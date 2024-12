Der XTB Morgenticker (05.12.2024)

Die Indizes an der Wall Street schlossen den gestrige Handelstag mit Rekordhochs. Der Nasdaq100 stieg um mehr als 1,2 % und der S&P 500 um 0,6 %. Die Salesforce -Aktie stieg um mehr als 10 %, da das Unternehmen seine Prognosen anhob und sich positiv über seinen KI-Assistenten Agentforce äußerte.

stieg um mehr als 1,2 % und der um 0,6 %. Die -Aktie stieg um mehr als 10 %, da das Unternehmen seine Prognosen anhob und sich positiv über seinen KI-Assistenten Agentforce äußerte. Jerome Powell von der Fed gab an, dass die US-Wirtschaft in guter Verfassung sei und die Federal Reserve es sich leisten könne, die Geldpolitik konservativer zu lockern und das Tempo der Kürzungen zu verlangsamen.

Der US-Dollar verliert leicht, während der EURUSD um 0,15 % auf 1,0526 zulegte; die Renditen 10-jähriger Anleihen lagen gestern bei 4,19 %. Laut Fed Beige Book stieg die US-Wirtschaftstätigkeit in den meisten Fed-Distrikten leicht an, während die Preise nur in bescheidenem Tempo stiegen.

um 0,15 % auf 1,0526 zulegte; die Renditen 10-jähriger Anleihen lagen gestern bei 4,19 %. Laut Fed Beige Book stieg die US-Wirtschaftstätigkeit in den meisten Fed-Distrikten leicht an, während die Preise nur in bescheidenem Tempo stiegen. Energierohstoffe wurden unverändert gehandelt; Rohöl verlor leicht an Wert. Auch auf dem Edelmetallmarkt ist am Morgen wenig Volatilität zu beobachten, und Gold wird unverändert gehandelt. Bei den Agrarrohstoffen gewinnen Sojabohnen- und Weizen-Futures an Wert.

wird unverändert gehandelt. Bei den Agrarrohstoffen gewinnen Sojabohnen- und Weizen-Futures an Wert. Bitcoin stieg um 3,5 % und durchbrach den psychologischen Widerstand bei 100.000 US-Dollar und erreichte ein neues historisches Hoch bei fast 103.500 US-Dollar. Donald Trump hat den mit der Blockchain- und indirekt mit der Kryptowährungsindustrie verbundenen Paul Atkins zum neuen SEC-Vorsitzenden ernannt

stieg um 3,5 % und durchbrach den psychologischen Widerstand bei 100.000 US-Dollar und erreichte ein neues historisches Hoch bei fast 103.500 US-Dollar. Donald Trump hat den mit der Blockchain- und indirekt mit der Kryptowährungsindustrie verbundenen Paul Atkins zum neuen SEC-Vorsitzenden ernannt Die Arbeitslosenquote in der Schweiz lag bei 2,6 % gegenüber 2,7 % erwartet und 2,6 % zuvor; saisonbereinigt. Die Handelsbilanz Australiens fiel im Oktober viel höher aus als erwartet; sie lag bei 5,95 Mrd. AUD gegenüber 4,55 Mrd. AUD erwartet und 4,61 Mrd. AUD zuvor. Die Einzelhandelsumsätze in Singapur stiegen im November um 2,2 % gegenüber 2,4 % prognostiziert und 2,4 % zuvor

Heute wird sich die Aufmerksamkeit der Makroinvestoren auf Daten aus der deutschen Industrie (8 Uhr dt. Zeit), Einzelhandelsumsätze aus der Eurozone (11 Uhr dt. Zeit), Arbeitslosenanträge aus den USA (14:30 Uhr dt. Zeit) und den Challenger-Bericht über die Dynamik von Entlassungen in der US-Wirtschaft (13:30 Uhr dt. Zeit) richten. Der Ölmarkt wartet auf das Treffen der OPEC+ (00:30 Uhr dt. Zeit). 2024 KENNT EINEN SIEGER! AUSGEZEICHNET vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de!

vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de! Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

bei XTB! Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 74% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.