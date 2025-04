Der XTB Morgenticker (03.04.2025)

Donald Trump unterzeichnete eine Order über Vergeltungszölle. Alle Importe in die USA unterliegen einem Zollsatz von 10 % (ausgenommen sind Waren aus Kanada und Mexiko, die im USMCA-Abkommen festgelegt sind). Die Europäische Union wurde mit einem Zollsatz von 20 %, Japan mit 24 %, das Vereinigte Königreich mit 10 % und China mit zusätzlichen 34 % (insgesamt 54 %) belegt. Der Basistarif von 10 % tritt am 5. April in Kraft, Vergeltungszölle am 9. April und Autozölle sind ab heute in Kraft.

Die Wall Street schloss den gestrigen Handelstag im Plus ( S&P 500 : +0,87 %, DJIA : +0,56 %, Nasdaq : +0,87 %, Russell 2000 : +1,65 %), aber Trumps Rede am „Tag der Befreiung“ löste einen Ausverkauf im nachbörslichen Handel aus. Die US-Index-Futures verzeichnen hohe Verluste (S&P 500: -2,7 %, DJIA: -2 %, Nasdaq: -3,2 %, Russell 2000: -4 %).

: +0,87 %, : +0,56 %, : +0,87 %, : +1,65 %), aber Trumps Rede am „Tag der Befreiung“ löste einen Die US-Index-Futures verzeichnen hohe Verluste (S&P 500: -2,7 %, DJIA: -2 %, Nasdaq: -3,2 %, Russell 2000: -4 %). Am deutlichsten ist der Ausverkauf bei den Aktien der Magnificent 7 zu beobachten ( Tesla : -8 %, Apple : -7 %, Amazon : -6 %, Nvidia : -5,7 %, Meta : -4,7 %, Alphabet : -3,5 %, Microsoft : -2,9 %).

: -8 %, : -7 %, : -6 %, : -5,7 %, : -4,7 %, : -3,5 %, : -2,9 %). Ursula von der Leyen kritisierte die Entscheidung des US-Präsidenten in ihrer jüngsten Erklärung, drückte aber ihre Bereitschaft zu „Verhandlungen statt Konfrontation“ aus. Die Europäische Kommission finalisiert Vergeltungsmaßnahmen für Stahl- und Aluminiumzölle, und weitere Maßnahmen werden umgesetzt, wenn bilaterale Gespräche scheitern.

Adrianna Kugler vom Fed Board of Governors spricht sich angesichts anhaltender Inflationsrisiken und stabiler Beschäftigung für eine Beibehaltung der Zinssätze aus. Laut UBS könnten die Zölle die Inflation in den USA auf bis zu 5 % ansteigen lassen.

Die Aktienmärkte im asiatisch-pazifischen Raum schreiben tiefrote Zahlen. Angeführt wird die Verlustliste vom japanischen Nikkei 225 (-3,3 %) , aber auch der HSCEI (-1,7 %) , der Shanghai SE Composite (-0,5 %) , der Kospi Index (-1,15 %) und der S&P/ASX 200 (-0,95 %) verzeichneten Rückgänge.

, aber auch der , der , der und der verzeichneten Rückgänge. Chinas Dienstleistungs-PMI stieg im März über die Erwartungen auf 51,9 (Prognose 51,5, zuvor 51,4). Der Sektor verzeichnete den größten Anstieg bei Neugründungen seit Dezember, zusammen mit einem starken Rückgang der Produktionskosten und der Beschäftigung.

Der Einkaufsmanagerindex für Dienstleistungen in Australien stieg im März von 51,3 auf 51,6, wobei das Wachstum des Sektors hauptsächlich durch den nachlassenden Preisdruck und die steigende Beschäftigung angetrieben wurde (der größte Anstieg seit April 2023).

Auf dem Devisenmarkt: Nach einer Rekordvolatilität während Trumps Rede schwächt sich der Dollar gegenüber fast allen G10-Währungen ab ( USDIDX : -0,75 %). Das Kapital fließt hauptsächlich in sichere Häfen wie den Yen und den Schweizer Franken ( USDJPY : -1,4 %, CHFUSD : +1,1 %). EURUSD überschreitet die Marke von 1,09 (+0,85 %).

: -0,75 %). Das Kapital fließt hauptsächlich in sichere Häfen wie den Yen und den Schweizer Franken ( : -1,4 %, : +1,1 %). überschreitet die Marke von 1,09 (+0,85 %). Auf dem Rohstoffmarkt sind breite Verluste zu beobachten. Gold ist um 0,19 % auf 3.129 $ pro Unze gefallen, Silber um 2,13 % auf 33,15 $ pro Unze, Brent- und WTI-Rohöl-Futures sind um 2,5 % gefallen und NATGAS ist um 1,7 % gefallen.

ist um 0,19 % auf 3.129 $ pro Unze gefallen, um 2,13 % auf 33,15 $ pro Unze, sind um 2,5 % gefallen und ist um 1,7 % gefallen. Der Ausverkauf hat auch Kryptowährungen nicht verschont. Bitcoin ist um 2,6 % auf 83.440 $ gefallen, Ethereum um 2,6 % auf 1.831,50 $. Die Futures für Trumps Token sind um 7,5 % gefallen, Solana um 4,5 % und Chainlink um 2,9 %. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen ZINSEN VOM BROKER - direkt auf dem Handelskonto Täglich verfügbar! Monatlich ausgeschüttet! Zinsen für die "Pause" bis zum nächsten Trade

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 69% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.