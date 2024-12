Der XTB Morgenticker (03.12.2024)

Die asiatischen Märkte setzten am Dienstag die Welle des Optimismus fort, die am Montag den Handel in Europa und den USA erfasst hatte. Der wichtigste Aktienindex Australiens ( AU200 ) stieg heute auf ein neues Rekordhoch, während der japanische Nikkei um mehr als 2,1 % und der chinesische Hang Seng um 0,9 % zulegten.

) stieg heute auf ein neues Rekordhoch, während der japanische um mehr als 2,1 % und der chinesische um 0,9 % zulegten. Die Aktienkurse der wichtigsten asiatischen Chiphersteller stiegen am Dienstag, trotz neuer US-Pakete mit Halbleiter-Exportbeschränkungen für Peking, die darauf abzielen, die Fähigkeit des Landes zur Herstellung einiger High-End-Chips einzuschränken.

Die Aktien der Taiwan Semiconductor Manufacturing Company stiegen um 2,42 %. Gleichzeitig legten Tokyo Electron um 4,7 % und Lasertec um 6,7 % zu.

Auf dem Devisenmarkt verhalten sich Währungen wie der US-Dollar, der kanadische Dollar und der australische Dollar relativ gut. Auf dem breiten Markt verliert der japanische Yen, der derzeit die G10-Währung mit der schlechtesten Performance ist. Andererseits stoppte der jüngste Abwärtsimpuls beim USDJPY -Forexpaar oberhalb des Niveaus von 150,00, einer kurzfristig wichtigen Unterstützungszone.

-Forexpaar oberhalb des Niveaus von 150,00, einer kurzfristig wichtigen Unterstützungszone. Trotz der zu Beginn des Tages beobachteten erheblichen Volatilität ist der für den heutigen Handelstag geplante Makrokalender relativ leer. Die einzigen nennenswerten Messwerte könnten die VPI-Daten aus der Schweiz und die JOLTS-Daten vom US-Arbeitsmarkt sein.

Der Vorsitzende der New Yorker Fed, John Williams, ein stimmberechtigtes Mitglied des FOMC, äußerte die Erwartung weiterer Zinssenkungen im Laufe der Zeit und betonte, dass die Geldpolitik vorerst weiterhin straff bleibe und Entscheidungen auf der Grundlage eingehender Daten getroffen würden.

Der Fed-Vertreter Waller sagte, er neige dazu, eine Zinssenkung im Dezember zu unterstützen. Bostic hingegen sagte, dass eine Entscheidung im Dezember noch nicht beschlossene Sache sei.

Die Stimmung auf dem Kryptomarkt verbessert sich im Vergleich zur gestrigen Sitzung, was die wichtigsten Kryptowährungen betrifft. Bitcoin stabilisiert sich in der 96.000-Dollar-Zone, während Ethereum um 1,3 % zulegt und bei etwa 3656 Dollar gehandelt wird. Aktuelle Volatilität auf dem Forexmarkt. Quelle: xStation5 von XTB Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen 2024 KENNT EINEN SIEGER! AUSGEZEICHNET vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de!

vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de! Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

bei XTB! Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 74% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.