Der XTB Morgenticker (06.11.2024)

Im ersten Teil des Tages sahen wir eine relativ starke Reaktion auf den Märkten auf den nun fast sicheren Sieg der Republikaner. Darüber hinaus hat die Republikanische Partei neben der Präsidentschaftswahl sehr gute Chancen, sowohl im Senat als auch im Kongress zu gewinnen.

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung haben die Republikaner 51 Sitze im Senat errungen, während die Demokraten 41 Sitze innehaben. Im Rennen um die Präsidentschaft liegt Donald Trump mit 246 Wahlmännerstimmen in Führung, während Kamala Harris 187 Stimmen hat. Im Kongress liegt das Repräsentantenhaus der Republikaner mit 191 Stimmen in Führung, während die Demokraten 158 Stimmen haben.

Auf den Finanzmärkten gibt es eine starke Resonanz zugunsten von Trumps Politik. Der Markt erwartet eine Zunahme des Protektionismus und Steuersenkungen, eine Fortsetzung der Politik aus der Wahl von 2016.

Der Dollar-Index ist um 1,66 % gestiegen und hat zum ersten Mal seit Juni dieses Jahres die 105-Punkte-Marke überschritten, in einer Zeit, in der die Fed eine Wende vollzieht und Zinssenkungen anstehen. Die Märkte sind jedoch besorgt über die Rückkehr der Inflation und die Möglichkeit, dass die Federal Reserve ihren Kurs langfristig wieder ändern könnte. Die Entscheidung vom Donnerstag, die Zinssätze zu senken, gilt als weitgehend sicher.

Die US-Aktienindizes verzeichnen starke Gewinne, wobei der US500 und der US100 um 1,25 % gestiegen sind und sich damit in der Nähe historischer Höchststände befinden. Der Small-Cap-Index US2000 ist inzwischen um 2,75 % gestiegen und hat seine Konsolidierungszone durchbrochen, um 2.345 Punkte zu erreichen.

Auch die Renditen von US-Anleihen verzeichnen einen starken Aufwärtstrend. Derzeit sind die Renditen 10-jähriger Anleihen auf 4,41 % und die Renditen 2-jähriger Anleihen auf 4,27 % gestiegen.

In der Asien-Pazifik-Region sind die Reaktionen auf die Wahl gemischt. Wir sehen erhebliche Ausverkäufe bei chinesischen Indizes mit Rückgängen zwischen 1,50 und 2,20 %. Die Anleger sind besorgt über die erhöhten Zölle auf chinesische Waren, Handelsbeschränkungen und weitere Einschränkungen beim Technologietransfer.

In anderen Märkten wie Japan, Australien und Singapur verzeichnen die Indizes moderate Gewinne zwischen 0,50 und 1,60 %. Der größte Gewinn ist beim japanischen JP225-Index zu verzeichnen, der um bis zu 39.650 Punkte (+1,65 %) gestiegen ist.

Die aufregendsten Gewinne sind jedoch auf dem Markt für Kryptowährungen zu beobachten. Trump war bei den Investoren auf diesem Markt ein Favorit, dank seiner vielen Versprechen, die weitere Entwicklung der Branche in den USA positiv zu unterstützen. Bitcoin ist um 8,00 % auf 75.000 US-Dollar gestiegen und hat damit seinen historischen Höchststand überschritten. Ethereum ist um 7,70 % auf 2.600 US-Dollar gestiegen, und andere Altcoins sind um 6,90 % gestiegen, was die Gesamtmarktkapitalisierung auf 640 Milliarden US-Dollar erhöht.

Dogecoin, das stark mit Elon Musk in Verbindung gebracht wird, der sich stark in den Wahlen engagiert hat, ist um 23 % auf 0,20 US-Dollar pro Token gestiegen.

