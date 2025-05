Der XTB Morgenticker (08.05.2025)

Die Wall Street schloss die gestrige Sitzung trotz Jerome Powells zurückhaltender Äußerungen auf der Pressekonferenz nach der FOMC-Sitzung im Plus ( DJIA : +0,7 %, S&P 500 : +0,4 %, Nasdaq : +0,3 %, Russell 2000 : +0,3 %).

Die Fed beließ die US-Zinsen wie erwartet unverändert (4,25–4,50 %). Die Haltung der Fed blieb unverändert – „wir müssen uns nicht beeilen, und die Kosten des Abwartens bleiben gering“, bekräftigte Powell gestern. Der Fed-Vorsitzende betonte die solide Verfassung der US-Wirtschaft und die Unsicherheit über die künftige Ausrichtung der Politik, da es Szenarien gibt, in denen es noch in diesem Jahr zu Zinssenkungen kommen wird, und andere, in denen dies nicht der Fall sein wird.

Die Trump-Regierung kündigte Pläne an, die im vergangenen Jahr von der Biden-Regierung eingeführten Exportbeschränkungen für Hochleistungs-Chips aufzuheben und zu ändern. Die Politik sah vor, Länder anhand des Umfangs der Beschränkungen in drei strategische Kategorien einzuteilen. Der Philadelphia Semiconductor Index erholte sich nach dieser Nachricht und legte gestern um 1,7 % zu.

In der Nacht kündigte Trump an, dass heute eine Pressekonferenz zu „einem wichtigen Handelsabkommen mit Vertretern eines großen und hoch angesehenen Landes“ stattfinden werde.

Die Ankündigung löste in der gesamten asiatisch-pazifischen Region breiten Optimismus aus. Gewinne verzeichneten der japanische Nikkei 225 (+0,47 %), der Shanghai SE Composite (+0,12 %), der chinesische HSCEI (+0,76 %), der australische S&P/ASX 200 (+0,2 %) und der südkoreanische Kospi (+0,4 %). Angeführt wurde die Rallye von Halbleiterunternehmen in Japan, Südkorea und Vietnam, während der Sektor in China nachgab.

Im März waren die Mitglieder der Bank of Japan laut dem Protokoll der letzten Sitzung uneinig über den Zeitpunkt der nächsten Zinserhöhung aufgrund der zunehmenden Unsicherheit im Zusammenhang mit der US-Zollpolitik. Einige sprachen sich für Vorsicht aus, andere drängten auf entschlossenes Handeln. Die BOJ ließ die Zinsen unverändert und Gouverneur Ueda signalisierte eine Verzögerung weiterer Erhöhungen.

An den Devisenmärkten bewegen sich die G10-Währungen in relativ engen Spannen. Der US-Dollar legt zu (USDIDX: +0,26 %), gestützt durch die ruhige Haltung der Fed und das erwartete Handelsabkommen sowie die Währungen der Antipoden ( AUDUSD , NZDUSD : +0,25 %). Das britische Pfund ( GBPUSD : +0,2 %) baut ebenfalls seine Gewinne aus, da spekuliert wird, dass das heutige Handelsabkommen auch das Vereinigte Königreich betreffen könnte. Der EURUSD notiert unverändert (1,13), während der japanische Yen nach der Veröffentlichung des BOJ -Protokolls um 0,15 % nachgibt.

Gold notiert unverändert bei 3.363 USD pro Unze, Silber legt um 0,6 % auf 32,65 USD pro Unze zu.

