Der XTB Morgenticker (11.06.2025)

Die US-Index-Futures verzeichnen heute moderate Rückgänge und geben um etwa -0,2 % bis -0,3 % nach. Auch im vorbörslichen Handel sind Verluste beim DAX , FTSE 100 und Euro Stoxx 50 zu beobachten. Die chinesischen Indizes entwickeln sich hingegen deutlich besser, wobei die CHN.cash- und HK.cash- Futures um etwa 1 % zulegen.

Bei den Edelmetallen beobachten wir im Vergleich zu anderen Märkten erhebliche Schwankungen. Platin legt um fast 2 % zu und erreicht 1.240 USD pro Feinunze – damit kehrt es auf das Niveau von 2020 zurück. Gold gewinnt 0,5 % auf 3.338 USD pro Unze, während Palladium ebenfalls um 0,9 % zulegt.

