2025

13:30 US Challenger Report 07/2025

14:00 DE Verbraucherpreise 07/2025

14:30 US Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe der Vorwoche

14:30 US Fortgesetzte Anträge auf Arbeitslosenhilfe

14:30 US RCE Kernrate 06/2025

14:30 US Arbeitskostenindex 2. Quartal 2025

14:30 US Beschäftigungslöhne 2. Quartal 2025

14:30 US Beschäftigungsvorteile 2. Quartal 2025

14:30 US persönlicher Konsum 06/2025

14:30 US persönliche Ausgaben 06/2025

14:30 US persönliche Einkommen 06/2025

15:00 US Dallas Fed PCE Preisindex 06/2025

15:45 US Chicago Fed PCE Preisindex 06/2025

15:45 US Chicago Einkaufsmanagerindex 07/2025

17:30 US Atlanta Fed GDPnow 3. Quartal 2025

22:30 US Fed´s Balance Sheet

