Der XTB Morgenticker (06.09.2024)

Die US-Aktienindizes verzeichneten gestern einen weitere schwächeren Handelstag, nachdem ein ADP-Bericht darauf hinwies, dass die US-Privatunternehmen die wenigsten Arbeitsplätze (99k gegenüber 145k Prognosen) seit Anfang 2021 geschaffen haben; ein Challenger-Bericht wies auf eine Rekordzahl von Entlassungen seit dem zweiten Quartal 2023 hin (75k gegenüber 25k zuvor). Ein etwas besser als prognostizierter ISM-Dienstleistungsindex trug nicht zur Verbesserung der Marktstimmung bei.

Heute richtet sich die Aufmerksamkeit auf den NFP-Bericht für August (15:30 Uhr dt. Zeit). Der Markt erwartet einen Wert von 165k nach 114k beim letzten Mal und einen Rückgang der Arbeitslosenquote auf 4,2% von 4,3% im Juli.

Die Kontrakte auf den US100 (Nasdaq 100) verlieren nach den Ergebnissen des Halbleiterherstellers Broadcom (AVGO.US) 0,4%. Die Aktien des Unternehmens verloren nach der Session fast 7%, obwohl das Unternehmen die Erwartungen beim Gewinn pro Aktie (18% im Jahresvergleich) und beim Umsatz (47% im Jahresvergleich) übertreffen konnte. Ohne den positiven Beitrag der VMWare-Übernahme wäre der Umsatz des Unternehmens jedoch nur um 4% im Jahresvergleich gestiegen.

Der Gewinn pro Aktie lag bei 1,24 $ gegenüber den Prognosen von 1,22 $ und der Umsatz bei 13,07 Mrd. $ gegenüber den Erwartungen von 12,98 Mrd. $; das Ausmaß der Übertreffung der Marktprognosen war also relativ gering

Broadcoms Prognose für das laufende Quartal wurde zwar angehoben, enttäuschte jedoch die Erwartungen; das Unternehmen erwartet einen Umsatz von 14 Milliarden Dollar, während die Modellprognosen der Wall Street von 14,1 Milliarden Dollar ausgingen. Für das Gesamtjahr erwartet das Unternehmen 12 Milliarden Dollar Umsatz mit KI-Produkten; Anfang 2024 hatte es 11 Milliarden Dollar erwartet.

Der Handel in Asien wurde erneut von Verkäufern bestimmt; der japanische Nikkei verlor 0,7%, der indische Sensex 0,9% und der südkoreanische KOSPI über 1%. Der chinesische Hang Seng schloss unverändert;

Nvidia-Aktien verloren im gestrigen nachbörslichen Handel fast 1 %; die Bank of America wies darauf hin, dass die Aktie des Unternehmens in den letzten Wochen eine „beständige" Kaufgelegenheit gewesen sei. Tesla legte um 4% zu, nachdem das Unternehmen seine Pläne zur Zulassung des autonomen Fahrens in Europa und China beschleunigt hatte

Die Renditen 10-jähriger US-Anleihen sind auf dem niedrigsten Stand seit Herbst 2023; sie bewegen sich um 3,7% und sind seit gestern um 2,5 Basispunkte gefallen.

EURUSD erholt sich weiter über 1,11 und USDIDX-Dollar-Index-Kontrakte werden mit zweistelligen Tiefstständen unter 101 gehandelt. Wenig Volatilität an den Rohstoff- und Edelmetallmärkten; Energierohstoffe verlieren überwiegend; Gold notiert mit einem leichten Plus von 0,15%

