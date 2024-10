Der XTB Morgenticker (09.09.2024)

Die globalen Märkte eröffnen die Woche mit gemischter Stimmung. Die asiatischen Aktienmärkte sind auf breiter Front rückläufig, wobei der japanische Nikkei um 0,8 % und der MSCI Asien-Pazifik-Index außerhalb Japans um 1,2 % sank. Die US-amerikanischen und europäischen Aktienfutures legen um 0,5 % zu.

Die Verbraucherinflation in China beschleunigte sich im August auf 0,6 % im Jahresvergleich und erreichte damit das höchste Tempo seit sechs Monaten, blieb aber unter der Prognose von 0,7 %. Der Anstieg war weitgehend auf höhere Lebensmittelkosten aufgrund von Wetterunterbrechungen und nicht auf eine Erholung der Inlandsnachfrage zurückzuführen.

Der chinesische Erzeugerpreisindex ist im August im Jahresvergleich um 1,8 % gesunken und damit stärker als der erwartete Rückgang von 1,4 % und der stärkste Rückgang seit vier Monaten. Dies deutet auf einen anhaltenden deflationären Druck in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt hin.

Die Kerninflation in China, bei der die Preise für Lebensmittel und Kraftstoffe nicht berücksichtigt werden, sank auf 0,3 % - den niedrigsten Stand seit fast 3,5 Jahren. Die schwachen Inflationsdaten verstärken den Ruf nach weiteren Konjunkturmaßnahmen.

Die Öl-Futures stiegen im frühen Handel sprunghaft an, wobei WTI -Rohöl um 1,48 % auf 68,67 $ und Brent -Rohöl um 1,39 % auf 72,05 $ zulegte. Der Anstieg ist teilweise auf ein potenzielles Hurrikansystem zurückzuführen, das sich der US-Golfküste nähert

An den Devisenmärkten ist der thailändische Baht (THB) mit einem Minus von 1,0 % gegenüber dem USD der schlechteste Wert, während der australische Dollar (AUD) mit einem Plus von 0,1 % gegenüber den meisten Hauptwährungen zu den besten Werten gehört. Der japanische Yen (JPY) ist ebenfalls auffallend schwach auf breiter Front.

Der Dollar hält sich stabil, während der Yen einen Teil seiner jüngsten Safe-Haven-Gewinne wieder abgegeben hat. Der chinesische Onshore-Yuan schwächte sich nach den schwachen Inflationsdaten um 0,27% auf 7,1088 pro Dollar ab.

Japans Wirtschaft wuchs im 2. Quartal etwas langsamer als ursprünglich gemeldet, nämlich um annualisierte 2,9% gegenüber der vorläufigen Prognose von 3,1%. Der private Verbrauch und die Investitionsausgaben wurden nach unten korrigiert.

Rumänien und Lettland, beides NATO-Mitglieder, untersuchen Fälle von russischen Drohnen, die nach Verletzung ihres Luftraums abgestürzt sind. Der stellvertretende NATO-Generalsekretär bezeichnete die Vorfälle als „unverantwortlich und potenziell gefährlich“, sagte aber, es gebe keine Hinweise auf einen vorsätzlichen Angriff.

EURUSD ist um 0,1% gefallen. Silber gewinnt 0,3 % und Gold ist unverändert. Die Stimmung am Kryptowährungsmarkt war am Wochenende leicht positiv mit schwachen Zuwächsen; Bitcoin bewegt sich heute 0,6% höher um $54 618; Ethereum gewinnt 0,5% und bewegt sich um $2285.

