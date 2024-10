Der XTB Morgenticker (11.09.2024)

Nach einem überwiegend gemischten Handelstag an der Wall Street notieren die US-Indexfutures heute erneut im Minus. Der Nasdaq / US100 , der Dow Jones / US30 und der SP500 / US500 verlieren im Bereich von 0,5 %, und der US2000 wird nach einer schwachen Sitzung in Asien und einem starken Anstieg des Yen mit einem Abschlag von 0,9 % gehandelt.

, der und der verlieren im Bereich von 0,5 %, und der US2000 wird nach einer schwachen Sitzung in Asien und einem starken Anstieg des Yen mit einem Abschlag von 0,9 % gehandelt. Heute wird das Hauptaugenmerk auf den US-Verbraucherpreisindex für August gerichtet sein (14:30 Uhr dt. Zeit). Die Indizes Nikkei und Hang Seng verloren fast 1,5 %, und die USDJPY -Paarung pendelte sich mehr als 1 % unter 141 ein, nachdem Nakagawa von der Bank of Japan mitteilte, dass die Bank die Zinsen anheben wird, wenn die derzeitige positive Wirtschaftslage anhält, und damit im Wesentlichen die Haltung von Kazuo Ueda wiederholte.

und verloren fast 1,5 %, und die -Paarung pendelte sich mehr als 1 % unter 141 ein, nachdem Nakagawa von der Bank of Japan mitteilte, dass die Bank die Zinsen anheben wird, wenn die derzeitige positive Wirtschaftslage anhält, und damit im Wesentlichen die Haltung von Kazuo Ueda wiederholte. Das Paar fiel unter die lokalen Tiefststände der Panik vom 5. August und könnte zu einer weiteren Auflösung des „Carry Trade“ an den globalen Märkten führen. Nakagawa verwies auch auf die Situation auf dem Immobilienmarkt und betonte, dass dies die BoJ zu schnelleren Zinserhöhungen veranlassen könnte, möglicherweise noch in diesem Jahr.

Mizuho Securities wies darauf hin, dass die US-Wahl zusätzlichen Druck auf das Paar ausüben könnte, während ein Rückgang der Siegchancen von Trump als negativ für den Dollar empfunden werden könnte, da die Wahrscheinlichkeit extremer Zölle, die Harris nicht unterstützt, geringer ist

Laut Predictlt stiegen die Chancen von Kamala Harris, die Wahl zu gewinnen, während der Debatte mit Donald Trump auf 55 %.

Polymarket bewertete auch den Anstieg der Gewinnchancen um 3 Prozentpunkte, wobei die Chancen für beide Kandidaten gleich verteilt wurden.

Während der Debatte betonte Trump seine versprochenen Steuersenkungen für Großunternehmen und Wohlhabende; Harris schlug niedrigere Steuern für die „Mittelschicht“ vor

Öl verliert weniger als 0,2% nach dem gestrigen Ausverkauf von mehr als 4%, die Volatilität bei NATGAS ist sehr gering. Die Agrarrohstoff-Futures verbuchen überwiegend leichte Gewinne.

ist sehr gering. Die Agrarrohstoff-Futures verbuchen überwiegend leichte Gewinne. US API Rohölvorräte: -2,79 Mio. gegenüber 0,7 Mio. erwarteten und -7,4 Mio. vorher; Benzinvorräte laut API um -0,51 Mio. gegenüber -0,3 Mio. vorher gefallen

Die europäischen Index-Futures auf den DAX / DE40 , UK100 und EU50 handeln nach einem schwachen Handel in Asien in einer Spanne von 0,3 - 0,4%. Händler bereiten sich auf die US VPI-Inflationsdaten für August vor

, und handeln nach einem schwachen Handel in Asien in einer Spanne von 0,3 - 0,4%. Händler bereiten sich auf die US VPI-Inflationsdaten für August vor Ein schwächerer Wert könnte die Märkte dazu veranlassen, sich mehr Sorgen über die Nachfrage und eine Rezession zu machen, während eine Zunahme des Preisdrucks als riskant empfunden werden könnte und die Fed dazu veranlassen könnte, die Politik trotz eines sich verlangsamenden Arbeitsmarktes sehr vorsichtig zu lockern

Die Edelmetalle verzeichnen sehr bescheidene Zuwächse, während die Industriemetalle, insbesondere Kupfer und Aluminium, nach der schwächeren Handelsbilanz Chinas gestern einen Abwärtstrend verzeichneten.

Die Kryptowährungen reagierten negativ auf die Marktschwäche in Asien und die angedeutete Erhöhung der Chancen von Harris, die Wahl zu gewinnen.

Bitcoin verliert mehr als 2% und rutscht auf $56k; die meisten Altcoins verzeichnen Rückgänge

verliert mehr als 2% und rutscht auf $56k; die meisten Altcoins verzeichnen Rückgänge Nach den CPI-Daten aus den USA wird der Markt seine Aufmerksamkeit wahrscheinlich auf die PPI-Daten aus Japan am Donnerstag und die Industrieproduktion am Freitag richten - die Ergebnisse könnten die Volatilität des USDJPY erhöhen, und starke Ergebnisse haben das Potenzial, das Paar unter 140 zu ziehen

erhöhen, und starke Ergebnisse haben das Potenzial, das Paar unter 140 zu ziehen Der südkoreanische KOSPI gab ebenfalls nach, nachdem die Arbeitslosenquote im August von den prognostizierten 2,5 % auf 2,4 % gesunken war, was den südkoreanischen Won stärkte. Die Rückgänge am großen japanischen Aktienmarkt wurden von Nissan angeführt, das einen Rückgang von fast 3% verzeichnete 2024 KENNT EINEN SIEGER! Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen AUSGEZEICHNET vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de!

vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de! Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

bei XTB! Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 76% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.