Der XTB Morgenticker (08.10.2024)

Die meisten asiatischen Märkte gaben am Dienstag nach und folgten damit der Schwäche an der Wall Street über Nacht, da starke US-Arbeitsmarktdaten die Erwartung höherer Zinsen für längere Zeit schürten. Die chinesischen Märkte bildeten die Ausnahme und stiegen aufgrund des Optimismus hinsichtlich der Konjunktur an, da der Handel nach einer einwöchigen Pause wieder aufgenommen wurde.

Die Indizes Shanghai Shenzhen CSI 300 und Shanghai Composite stiegen im frühen Handel zwischen 6 % und 8 %. Die Anleger reagierten positiv auf eine Reihe von Konjunkturmaßnahmen, die von Peking angekündigt wurden, darunter Zinssenkungen, lockerere Regeln für den Immobilienmarkt und Liquiditätsspritzen für den Aktienmarkt, da es der erste Tag nach der Goldenen Woche war.

Andere asiatische Märkte verzeichneten einen Rückgang, wobei Technologiewerte die größten Verluste hinnehmen mussten. Der Hang Seng Index in Hongkong rutschte um fast 5,6 % ab, der japanische Nikkei 225 fiel um 1,2 % und der südkoreanische KOSPI verlor 0,7 %. Der Hang Seng China Enterprises Index CHN.cash verlor 6,3 % seines Wertes.

Die US-Aktienindex-Futures waren im asiatischen Handel verhalten, nachdem die Wall Street am Montag stark gefallen war. Die Trader preisen eine geringere Zinssenkung der Federal Reserve im November nach starken Beschäftigungsdaten ein.

Der Dollar gab leicht von seinem Sieben-Wochen-Hoch nach, wobei der Dollar-Index um etwa 0,2 % fiel. Die Trader preisen nun eine Wahrscheinlichkeit von fast 81 % für eine Zinssenkung um 25 Basispunkte im November ein, mit einer Wahrscheinlichkeit von 19 % für keine Änderung.

Die Ölpreise fielen im asiatischen Handel und gaben die Höchststände der letzten Woche wieder ab. Die Brent-Öl-Futures, die im Dezember auslaufen, fielen um 1,6 % auf 79,74 USD pro Barrel, während die West-Texas-Intermediate-Rohöl-Futures um 1,8 % auf 75,96 USD pro Barrel fielen.

Foxconn gab bekannt, dass es die weltweit größte Produktionsstätte für den GB200-Chip von Nvidia baut, um die „enorm hohe“ Nachfrage nach der Blackwell-Plattform des KI-Unternehmens zu decken.

Die inflationsbereinigten Löhne in Japan sanken im August im Vergleich zum Vorjahr um 0,6 %, während die Ausgaben der privaten Haushalte um 1,9 % zurückgingen. Analysten gehen jedoch davon aus, dass die zugrunde liegenden Trends auf eine allmähliche Erholung der Löhne und des Konsums hindeuten.

Die australische Zentralbank hat signalisiert, dass sie die Zinsen auf dem aktuellen 12-Jahres-Hoch halten wird, bis sie sicher ist, dass sich die Inflation nachhaltig in Richtung des Ziels bewegt. Der RBA-Vorstand erörterte Szenarien für eine Straffung und Lockerung der Geldpolitik angesichts wirtschaftlicher Unsicherheiten.

Der Konflikt im Nahen Osten bleibt ein Schwerpunkt für die Märkte, wobei sich die Kämpfe zwischen Israel und den Hisbollah-Truppen in dieser Woche intensivierten. Die Sorge um mögliche Unterbrechungen der Ölversorgung stützt weiterhin die Rohölpreise.

Der Euro ist heute die stärkste Währung und gewinnt gegenüber den meisten Devisenpaaren an Wert. Der AUD verliert an Wert, nachdem die RBA beschlossen hat, die Zinssätze beizubehalten.

Der Markt für Kryptowährungen startet heute mit roten Zahlen. Bitcoin verliert 1,4 %, Ethereum 1,2 % und Solana liegt mit mehr als 2 % im Minus und nähert sich der wichtigen Unterstützungsmarke.

Gold bleibt bei etwa 2642 $ pro Unze unverändert, Silber hat heute 1 % seines Wertes verloren, ein ähnlicher Verlust wie Platin.

