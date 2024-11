Der XTB Morgenticker (11.11.2024)

Die Futures an der Wall Street steigen am Morgen; der Russell 2000 (US2000) sticht mit einem Anstieg von fast 0,8 % hervor. Die USA feiern heute den Veterans Day, aber die Aktienmärkte bleiben tagsüber zu den üblichen Zeiten geöffnet.

sticht mit einem Anstieg von fast 0,8 % hervor. Die USA feiern heute den Veterans Day, aber die Aktienmärkte bleiben tagsüber zu den üblichen Zeiten geöffnet. Die europäischen Indizes werden höher gehandelt, wobei fast alle im Bereich von 0,5 bis 0,6 % zulegen. Die Daily Mail berichtete am Wochenende über die geplante Übernahme des britischen Modeunternehmens Burberry durch Moncler, aber die Aktien beider Unternehmen werden nach den Berichten mit geringer Volatilität gehandelt.

Chinesische Aktien fielen, nachdem die Schweizer UBS ihre Prognose für das chinesische BIP in diesem Jahr auf 4 % gesenkt hatte (unterhalb des Ziels der Partei von 5 %) und mitteilte, dass sie nach dem Sieg von Donald Trump für 2025 einen viel schwächeren Wert erwartet. Die am Samstag veröffentlichten Daten zur Erzeugerpreisinflation (PPI) zeigten einen stärkeren Rückgang als erwartet. Die PPI-Inflation fiel im Oktober in China um -2,9 %, gegenüber -2,5 % prognostiziert und -2,8 % zuvor. Die Verbraucherpreisinflation stieg dagegen um 0,3 % im Jahresvergleich, erwartet wurde ein Wachstum von 0,4 % im Jahresvergleich, nach 0,4 % im September

Der Hang Seng rutschte um fast -1,8 % ab, wobei die Aktien von Tencent Holdings stark an Wert verloren. Im Gegensatz dazu konnte der CSI-Referenzindex für Festlandaktien seine Verluste ausgleichen und stieg um 0,6 %. Peking kündigte ein Konjunkturpaket in Höhe von 10 Billionen Yuan (1,4 Billionen US-Dollar) an, um die Schuldenrisiken für die Regionalregierungen zu verringern, verzichtete jedoch auf Maßnahmen zur direkten Unterstützung der Verbrauchernachfrage

rutschte um fast -1,8 % ab, wobei die Aktien von Tencent Holdings stark an Wert verloren. Im Gegensatz dazu konnte der CSI-Referenzindex für Festlandaktien seine Verluste ausgleichen und stieg um 0,6 %. Peking kündigte ein Konjunkturpaket in Höhe von 10 Billionen Yuan (1,4 Billionen US-Dollar) an, um die Schuldenrisiken für die Regionalregierungen zu verringern, verzichtete jedoch auf Maßnahmen zur direkten Unterstützung der Verbrauchernachfrage Der japanische Aktienmarkt legte leicht zu; die Indizes Topix und Nikkei verzeichneten nur geringe Volatilität. Der südkoreanische KOSPI fiel um mehr als 1 %, während der indische Sensex sich konsolidierte und gegenüber seinen Höchstständen fast 8 % verlor. Der Economic Observer Index der japanischen Wirtschaft stieg leicht auf 47,5 gegenüber 47,2 gegenüber 49 zuvor

und verzeichneten nur geringe Volatilität. Der südkoreanische fiel um mehr als 1 %, während der indische sich konsolidierte und gegenüber seinen Höchstständen fast 8 % verlor. Der Economic Observer Index der japanischen Wirtschaft stieg leicht auf 47,5 gegenüber 47,2 gegenüber 49 zuvor Brent Öl (OIL) verliert leicht, unter Druck durch die schwächere Stimmung in China, während Erdgas (NATGAS) heute mehr als 6 % zulegt. Unter den Agrarrohstoffen verlieren Weizen (WHEAT) -Kontrakte am stärksten (über -1,5 %).

verliert leicht, unter Druck durch die schwächere Stimmung in China, während heute mehr als 6 % zulegt. Unter den Agrarrohstoffen verlieren -Kontrakte am stärksten (über -1,5 %). Die VPI-Inflation in Norwegen lag mit 2,6 % im Jahresvergleich etwas höher als erwartet (2,4 % prognostiziert und 3 % zuvor). Im Monatsvergleich stieg sie um 0,6 %, erwartet wurden 0,5 % nach zuvor 0,3 %. USDNOK legt um fast 0,5 % zu

legt um fast 0,5 % zu Die Stimmung auf dem Kryptowährungsmarkt ist gut, wobei Bitcoin mit 81,5.000 $ auf einem neuen historischen Höchststand gehandelt wird. Die Daten der letzten Woche deuteten auf Rekordzuflüsse in ETFs hin. Der Markt sieht in Trumps Sieg und der Chance für die Republikaner im Kongress, zu regieren, eine Chance, die Vorschriften zum Nutzen der Branche zu ändern

Der Fed-Vertreter Neel Kashkari gab an, dass eine einmalige Erhöhung der Warenzölle wahrscheinlich zu einer Erhöhung der Preise führen würde, aber die Auswirkungen auf die Inflation sind schwer abzuschätzen, da die Reaktion anderer Länder oder Verbraucher unbekannt ist. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen 2024 KENNT EINEN SIEGER! AUSGEZEICHNET vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de!

vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de! Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

bei XTB! Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 74% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.