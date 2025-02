Der XTB Morgenticker (11.02.2025)

Am Dienstag kam es an den asiatischen Märkten zu relativ geringen Rückgängen bei den meisten Aktienindizes. Eine schwächere Stimmung ist vor allem in China zu beobachten, wo der CH50Cash fast 0,65 % verlor.

fast 0,65 % verlor. Die nicht ganz so optimistische Stimmung in dieser Region der Welt bedeutet, dass auch Kontrakte, die auf europäischen und US-amerikanischen Indizes basieren, nun leicht unter Druck stehen. Der DAX / DE40 -Kontrakt verliert nun 0,11 %, während der Nasdaq / US100 um 0,3 % nachgibt.

-Kontrakt verliert nun 0,11 %, während der um 0,3 % nachgibt. Die wichtigsten Währungspaare werden zu Beginn des heutigen Handelstages mit geringen Abweichungen gehandelt. Trump setzt seine Zölle auf Stahl und Aluminium durch, und dies ist in den letzten zwei Tagen ein zentrales Thema auf dem Markt geblieben. Die neuen 25-prozentigen Zölle heben alle bestehenden Vereinbarungen auf und treten am 4. März in Kraft. Der Markt geht jedoch davon aus, dass es bis dahin die Möglichkeit von Zugeständnissen in den Verhandlungen zwischen den Ländern geben wird, sodass die Reaktion des Devisenmarktes auf die Nachrichten relativ ruhig ausfiel.

Der australische Dollar war jedoch eine gewisse Ausnahme. Der australische Premierminister Albanese sagte, dass Trump erwäge, Australien von den Zolländerungen in Bezug auf Stahl auszunehmen, aber der Markt war wenige Minuten später sehr überrascht von Trumps Worten, dass es bei diesen Entscheidungen keine Ausnahmen geben werde. Aus diesem Grund ist der AUD heute etwas volatiler.

Gold nimmt seinen Aufwärtstrend wieder auf und erreichte heute ein Rekordhoch von über 2940 $ und stieg um mehr als 1 %. Im Moment ist das Ausmaß dieser Rallyes jedoch bereits auf 0,5 % begrenzt.

nimmt seinen Aufwärtstrend wieder auf und erreichte heute ein Rekordhoch von über 2940 $ und stieg um mehr als 1 %. Im Moment ist das Ausmaß dieser Rallyes jedoch bereits auf 0,5 % begrenzt. In den kommenden Tagen wird die gesamte Aufmerksamkeit des Marktes auf mögliche neue Kommentare von Trump und die Aussage des Vorsitzenden der US-Notenbank, Powell, vor dem Kongress gerichtet sein. Was Powell betrifft, so sollten wir Auszüge seiner Rede kurz vor dem eigentlichen Beginn der Anhörung um 15 Uhr GMT erhalten.

NATGAS legt heute um 1,5 % zu und verlängert auch die Erholung, nachdem der östliche Teil der USA weiterhin mit leicht unterdurchschnittlichen Temperaturen zu kämpfen hat, was zu einer überdurchschnittlich hohen Nachfrage nach gasbefeuerter Stromerzeugung führt.

