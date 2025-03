Der XTB Morgenticker (03.03.2025)

Die Futures auf US-Indizes steigen vor der Marktöffnung am Montag. Der Nasdaq 100 ist um 0,4 % gestiegen, während der S&P 500 um 0,3 % zulegt. Der Russell 2000 schneidet mit einem Plus von fast 0,7 % am besten ab. Zu den wichtigsten Wirtschaftsdaten, auf die der Markt heute wartet, gehören der US-amerikanische ISM-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe für Februar (16:00 Uhr deutscher Zeit) sowie die PMI-Werte aus verschiedenen europäischen Volkswirtschaften.

Die Stimmung unter den asiatischen Benchmarks ist gemischt. Chinas Shanghai Composite ist um 0,8 % gesunken, während Japans Nikkei 225 um 0,7 % gestiegen ist. Chinas Caixin-PMI für das verarbeitende Gewerbe lag im Februar bei 50,8 und übertraf damit die Prognosen von 50,4 und den vorherigen Wert von 50,1. Der japanische PMI für das verarbeitende Gewerbe lag bei 49 gegenüber 48,9 zuvor

Der EUR/USD -Kurs zeigt eine leichte Stärkung und wird bei etwa 1,04 gehandelt. Diese Woche wird erwartet, dass Trump einen zusätzlichen Zoll von 10 % auf China verhängt (was die Gesamtzollbelastung auf 10 % erhöht) und die Zölle auf Kanada und Mexiko auf 25 % erhöht.

Auch Futures auf europäische Indizes legen vor der Eröffnung am Montag zu. Der spanische IBEX 35 steigt um fast 0,9 %; der deutsche DAX um 0,4 %. Um 9:55 Uhr deutscher Zeit und 10:00 Uhr deutscher Zeit werden wir den endgültigen deutschen und den Eurozone-CPI für das verarbeitende Gewerbe kennen, und um 11:00 Uhr deutscher Zeit werden wir den Eurozone-CPI-Flash für die Februar-Lesung kennen.

Gold versucht nach dem jüngsten Ausverkauf eine leichte Erholung und legt um fast 0,4 % auf 2.865 $ pro Unze zu. Silber , Platin und Palladium folgen diesem Trend.

Öl wird etwas niedriger gehandelt, während Erdgas die Woche mit einem Rückgang von 0,8 % beginnt. Agrarrohstoff-Futures legen größtenteils zu, wobei Baumwolle mit einem Anstieg von 0,9 % an der ICE an der Spitze liegt.

Gewinnmitnahmen nach einer starken Erholung setzen den Kryptowährungsmarkt unter Druck. Bitcoin fällt von 96.000 $ auf 92.000 $. Auch Ripple und Solana sind um fast 8 % gefallen. Am Wochenende stiegen die Preise für Kryptowährungen nach Trumps Äußerungen, in denen er die Schaffung einer US-Kryptoreserve ankündigte, die Bitcoin, Ethereum , Cardano , Solana und Ripple (XRP) umfassen würde.

Austan Goolsbee von der Federal Reserve merkte an, dass die Inflation zwar auf dem Weg zu dem von der Fed angestrebten Ziel von 2 % zu sein scheint, er jedoch angesichts steigender Inflationserwartungen eine mögliche Konjunkturabschwächung befürchtet. Er erwähnte auch, dass die Auswirkungen der Zölle von Trump nach wie vor schwer einzuschätzen sind und dass die Inflationswerte noch weit vom Ziel der Fed entfernt sind. Darüber hinaus warnte er davor, dass sich der beobachtete Produktivitätsanstieg als vorübergehend erweisen könnte.

Die Washington Post berichtete, dass Trump erwägt, die Militärhilfe für die Ukraine vollständig einzufrieren. Zelenskyj erklärte über die Medien, dass er bereit sei, ein Abkommen über Mineralien zu unterzeichnen.

Der türkische Verbraucherpreisindex lag bei 2,27 % monatlich, gegenüber 2,9 % erwartet und 5,03 % zuvor; der jährliche Wert lag bei 39,05 % gegenüber 39,9 % erwartet und 42,12 % zuvor. In dieser Woche wird CBRT eine Entscheidung über die Zinssätze im Land treffen; heute steigt das EURTRY -Paar um fast 0,7 %.

Die australischen Bruttogewinne der Unternehmen stiegen monatlich um 5,9 % gegenüber 1,8 % erwartet und -4,6 % zuvor. Die Unternehmensbestände stiegen um 0,1 % gegenüber dem Vormonat gegenüber 0 % erwartet nach einem Rückgang von -0,9 % in jüngster Zeit. SO SEHEN SIEGER AUS! AUSGEZEICHNET vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de!

vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de! Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

bei XTB! Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 69% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.