Der XTB Morgenticker (10.09.2023)

Die Indizes aus dem asiatisch-pazifischen Raum verzeichnen einen außergewöhnlich flachen Handelstag. Die Veränderungen der Indizes sind auf +/- 0,30% begrenzt. Der chinesische Markt bewegt sich zwischen -0,10% und 0,10%. Der japanische Nikkei 225-Index verliert 0,05%, und die Kontrakte für den Singapur-Index SG20cash geben um 0,32% nach.

Die Indizes in den USA schlossen mit einem Plus von über 1,0 % und machten einen Teil der Verluste der vorherigen Woche wieder wett. Die Zuwächse waren in allen Sektoren spürbar, was auf eine kräftige Erholung hindeutet. Der US500 schloss mit einem Plus von 1,20 % und der US100 mit einem Plus von fast 1,70 % oberhalb der Widerstandsmarke von 18.600 Punkten.

Futures-Kontrakte auf europäische Indizes deuten auf eine niedrigere Eröffnung für den Handelstag hin. DAX und UK100 notieren etwa 0,20-0,30% niedriger.

Eine der schwächeren Währungen ist heute der kanadische Dollar, aber auch der US-Dollar verzeichnet leichte Rückgänge. Die Volatilität auf dem Devisenmarkt ist ähnlich gering wie auf dem Aktienmarkt.

Der chinesische Handelsbericht für August fiel besser aus als von den Analysten erwartet. Die Exporte übertrafen die Erwartungen und beschleunigten sich auf 8,7 % im Jahresvergleich, obwohl die Exportaufträge seit mehreren Monaten rückläufig waren. Der Wert der chinesischen Exporte stieg im August so schnell wie seit 17 Monaten nicht mehr. Die Einfuhren gingen leicht zurück und stiegen um 0,5 % im Jahresvergleich gegenüber den Erwartungen von 2,0 % und 7,2 % im vorherigen Monat.

Der japanische LDP-Aktivist Ishiba behauptet, dass eine der wichtigsten Aufgaben für Japan darin besteht, die Deflation vollständig zu beenden. Shigeru Ishiba ist wahrscheinlich der beliebteste Kandidat für das Amt des nächsten japanischen Premierministers.

Bitcoin ist nach dem gestrigen starken Anstieg leicht rückläufig. Der Preis von Bitcoin stieg am Ende des Tages auf 58.000 USD, was einen Anstieg von fast 6% bedeutet. Heute sehen wir eine leichte Korrektur um 0,30% auf 56.900 USD. Ähnliche Rückgänge sind im Altcoin-Sektor und bei Ethereum zu beobachten.

