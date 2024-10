Der XTB Morgenticker (11.10.2024)

Die US-Indizes schlossen den gestrigen Handelstag mit leichten Rückgängen ab. Die US-Verbraucherpreisinflation fiel erneut auf den niedrigsten Stand seit einem Jahr, aber der Rückgang war geringer als erwartet (2,4 % gegenüber 2,3 % Prognose und 2,5 % zuvor), und der monatliche Anstieg betrug 0,2 % gegenüber 0,1 % Erwartung. Der Basis-Verbraucherpreisindex stieg ebenfalls unerwartet von zuvor 3,2 % auf 3,3 %.

fiel erneut auf den niedrigsten Stand seit einem Jahr, aber der Rückgang war geringer als erwartet (2,4 % gegenüber 2,3 % Prognose und 2,5 % zuvor), und der monatliche Anstieg betrug 0,2 % gegenüber 0,1 % Erwartung. Der Basis-Verbraucherpreisindex stieg ebenfalls unerwartet von zuvor 3,2 % auf 3,3 %. Die „hawkischen Daten'“ glichen die Leistungsansprüche aus, die auf 258.000 stiegen, obwohl der Markt einen leichten Anstieg auf 230.000 von zuvor 226.000 erwartet hatte. Infolgedessen preiste der Markt in den USA Zinssenkungen von insgesamt 50 Basispunkten ein, die in diesem Jahr noch anstehen. Bostic von der Fed signalisierte jedoch, dass es ihm nichts ausmachen würde, wenn die Zinsen im November unverändert blieben, wenn die Daten dies rechtfertigen würden

Heute vor dem Handelstag werden die Anleger die Quartalsfinanzergebnisse der größten US-Banken erfahren: JP Morgan, Wells Fargo und BNY Mellon sowie den BlackRock-Fonds

Der Hang Seng Index in China legte heute um fast 3 % zu, nachdem bekannt wurde, dass die PBoC ein wöchentliches „Reverse-Repo-Geschäft“ in Höhe von 94,2 Milliarden Yuan zu einem Zinssatz von 1,5 % aufgelegt hat. Die Exporte Südkoreas nach China stiegen im Oktober im Vergleich zum Vormonat um mehr als 22 %.

in China legte heute um fast 3 % zu, nachdem bekannt wurde, dass die PBoC ein wöchentliches „Reverse-Repo-Geschäft“ in Höhe von 94,2 Milliarden Yuan zu einem Zinssatz von 1,5 % aufgelegt hat. Die Exporte Südkoreas nach China stiegen im Oktober im Vergleich zum Vormonat um mehr als 22 %. Das chinesische Technologieministerium, das Ministerium für Infrastruktur und die für die Marktregulierung zuständige staatliche Verwaltung kündigten am Montag eine Sondersitzung an. Infolgedessen erwarten Investoren eine mögliche Erweiterung des Konjunkturpakets

Die Stimmung außerhalb Chinas war in Asien überwiegend gemischt. Der japanische Nikkei legte um fast 0,6 % zu, während der südkoreanische Index unverändert blieb. Der indische Sensex notierte 0,3 % niedriger. US-amerikanische und europäische Index-Futures verloren leicht

legte um fast 0,6 % zu, während der südkoreanische Index unverändert blieb. Der indische Sensex notierte 0,3 % niedriger. US-amerikanische und europäische Index-Futures verloren leicht Der Dollar gewinnt heute leicht an Wert, während die Renditen 10-jähriger US-Anleihen leicht um 2,7 Basispunkte auf 4,067 % heute fallen. Der NZDUSD gewinnt nach den PMI-Daten aus Neuseeland, wo die Produktionsdaten auf über 46,9 Punkte gegenüber 45,8 zuvor hindeuten; der Lebensmittelpreisindex des Landes stieg im Monatsverlauf um 0,5 %, gegenüber 0,2 % Prognosen

gewinnt nach den PMI-Daten aus Neuseeland, wo die Produktionsdaten auf über 46,9 Punkte gegenüber 45,8 zuvor hindeuten; der Lebensmittelpreisindex des Landes stieg im Monatsverlauf um 0,5 %, gegenüber 0,2 % Prognosen Die Stimmung auf dem Kryptowährungsmarkt ist weiterhin gemischt, obwohl Bitcoin heute einen Teil seiner Verluste von rund 58.000 US-Dollar auf fast 61.000 US-Dollar ausgleichen konnte. Agrarrohstoffkontrakte werden etwas höher gehandelt, und auch Energierohstoffe wie Öl legen leicht zu. Rohöl der Sorte Brent wird zu einem Preis von über 79 US-Dollar pro Barrel gehandelt

heute einen Teil seiner Verluste von rund 58.000 US-Dollar auf fast 61.000 US-Dollar ausgleichen konnte. Agrarrohstoffkontrakte werden etwas höher gehandelt, und auch Energierohstoffe wie Öl legen leicht zu. Rohöl der Sorte wird zu einem Preis von über 79 US-Dollar pro Barrel gehandelt KAN berichtet, dass Israel noch immer keine Entscheidung über seine Reaktion auf den iranischen Angriff getroffen hat. Während das Pentagon angab, dass es eine offene Kommunikation mit Israel unterhält, deuten jüngste Berichte auf Meinungsverschiedenheiten auf beiden Seiten hin. Die USA haben erklärt, dass sie überrascht sind, von dem möglichen Beschuss von UN-Friedenssicherungsposten durch das israelische Militär zu erfahren, und eine Klärung abwarten werden. 2024 KENNT EINEN SIEGER! Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen AUSGEZEICHNET vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de! Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

bei XTB! Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 76% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.