Der XTB Morgenticker (09.07.2025)

Die US-Handelstage schlossen weitgehend unverändert, wobei der S&P 500 einen leichten Rückgang von 0,07 % verzeichnete, während der Nasdaq um 0,03 % zulegte. Beide Index-Futures sind derzeit im frühen Handel um 0,11 % gefallen.

Die asiatischen Märkte zeigen angesichts der anhaltenden Unsicherheit hinsichtlich der US-Zölle eine gemischte Stimmung. Der JAP225 ist um 0,4 % gefallen, und der chinesische CHN.cash hat 0,66 % verloren. Demgegenüber hat der CH50cash , der die 50 größten in Shanghai und Shenzhen notierten Unternehmen repräsentiert, über 0,8 % zugelegt.

Donald Trump hat angekündigt, in den kommenden Tagen ein Schreiben mit Einzelheiten zu einem Handelsabkommen an die Europäische Union zu senden.

Quellen innerhalb der EU deuten darauf hin, dass bereits in dieser Woche eine vorläufige Einigung auf der Grundlage eines Zollsatzes von 10 % erzielt werden könnte. Trump fordert Berichten zufolge außerdem einen Zollsatz von 17 % auf Agrarprodukte.

Es wird erwartet, dass Trump heute die Handelsbedingungen für sieben Länder vorstellt.

Laut Bessent werden die Zolleinnahmen in diesem Jahr voraussichtlich 300 Milliarden US-Dollar übersteigen, nachdem sie bereits 100 Milliarden US-Dollar erreicht haben. Allein im Mai haben sich die Zolleinnahmen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum vervierfacht.

Donald Trump kündigte gestern die Einführung eines 50-prozentigen Zolls auf Kupfer an, der innerhalb von 30 Tagen in Kraft treten soll. Die Kupferpreise an der COMEX stiegen zeitweise um bis zu 12 %, während die Preise an der LME weitgehend unbeeindruckt blieben, was möglicherweise auf die Schlusszeiten der Session zurückzuführen ist. Bemerkenswert ist, dass die Preisunterschiede zwischen COMEX und LME in diesem Jahr aufgrund der Besorgnis über die US-Zölle erheblich waren. Möglicherweise könnten neue Zölle die Kupferexporte in die USA einschränken, wodurch das Angebot in anderen Regionen der Welt steigen und der Preisdruck an anderen Börsen sinken würde. Es wird erwartet, dass Länder wie Chile, Peru und Mexiko am stärksten von den Kupferzöllen betroffen sein werden.

EURUSD bleibt volatil und hält sich über der Marke von 1,1700. Gold setzt seinen Rückgang fort und notiert leicht unter 3300 USD pro Unze.

Der World Gold Council berichtet, dass die Goldbestände in ETFs in der ersten Jahreshälfte um fast 400 Tonnen auf rund 3.600 Tonnen gestiegen sind. Dies ist der größte Anstieg seit fünf Jahren. Der Rekord für Gold in ETFs wurde im Oktober 2020 mit rund 3.900 Tonnen aufgestellt. Der Anstieg der Gold-ETF-Bestände spiegelt die robuste Nachfrage nach sicheren Anlagen wider.

Die RBNZ hat die Zinsen unverändert bei 3,25 % belassen, was den Markterwartungen entsprach.

Chinas Inflationsrate stieg auf 0,1 % im Jahresvergleich und übertraf damit die Erwartungen von 0,0 % im Jahresvergleich, nachdem zuvor ein Wert von -0,1 % im Jahresvergleich gemessen worden war. Dies ist der erste positive Inflationswert seit März.

Der Markt geht davon aus, dass die RBA , die gestern die Zinsen unverändert gelassen hat, im August wieder zu Zinssenkungen zurückkehren wird.

Goldman Sachs hat seine Prognose für den S&P 500 von 6100 auf 6600 Punkte angehoben. Das Unternehmen rechnet mit starken Unternehmensgewinnen, weiteren Zinssenkungen der US-Notenbank und einem begrenzten Inflationsdruck durch Zölle.

