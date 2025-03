Der XTB Morgenticker (10.03.2025)

Die Indizes an der Wall Street beendeten den Handelstag am Freitag trotz erheblicher Verluste zu Beginn im Plus. Der Nasdaq erholte sich um 0,7 %, der S&P 500 legte um 0,55 % zu, der Dow Jones / DJIA gewann 0,52 % und der Russell 2000 schloss mit einem Plus von 0,43 %.

Deflationsdruck, Bedenken hinsichtlich der Inlandsnachfrage und uneinheitliche US-Daten führen zu einem Ausverkauf in China. Der HSCEI ist um 2,6 % gefallen, während der Shanghai SE Composite um 0,5 % niedriger gehandelt wird. In Japan ( Nikkei : +0,35 %) und Südkorea ( Kospi : +0,25 %) sind unterdessen moderate Gewinne zu verzeichnen.

ist um 2,6 % gefallen, während der Shanghai SE Composite um 0,5 % niedriger gehandelt wird. In Japan ( : +0,35 %) und Südkorea ( : +0,25 %) sind unterdessen moderate Gewinne zu verzeichnen. Der medizinische Sektor und immobilienbezogene Unternehmen widersetzen sich dem Ausverkauf in China. Medizinische Aktien gewinnen an Wert, nachdem berichtet wurde, dass Huawei eine Abteilung für KI-basierte Diagnostik eingerichtet hat.

China hat als Vergeltung für Kanadas Zölle auf chinesische Elektrofahrzeuge, Stahl und Aluminium Zölle auf kanadische Agrar- und Lebensmittelprodukte im Wert von über 2,6 Milliarden US-Dollar angekündigt.

Isabel Schnabel vom EZB-Rat warnte davor, dass die Inflation in der Eurozone in den kommenden Monaten wahrscheinlich über dem Zielwert bleiben wird. Das erhöhte Risiko einer hartnäckigen Inflation könnte eine Entscheidung motivieren, den Zinssenkungszyklus in Europa im April zu unterbrechen, obwohl Schnabel als traditionell aggressives EZB-Mitglied bekannt ist.

Auf dem Devisenmarkt sind moderate Gewinne bei den G10-Währungen gegenüber dem Dollar zu beobachten, angeführt vom japanischen Yen ( USDJPY : -0,3 %), unterstützt durch einen rekordhohen japanischen Mindestlohn im Januar (+3,1 % im Jahresvergleich) und einen Anstieg der Renditen 10-jähriger Anleihen auf den höchsten Stand seit 2008 (1,565 %). Ähnliche Gewinne sind bei den Währungen der Antipoden ( AUDUSD und NZDUSD : +0,25 %) zu verzeichnen, während EURUSD einen bescheidenen Zuwachs von +0,06 % verzeichnet.

Zu den wichtigsten makroökonomischen Daten, die heute veröffentlicht werden, gehören die Zahlen zur Industrieproduktion aus EU-Ländern (Deutschland, Schweden, Slowakei), der Sentix-Index und verschiedene Inflationswerte (Norwegen).

