Der XTB Morgenticker (09.06.2025)

Die US-Index-Futures sind am Montagmorgen leicht um 0,1–0,2 % gefallen, nachdem der S&P 500 am Freitag auf über 6.000 Punkte gestiegen war – den höchsten Stand seit Februar.

Das wichtigste Marktereignis heute ist das Treffen von US-Finanzminister Bessent, US-Handelsminister Lutnick und US-Handelsbeauftragter Greer in China. Um 16:00 Uhr deutscher Zeit werden die US-Großhandelsumsätze und die Veränderung der Großhandelslagerbestände für Mai bekannt gegeben, um 17:00 Uhr deutscher Zeit die Inflationserwartungen der NY Fed.

Die Stimmung in Europa ist etwas schwächer, die Futures auf die wichtigsten Indizes verzeichnen sehr moderate Verluste. Im Gegensatz dazu entwickeln sich die asiatischen Indizes robuster.

Chinas CPI-Daten für Mai deuteten auf einen etwas geringeren Rückgang der Inflation gegenüber dem Vorjahr hin als erwartet. Der CPI fiel um symbolische -0,1 %, gegenüber Prognosen von -0,2 % und -0,1 % im Vormonat. Auf Monatsbasis sank der CPI um -0,2 %, nach einem Anstieg von 0,1 % zuvor.

Die Produzentenpreise (PPI) in China fielen im Mai stärker als erwartet und sanken um -3,3 % gegenüber dem Vorjahr, gegenüber einer Prognose von -3,2 % und -2,7 % im April. Die CHN.cash-Futures notieren heute Morgen leicht höher.

Die Umfrage unter japanischen Wirtschaftsbeobachtern fiel mit 44,4 etwas besser aus als erwartet und übertraf die Prognosen von 43,9 und den Vorwert von 42,6. Ein Handelsabkommen mit den USA ist weiterhin nicht zustande gekommen.

Der EUR/USD legt um über 0,2 % zu und notiert über 1,142, angetrieben von einer allgemeinen Dollarschwäche. Die Volatilität bei Agrarrohstoffen ist gering, obwohl der allgemeine Tenor positiv ist.

Auf dem Energiemarkt ist Erdgas um mehr als 1 % gefallen, während Öl nahezu unverändert bei 66 USD pro Barrel liegt. Edelmetalle legen zu, wobei Silber die Marke von 36 USD pro Unze überschritten hat und Platin seinen Aufwärtstrend fortsetzt und um über 2 % auf 1.200 USD pro Unze gestiegen ist. Bitcoin notiert stabil bei rund 105.500 USD.

