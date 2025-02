Der XTB Morgenticker (03.02.2025)

US-Indexkontrakte verlieren stark, da ein Handelskrieg befürchtet wird, nachdem Trump angekündigt hat, Zölle in Höhe von 25 % auf kanadische und mexikanische und 10 % auf chinesische Waren zu erheben; der Nasdaq 100 verliert -2,5 %, der S&P 500 gibt fast 2 % nach und der Dow Jones verliert 1,5 %; der Ausverkauf konzentriert sich erneut auf Aktien von Technologieunternehmen.

Mexiko hat noch nicht entschieden, ob es reagieren wird, aber Kanada hat bereits mit 25 % Vergeltungszöllen auf US-Waren im Wert von 155 Milliarden CAD (z. B. Wein, Bier, Lebensmittel, Haushaltsgeräte usw.) reagiert; China hat ebenfalls angekündigt, mit Vergeltungsmaßnahmen zu reagieren. Der Markt befürchtet, dass die Situation zu einer strukturell höheren Inflation führen wird, was es für die Federal Reserve schwieriger machen wird, die Zinsen weiter zu senken.

Der US-Dollar-Index (USDIDX) gewinnt aufgrund einer Welle der Risikoaversion fast 1 %, obwohl die Renditen 10-jähriger US-Staatsanleihen mit 4,51 % niedriger sind und die Renditen 2-jähriger Staatsanleihen um 5 Basispunkte auf über 4,24 % gestiegen sind – ein Hinweis darauf, dass die Anleger eher auf kürzere als auf längere Sicht über die indirekt durch Zölle entstehende Inflation besorgt sind

Die Sitzung in Asien wurde von Verkäufern bestimmt, wobei die Indizes aus der APAC-Region den größten Verlust seit fast sechs Monaten verzeichneten. Die wichtigste Makro-Lektüre war heute der chinesische Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe im Januar; der Wert überraschte negativ und lag bei 50,1 gegenüber einer Prognose von 50,6 und zuvor bei 50,5. Shanghai Composite -Kontrakte gaben um 0,7 % nach, während der japanische Nikkei 225 2,15 % verlor.

Die Einzelhandelsumsätze in Australien lagen mit einem Rückgang von nur -0,1 % m/n über den Prognosen von -0,7 % und 0,8 % zuvor. Die Baugenehmigungen stiegen um 0,7 %, gegenüber den Erwartungen von 1 % und einem Rückgang von -3,6 % zuvor.

In den Sitzungsprotokollen betonten die Mitglieder der Bank of Japan, dass das vierte Jahr in Folge mit einer inländischen Inflation von über 2 % zu höheren Inflationserwartungen führt, und verpflichteten sich, die Zinsen zu erhöhen, wenn eingehende, neue Daten dies rechtfertigen. Sie wiesen auf das Risiko höherer Lohnverhandlungen im Frühjahr und die langfristige Schwächung des Yen als inflationsfördernde Faktoren hin.

Einige Mitglieder äußerten sich deutlich aggressiv und deuteten an, dass die aktuellen Realzinsen stark negativ seien, aber der allgemeine Ton der BoJ änderte nichts an der Reaktion des USDJPY ; das Paar gewinnt mehr als 0,2 % auf der Grundlage eines starken Dollars. Der endgültige japanische Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe für Januar lag bei 48,7 gegenüber 48,8 in der ersten Lesung.

Gold verliert 0,5 %, Silber 0,8 % und auch auf dem Markt für Agrarrohstoffe sind Rückgänge zu verzeichnen. NATGAS hingegen ist um fast 7 % gestiegen; auch Öl ist um mehr als 1 % gestiegen.

Trump wird heute Gespräche mit Vertretern Mexikos und Kanadas führen; es besteht immer noch die Hoffnung, dass die Zölle nicht in Kraft treten und eine Einigung in letzter Minute erzielt werden kann. Andernfalls treten sie ab morgen, d. h. am 4. Februar, in Kraft.

Auch Kryptowährungen verlieren aufgrund der Risikoaversion an Wert; Bitcoin fällt auf 94.000 US-Dollar zurück. Ethereum fällt um mehr als 12 % auf 2.500 US-Dollar zurück und die überwiegende Mehrheit der kleineren Kryptowährungen verliert im zweistelligen Bereich, darunter Cardano, Bitcoincash, Polkadot und Ripple.

