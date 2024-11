Der XTB Morgenticker (08.11.2024)

Die US-Indizes begrüßten die Entscheidung der Fed, die Zinsen erneut von 5 % auf 4,75 % zu senken. Powells Rede war recht gemäßigt und signalisierte den Märkten, dass die Fed bereit ist, die Geldpolitik weiter zu lockern, obwohl er ankündigte, dass er keine weiteren größeren Hinweise darauf geben werde, was er bei zukünftigen Sitzungen tun werde; er werde auf Daten reagieren

Powell ist der Ansicht, dass es der US-Wirtschaft sehr gut geht, obwohl der Arbeitsmarkt nicht in bester Verfassung ist, und die Politik seiner Meinung nach auch nach mehreren Kürzungen „restriktiv“ bleibt. Die Fed muss jedoch darauf achten, dass die Inflationserwartungen nicht steigen, und ihre Kontakte in der Geschäftswelt deuten darauf hin, dass 2025 eine Verbesserung der wirtschaftlichen Bedingungen bringen könnte

Der S&P 500-Index stieg gestern um 0,7 %, der Nasdaq 100 um weitere 1,5 %, aber der Dow Jones Industrial Average und der Russell 2000 verloren leicht. Heute verlieren die Index-Futures in Europa vor der Eröffnung leicht

Der Nikkei stieg heute leicht um 0,2 %; der führende Index des Landes lag bei 109,4 gegenüber 109 prognostizierten und 106,9 zuvor. Die Haushaltsausgaben sanken um -1,1 % im Jahresvergleich gegenüber -1,9 % im September und -1,8 % prognostizierten

Die chinesischen Hang-Seng- und CSI-Indizes verzeichneten heute Rückgänge, wobei die HK.cash- und CHN.cash-Indexkontrakte heute fast -3 % verloren. Investoren überlegen, ob der Ständige Ausschuss des Nationalen Volkskongresses zusätzliche Konjunkturprogramme ankündigen wird. Die Märkte glauben nicht ganz an Trumps Einführung von 60 % Zöllen auf chinesische Waren; es scheint, dass nur ein solches Szenario das Parlament dazu zwingen könnte, die Wirtschaft umfassender zu unterstützen als bisher angekündigt

Der US-Dollar verliert leicht an Wert. Die Renditen sind von 4,45 % nach dem Sieg von Donald Trump auf 4,33 % gesunken, und wir können die gestrige Sitzung der Fed als eher zurückhaltend betrachten, da Powell angedeutet hat, dass die Federal Reserve durch einen anhaltenden Rückgang der US-Inflation beruhigt ist, und die Arbeitsmarktbedingungen als schwächer als vor der Pandemie beschrieben hat

Auf dem Markt für Agrarrohstoffe sorgte ein schwächerer US-Dollar für etwas Erleichterung, wobei Weizen und Mais leicht zulegten. Die Baumwoll-Futures an der ICE sind um bis zu 3 % gestiegen, kurz vor der Veröffentlichung des USDA WASDE-Berichts um 17 Uhr GMT. Öl verliert zwischen 0,5 und 0,6 %, und Gas wird 0,3 % höher gehandelt

Die Stimmung auf dem Kryptowährungsmarkt ist sehr gut; Bitcoin wird über 76.000 $ gehandelt und nähert sich wieder den gestern erreichten historischen Höchstständen, und Cardano legt um 12 % zu.

