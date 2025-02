Der XTB Morgenticker (06.02.2025)

Die Indizes der Region Asien-Pazifik werden überwiegend in positiver Stimmung gehandelt. Der CH50cash -Index legt um 0,71 % zu, der JP225 -Index um 0,35 % auf 39.000 Punkte. Der SG20cash -Index aus Singapur legt um 0,04 % zu, während der AU200cash -Index aus Australien um 0,55 % zulegt.

-Index legt um 0,71 % zu, der -Index um 0,35 % auf 39.000 Punkte. Der -Index aus Singapur legt um 0,04 % zu, während der -Index aus Australien um 0,55 % zulegt. Futures auf europäische Indizes deuten auf eine höhere Eröffnung des Handelstages hin. Der deutsche DAX -Index legt um 0,17 % zu und bleibt über 21.700 Punkten, der britische UK100 steigt um 0,23 % und der europäische EU50 um 0,14 %.

-Index legt um 0,17 % zu und bleibt über 21.700 Punkten, der britische steigt um 0,23 % und der europäische um 0,14 %. Das wichtigste Ereignis des Tages ist die Zinsentscheidung der Bank of England. Erwartet wird eine Senkung um 25 Basispunkte auf 4,50 %.

Im ersten Teil des Tages bleibt der japanische Yen die stärkste Währung unter den G10-Währungen. Auch der US-Dollar ist stark und erholt sich teilweise nach dem starken Rückgang von gestern. Das Währungspaar USDJPY ist heute um 0,09 % auf 152,4200 gesunken. Der schwächste Performer ist derweil der Neuseeland-Dollar.

ist heute um 0,09 % auf 152,4200 gesunken. Der schwächste Performer ist derweil der Neuseeland-Dollar. US-Verteidigungsminister Pete Hegseth wird im April Panama besuchen, wie sein panamaischer Amtskollege am Dienstag mitteilte. Beide Beamten planen, bei der Bekämpfung der illegalen Migration und des Drogenhandels zusammenzuarbeiten.

Die Panamakanal-Behörde dementierte am Mittwoch die Behauptungen des US-Außenministeriums, dass Schiffe der US-Regierung den Kanal ohne Gebühren passieren dürften. Diese Aussage könnte die Spannungen zwischen den USA und Panama verschärfen, nachdem der ehemalige Präsident Donald Trump damit gedroht hatte, die Kontrolle über den Kanal zu übernehmen.

Naoki Tamura von der Bank of Japan (BOJ) erklärte, dass es derzeit schwierig sei, den Endzinssatz zu bestimmen, und betonte, dass der neutrale Zinssatz nicht unbedingt bei 1 % liegen müsse. Tamura erklärte auch, dass es kein festes Tempo für Zinserhöhungen gebe. Trotz seiner zuvor geäußerten Absicht, die Zinsen noch vor Ende des Geschäftsjahres auf 1 % anzuheben, signalisiert er nun Flexibilität.

Der stellvertretende Vorsitzende der US-Notenbank, Philip Jefferson, sagte am Mittwoch, dass er mit der Beibehaltung des aktuellen Leitzinses der Zentralbank zufrieden sei. Jefferson ist der Ansicht, dass die Politik der Fed selbst bei einer Zinssenkung um 100 Basispunkte in der zweiten Hälfte des Jahres 2024 restriktiv bleibt und weiterhin Druck auf die Senkung der Inflation ausübt.

Gold bleibt auf Rekordniveau und legte heute um 0,10 % auf 2.870 USD pro Unze zu. Silber verzeichnet sogar noch größere Gewinne und steigt um 0,15 % auf 32,30 USD.

bleibt auf Rekordniveau und legte heute um 0,10 % auf 2.870 USD pro Unze zu. verzeichnet sogar noch größere Gewinne und steigt um 0,15 % auf 32,30 USD. Auf dem Markt für Kryptowährungen beobachten wir eine leichte Erholung nach den Rückgängen am gestrigen späten Tag. Der gestrige Rückgang von Bitcoin wurde nicht durch einen einzigen Faktor ausgelöst und erfolgte vor dem Hintergrund von Gewinnen an der Wall Street. Diese gestrige Stimmungsdivergenz ist wahrscheinlich der Grund für die heutige Erholung.

wurde nicht durch einen einzigen Faktor ausgelöst und erfolgte vor dem Hintergrund von Gewinnen an der Wall Street. Diese gestrige Stimmungsdivergenz ist wahrscheinlich der Grund für die heutige Erholung. Bitcoin ist um 1,60 % auf 98.100 USD gestiegen, Ethereum um 1,86 % auf 2.840 USD und die Gesamtmarktkapitalisierung anderer Altcoins um 2,10 % auf 890 Milliarden USD.

