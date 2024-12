Der XTB Morgenticker (09.12.2024)

Wir stehen kurz vor Beginn einer neuen Handelswoche an den Finanzmärkten. Während der heutigen asiatischen Sitzung haben wir relativ starke Rückgänge bei den Notierungen einzelner Indizes verzeichnet, wobei die größten Einbrüche derzeit beim koreanischen KOSPI zu beobachten sind.

Edelmetalle, darunter Gold und Silber , gewinnen derzeit durchschnittlich 0,3 % und halten sich im Allgemeinen stabil. Bei Kryptowährungen ist jedoch eine leicht schlechtere Stimmung zu beobachten, da Bitcoin erneut unter 100.000 $ und Ethereum unter 4.000 $ gefallen ist.

Auf dem Devisenmarkt selbst ist jedoch kein übermäßiger Anstieg der Volatilität zu beobachten. Eine Ausnahme bildet jedoch in gewissem Maße der Neuseeland-Dollar, der nach den Äußerungen des Premierministers über seine Bereitschaft, die Zinssätze zu senken, deutlich an Wert verliert.

Die New York Times berichtet, dass israelische Bodentruppen syrisches Gebiet betreten haben und Baschar al-Assad und seine Familie nach Moskau gebracht wurden, wo ihnen politisches Asyl gewährt wurde. Die Unruhen im Nahen Osten am Wochenende haben dazu geführt, dass der WTI -Ölpreis heute um fast 0,7 % gestiegen ist.

Aus Japan wurden etwas bessere Daten gemeldet. Das revidierte BIP Japans für das dritte Quartal lag bei +0,3 % im Vergleich zum Vorquartal (ursprünglich wurde ein Wert von +0,2 % erwartet).

Die Situation in der wichtigsten Volkswirtschaft Asiens verbessert sich nicht, was Fitch dazu veranlasste, die Prognosen für das Wirtschaftswachstum Chinas für 2025 und 2026 nach unten zu korrigieren. Das BIP-Wachstum im Jahr 2025 wird auf 4,3 % geschätzt, was unter der früheren Prognose von 4,5 % liegt. Das BIP-Wachstum Chinas für 2026 wurde inzwischen von 4,3 % im September auf 4,0 % korrigiert.

Investoren erfuhren auch die alles entscheidenden Daten zum Inflationsdruck in China, wo der Wert für November bei +0,2 % im Jahresvergleich lag (+0,5 % wurden erwartet), während der Erzeugerpreisindex bei -2,5 % im Jahresvergleich lag (-2,8 % wurden erwartet).

Der Premierminister und Han Dong-hoon, Vorsitzender von Yoons konservativer People Power Party, kündigten an, dass sie in operativen Fragen im Zusammenhang mit der „nationalen Verwaltung“ zusammenarbeiten würden. Sie gaben jedoch weder an, wie dies in der Praxis aussehen würde, noch legten sie einen Zeitplan für Yoons Abgang fest.

Premierminister Han Duck-soo kündigte am Sonntag an, dass der Präsident sich aus der Leitung der Staatsgeschäfte, einschließlich der Diplomatie, zurückziehen werde, aber im Amt bleiben werde.

Der koreanische Won selbst verlor gegenüber dem USD fast 0,8 Cent und verlor damit auf Intraday-Basis so viel wie seit August 2022 nicht mehr.

