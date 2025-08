KEY TAKEAWAYS Das Tageschart kann bullisch interpretiert werden. Solange das Papier per Tagesschluss über der SMA20 notiert, solange könnte es weiter aufwärts in Richtung der 38,70 EUR bzw. der 44,20 EUR gehen. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und lege los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen ►Commerzbank WKN: CBK100 | ISIN: DE000CBK1001 | Ticker: CBK Am gestrigen Handelstag (31.07.2025) verzeichneten per Xetra-Schluss 16 DAX-Aktien Kursgewinne, während 34 Werte im Minus schlossen. Größter DAX Gewinner war erneut die Commerzbank Aktie, die mit einem Plus von 2,17 % den Handelstag beendete. Damit setzte die Aktie ihre Gewinnserie fort, nachdem sie bereits am Vortag mit einem Anstieg von 4,91 % den Spitzenplatz unter den DAX-Gewinnern einnahm. Auch Porsche VZ (+1,76 %) und Airbus (+1,54 %) zählten zu den stärksten Werten im Index. Chartanalyse Commerzbank Aktie – Aufwärtstrend intakt Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 01.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Die Commerzbank Aktie zeigt seit Dezember 2024 einen deutlichen Aufwärtstrend. Nach einer Rally bis 25,19 EUR folgte eine Konsolidierung mit einem Rücksetzer bis 17,66 EUR, der schnell wieder aufgekauft wurde. In den Folgemonaten gelang es der Aktie, stetig neue Hochs auszubilden. Am gestrigen Handelstag wurde mit 32,25 EUR ein neues Jahreshoch erreicht, nur knapp unter dem mittelfristigen Kursziel von 32,50 EUR. Die technischen Indikatoren zeigen weiterhin ein bullisches Bild: SMA20 (29,33 EUR) fungiert als wichtige Unterstützung.

SMA50 (28,20 EUR) bietet zusätzlichen Halt bei Korrekturen.

Ein nachhaltiger Ausbruch über 32,50 EUR könnte den Weg in Richtung 38,70 EUR und 44,20 EUR freimachen. Solange die Commerzbank Aktie über der SMA20 notiert, bleibt der Aufwärtstrend intakt. Rücksetzer in den Bereich der SMA20 könnten als Kaufgelegenheiten betrachtet werden. 4-Stunden-Chart: Stabile Aufwärtsbewegung Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 01.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Auch im 4-Stunden-Chart zeigt sich ein fortgesetzter Aufwärtstrend. Nach dem Rebound über die SMA200 (27,36 EUR) konnte die Aktie sich stabil über die gleitenden Durchschnitte SMA20 und SMA50 schieben. Kurzfristige Konsolidierungen werden regelmäßig aufgekauft, was den bullischen Trend stützt. Denkbare nächste Ziele: Widerstände: 35,84 EUR, 38,77 EUR, 44,20 EUR

Unterstützungen: 31,47 EUR, 30,60 EUR, 29,44 EUR (Gap) Die Commerzbank Aktie bleibt damit ein heißer Kandidat für Anleger, die auf die stärksten DAX Gewinner setzen.

Jetzt für Neukunden als Aktion zusätzlich eine Gratiskaktie erhalten

Details und Teilnahmebedingungen über den Link

