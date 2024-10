Der XTB Morgenticker (01.10.2024)

Der Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe in Japan lag im September bei 49,7, was einem Rückgang von 49,8 im August entspricht und den dritten Monat in Folge mit einem Rückgang markiert. Produktion und neue Orders blieben im negativen Bereich, während sich die Schaffung von Arbeitsplätzen deutlich verlangsamte. Der Geschäftsoptimismus schwächte sich auf den niedrigsten Stand seit Ende 2022 ab, was die Besorgnis über den Zeitpunkt der Nachfrageerholung angesichts globaler und nationaler Unsicherheiten widerspiegelt.