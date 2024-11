Der XTB Morgenticker (01.11.2024)

Die Indizes im pazifischen und asiatischen Raum verzeichnen einen uneinheitlichen Handelstag und folgen nicht den deutlichen Rückgängen, die gestern bei den wichtigsten US-Indizes zu beobachten waren. Die chinesischen Indizes legen zwischen 0,50 % und 1,00 % zu, der SG20cash -Index aus Singapur ist um 0,02 % gesunken, der japanische JP225 -Index ist um 0,65 % gesunken und der australische AU200 .cash-Index ist um 0,20 % gestiegen.

-Index aus Singapur ist um 0,02 % gesunken, der japanische -Index ist um 0,65 % gesunken und der australische .cash-Index ist um 0,20 % gestiegen. Die US-Indizes beendeten den Handelstag mit Rückgängen zwischen 1,60 % und 2,00 %. Auslöser für die Rückgänge waren unter anderem enttäuschende Prognosen in Berichten von Unternehmen wie Microsoft (MSFT.US) und Meta Platforms (META.US) sowie die Unsicherheit im Zusammenhang mit den bevorstehenden Präsidentschaftswahlen in den Vereinigten Staaten.

Es scheint, als würde sich die Marktstimmung von einer Stimmung, in der alles, was mit künstlicher Intelligenz (KI) zu tun hatte, Gewinne einbrachte, zu einer Stimmung wandeln, in der die Anleger tatsächlich auf die Rentabilität und die kapitalintensiven Investitionen achten, die für KI erforderlich sind.

Die größten Rückgänge wurden bei Unternehmen aus dem Technologie- und Halbleitersektor beobachtet. Die größten Einbrüche gab es bei Unternehmen wie SMCI (-12 %), ARM (-8,50 %), Microsoft (-6,00 %) und Nvidia (-4,80 %).

Auch Apple verlor nach der Veröffentlichung seiner Quartalsergebnisse im nachbörslichen Handel 1,90 %. Trotz der negativen Reaktion der Anleger waren die Ergebnisse des Technologiegiganten rekordverdächtig und übertrafen die Erwartungen der Analysten mit einem bereinigten Gewinn je Aktie von 1,64 US-Dollar und einem neuen Umsatzrekord von 94,93 Milliarden US-Dollar. Der Ausverkauf der Apple-Aktie nach dem Handelstag bestätigt nur die negative Stimmung und die hohe Unsicherheit auf dem Markt.

verlor nach der Veröffentlichung seiner Quartalsergebnisse im nachbörslichen Handel 1,90 %. Trotz der negativen Reaktion der Anleger waren die Ergebnisse des Technologiegiganten rekordverdächtig und übertrafen die Erwartungen der Analysten mit einem bereinigten Gewinn je Aktie von 1,64 US-Dollar und einem neuen Umsatzrekord von 94,93 Milliarden US-Dollar. Der Ausverkauf der Apple-Aktie nach dem Handelstag bestätigt nur die negative Stimmung und die hohe Unsicherheit auf dem Markt. In der Zwischenzeit legte Amazon (AMZN.US) im nachbörslichen Handel um mehr als 6,00 % zu. Der Bericht übertraf die Erwartungen sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn pro Aktie, obwohl das AWS-Segment leicht hinter den Prognosen zurückblieb. Der Nettoumsatz stieg im Jahresvergleich um 11 % auf 158,88 Milliarden US-Dollar und übertraf damit das obere Ende der ursprünglichen Prognose des Unternehmens. Der Gewinn pro Aktie stieg auf 1,43 US-Dollar (+52 % im Vergleich zum 3. Quartal 2023: 0,94 US-Dollar). Der Umsatz des AWS-Segments stieg auf 27,45 Milliarden US-Dollar und verzeichnete damit zum zweiten Mal in Folge einen Anstieg um 19 %.

im nachbörslichen Handel um mehr als 6,00 % zu. Der Bericht übertraf die Erwartungen sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn pro Aktie, obwohl das AWS-Segment leicht hinter den Prognosen zurückblieb. Der Nettoumsatz stieg im Jahresvergleich um 11 % auf 158,88 Milliarden US-Dollar und übertraf damit das obere Ende der ursprünglichen Prognose des Unternehmens. Der Gewinn pro Aktie stieg auf 1,43 US-Dollar (+52 % im Vergleich zum 3. Quartal 2023: 0,94 US-Dollar). Der Umsatz des AWS-Segments stieg auf 27,45 Milliarden US-Dollar und verzeichnete damit zum zweiten Mal in Folge einen Anstieg um 19 %. Heute wird sich die Aufmerksamkeit der Anleger vor allem auf den NFP-Bericht (Non-Farm Payroll) vom US-Arbeitsmarkt richten. Es handelt sich derzeit um den wichtigsten Bericht, der von den Vertretern der Fed im Vorfeld der Zinsentscheidung in der nächsten Woche genau beobachtet wird.

Der endgültige PMI-Indexwert für den japanischen Fertigungssektor der Au Jibun Bank fiel im Oktober auf 49,2, von 49,7 im September. Dies war ein leichter Anstieg gegenüber dem vorläufigen Wert von 49,0. Der Index blieb jedoch den vierten Monat in Folge unter der Schwelle von 50,0, die Expansion von Kontraktion trennt.

Die Aktivität im chinesischen Fertigungssektor erholte sich im Oktober nach einem Rückgang im Vormonat, wobei Produktion und neue Orders so schnell wuchsen wie seit Juni nicht mehr. Der PMI-Index lag bei 50,3 gegenüber 49,3 im September und erwarteten 49,6.

Gold ist um 0,15 % auf 2.750 $ pro Unze gestiegen und hat sich damit nach dem gestrigen stärkeren Ausverkauf leicht erholt. Silber ist um 0,05 % auf 32,60 $ gefallen.

ist um 0,15 % auf 2.750 $ pro Unze gestiegen und hat sich damit nach dem gestrigen stärkeren Ausverkauf leicht erholt. ist um 0,05 % auf 32,60 $ gefallen. Öl ist um 0,07 % gestiegen und liegt wieder über 70 $ pro Barrel bei 70,70 $. Die Ölpreise steigen trotz des Ausverkaufs bei US-Aktien nach Berichten, dass der Iran sich darauf vorbereitet, Israel in den kommenden Tagen vom Irak aus anzugreifen.

ist um 0,07 % gestiegen und liegt wieder über 70 $ pro Barrel bei 70,70 $. Die Ölpreise steigen trotz des Ausverkaufs bei US-Aktien nach Berichten, dass der Iran sich darauf vorbereitet, Israel in den kommenden Tagen vom Irak aus anzugreifen. Nachdem Bitcoin am Mittwoch sein historisches Allzeithoch getestet hatte, verzeichnete es gestern einen starken Rückgang, und heute setzt sich der Ausverkauf fort (-1,60 %). Bitcoin hat bereits mehr als 6,00 % seines Höchststandes von über 73.000 US-Dollar verloren und ist auf 69.000 US-Dollar gefallen. Noch größere Rückgänge, über 8 %, wurden bei Ethereum verzeichnet. Heute ist ETH um 1,00 % auf 2.490 US-Dollar gefallen. 2024 KENNT EINEN SIEGER! Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

bei XTB! Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 76% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.