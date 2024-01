Die Indizes der Wall Street beendeten den gestrigen Handel schwächer - der S&P 500 fiel um 0,15%, der Dow Jones gab um 0,42% nach und der Russell 2000 verlor rund 1%. Der Nasdaq war mit einem Plus von 0,1% der Outperformer.

Bitcoin war gestern am Abend sehr volatil. Der Kurs stieg sprunghaft an, nachdem die US-Börsenaufsicht SEC getwittert hatte, dass die Genehmigung für den Bitcoin-Spot-ETF erteilt worden sei. Die Münze gab jedoch später ihre Gewinne wieder ab, nachdem der SEC-Vorsitzende Gensler sagte, dass das Twitter-Konto der Regulierungsbehörde gehackt wurde und dass noch keine Genehmigung erteilt wurde

Bitcoin fällt im Tagesverlauf um 0,6% und wird bei Redaktionsschluss nahe der 46.000$-Marke gehandelt, nachdem er gestern nach einem gefälschten SEC-Tweet 48.000$ erreicht hatte

Die Indizes im asiatisch-pazifischen Raum wurden heute überwiegend niedriger gehandelt - der S&P/ASX 200 und der Kospi fielen um 0,7 %, der Nifty 50 gab um 0,1 % nach, und die Indizes in China wurden um 0,2-1,2 % niedriger gehandelt. Der Nikkei war mit einem Plus von 2,1% Outperformer, unterstützt durch die JPY-Schwäche.

Europäische Index-Futures deuten auf eine niedrigere Eröffnung der Kassensitzung auf dem alten Kontinent hin

US-amerikanische und britische Kriegsschiffe reagieren auf den größten Angriff der Houthi auf Handelsschiffe im Roten Meer seit Beginn des Krieges zwischen Israel und der Hamas

Nach einem Bericht von OilPrice waren die russischen Ölexporte in der ersten Woche des Jahres 2024 um 500 Tausend Barrel pro Tag niedriger als in der letzten Woche des Jahres 2023, da Russland seine OPEC+-Verpflichtungen umsetzt.

Die australische VPI-Inflation ging im November von 4,9% auf 4,3% im Jahresvergleich zurück (erwartet: 4,4%)

API-Bericht deutet auf einen Rückgang der US-Ölvorräte um 5,21 Millionen Barrel hin (erwartet: -1,1 mb)

Energierohstoffe handeln uneinheitlich - Öl steigt um 0,5%, während die US- Erdgas preise um 1,2% fallen

Edelmetalle handeln ebenfalls uneinheitlich - Gold fällt um 0,2%, Silber gibt um 0,4% nach, Platin bleibt unverändert und Palladium gewinnt 0,5%

AUD und EUR entwickeln sich am besten, während JPY und GBP am meisten zurückbleiben Bitcoin stabilisierte sich nach den gestrigen volatilen Bewegungen, die durch einen gefälschten Tweet der SEC über die Zulassung des Bitcoin-Spot-ETF ausgelöst wurden.

