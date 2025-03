Der XTB Morgenticker (11.03.2025)

Die Futures auf die US-Indizes verzeichnen im vorbörslichen Handel eine vorsichtige Erholung nach den gestrigen Rekordverlusten, bei denen der Nasdaq 100 um 3,8 % fiel - der größte Rückgang seit dem Herbst 2022. Die Aktien von Tesla fielen um fast 15 % und verzeichneten im nachbörslichen Handel einen weiteren Rückgang um 3 %. Nvidia und Meta Platforms verloren rund 5 %, während andere KI-getriebene Bullenmarkt-Stars wie ServiceNow und Palantir ebenfalls Verluste hinnehmen mussten.

um 3,8 % fiel - der größte Rückgang seit dem Herbst 2022. Die Aktien von fielen um fast 15 % und verzeichneten im nachbörslichen Handel einen weiteren Rückgang um 3 %. Nvidia und verloren rund 5 %, während andere KI-getriebene Bullenmarkt-Stars wie ServiceNow und Palantir ebenfalls Verluste hinnehmen mussten. Futures auf chinesische Indizes legen um über 1,5 % zu, nachdem ein Bericht des Wall Street Journal auf ein mögliches Gipfeltreffen zwischen Trump und Xi im Juni dieses Jahres hindeutet. Unterdessen wurde über ein neues chinesisches Modell für künstliche Intelligenz, "Manus AI", berichtet, das beeindruckende Ergebnisse liefern soll.

auf ein mögliches Gipfeltreffen zwischen Trump und Xi im Juni dieses Jahres hindeutet. Unterdessen wurde über ein neues chinesisches Modell für künstliche Intelligenz, "Manus AI", berichtet, das beeindruckende Ergebnisse liefern soll. Agrarrohstoff-Futures sind rückläufig, wobei Weizen an der CBOT mit einem Rückgang von fast 1 % die Verluste anführt. Erdgas steigt um fast 0,7 %, während Erdöl leicht zulegt, obwohl Brent weiterhin unter 70 $ pro Barrel liegt.

Edelmetalle legen zu: Gold steigt um 0,5 % und klettert wieder über die Marke von $ 2.900 je Unze. Silber ist ebenfalls um 0,5 % gestiegen. Der US-Dollar Index ( USDIDX ) fällt um 0,17 %, während EUR/USD um 0,24 % auf 1,086 steigt.

steigt um 0,5 % und klettert wieder über die Marke von $ 2.900 je Unze. ist ebenfalls um 0,5 % gestiegen. Der US-Dollar Index ( ) fällt um 0,17 %, während um 0,24 % auf 1,086 steigt. Bitcoin verzeichnet bescheidene Gewinne und steigt von rund 77.000 $ auf 80.400 $. Cardano ist um fast 5% gestiegen, während andere Altcoins leichte Zuwächse verzeichnen.

verzeichnet bescheidene Gewinne und steigt von rund 77.000 $ auf 80.400 $. ist um fast 5% gestiegen, während andere Altcoins leichte Zuwächse verzeichnen. Der CEO von BlackRock, Larry Fink, erklärte, dass die USA und die Weltwirtschaft wahrscheinlich in eine Phase erhöhter Inflation eintreten, die durch eine breitere Verlagerung hin zu nationalen Volkswirtschaften und einen potenziellen Arbeitskräftemangel angetrieben wird, was zu einem starken Lohndruck führt. Er merkte an, dass die Einführung von künstlicher Intelligenz und Robotik im Laufe der Zeit eine deflationäre Wirkung haben könnte, aber nicht bevor diese Faktoren einen Preisdruck nach oben ausüben.

Russland meldete den Abschuss von 91 ukrainischen Drohnen, die auf Moskau gerichtet waren, sowie von insgesamt mehr als 300 Drohnen. Die Ukraine meldete den Abschuss von 79 russischen Drohnen und einer ballistischen Rakete. Zwei Flughäfen in der russischen Hauptstadt wurden vorübergehend geschlossen. Unterdessen führte Israel Angriffe auf Waffendepots und militärische Stellungen im Norden Syriens durch. ZINSEN VOM BROKER - direkt auf dem Handelskonto Täglich verfügbar! Monatlich ausgeschüttet! Zinsen für die "Pause" bis zum nächsten Trade Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 69% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.