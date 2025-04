Der XTB Morgenticker (04.04.2025)

Die Stimmung an der Wall Street bleibt pessimistisch, da die Futures auf den VIX heute Morgen um 1,6 % steigen, nachdem der Handelstag gestern am S&P den schlechtesten seit März 2020 verzeichnete. Der führende US-Börsenindex stürzte um mehr als 4 % ab.

Auch die Futures auf europäische Indizes sind heute leicht rückläufig, was auf weiteren Druck auf die Aktienmärkte vor dem heutigen wichtigen US-Makrobericht hindeutet – die Non-Farm Payrolls für März (15:30 Uhr dt. Zeit)

EURUSD gewinnt fast 0,3, während USDIDX um 0,2 % fällt. Die Renditen 10-jähriger Staatsanleihen fielen um fast 6 Basispunkte und fielen unter die 4-%-Marke, da die Anleger ein höheres Rezessionsrisiko für die US-Wirtschaft einpreisen

Der Goldpreis ist heute um fast 0,3 % gefallen, während Silber nach gestern um 0,55 % nachgibt, ein sehr schwacher Handelstag für den Edelmetallmarkt

Während des Handels in Asien stürzten die Märkte auf den niedrigsten Stand seit zwei Monaten und verlängerten damit einen weltweiten Ausverkauf von Aktien, der durch Trumps jüngste Zolldrohungen ausgelöst wurde und die Investoren in sichere Anlagen trieb.

Japanische Aktien fielen auf den niedrigsten Stand seit August. Globale Ramschanleihen haben sich seit März 2020 am stärksten abgeschwächt.

Die Einzelhandelsumsätze in Singapur fielen um -3,6 % im Jahresvergleich gegenüber -0,2 % erwartet und einem Anstieg von 4,5 % zuvor. Die Arbeitslosenquote in der Schweiz lag im März bei 2,8 % gegenüber 2,7 % exp. und 2,7 % zuvor

Der französische Präsident Macron riet Unternehmen, Investitionen in den USA einzustellen. Als Reaktion auf die US-Zölle. Darüber hinaus drängt Frankreich die EU, Sanktionen gegen US-Technologieunternehmen zu verhängen. Außerdem warnte China, dass es Gegenmaßnahmen ergreifen werde, um seine eigenen Interessen zu schützen.

Bei den Rohstoffen setzt Öl seinen Rückgang fort und fällt um 0,3 % auf 69 $. Die OPEC+ hat ihr Angebot im Mai plötzlich um das Dreifache des geplanten Niveaus erhöht. Die NATGAS -Futures sind heute leicht rückläufig

Bei den Agrarrohstoffen setzen die Baumwoll-Futures an der ICE den am 2. April begonnenen „Crash" fort und fielen heute um 1,7 %. Die Weizen- und Maispreise an der CBOT sind leicht gestiegen und legten heute um 0,2 % bis 0,3 % zu.

Donald Trump kommentierte, dass die Reaktion der Märkte von ihm und dem Weißen Haus „erwartet" wurde. Außerdem sagte Trump, dass er „einen Deal in Betracht ziehen würde, bei dem China den Verkauf von TikTok im Austausch für Zollerleichterungen genehmigt."

