Der XTB Morgenticker (12.02.2025)

Die Aktienkurse in Hongkong stiegen um über 2 %, angeführt von einer bemerkenswerten Tech-Rallye, wobei die Alibaba -Aktien um 8,6 % auf ein Viermonatshoch stiegen, nachdem The Information über eine strategische Partnerschaft mit Apple zur Entwicklung von KI-Funktionen für iPhones in China berichtet hatte. Die Nachricht verstärkte den wachsenden Optimismus in Bezug auf die KI-Fähigkeiten chinesischer Technologieunternehmen.

Der Vorsitzende der US-Notenbank, Powell, schlug in seiner Anhörung vor dem Kongress einen vorsichtigen Ton an und betonte, dass die starke Wirtschaft und die hartnäckige Inflation keine Eile bei der Senkung der Zinssätze bedeuteten. Die Märkte reagierten darauf, indem sie nur noch eine Zinssenkung bis September 2025 einpreisten, nachdem zuvor zwei Senkungen in diesem Jahr erwartet worden waren.

Der japanische Yen setzte seinen Rückgang am dritten Tag in Folge fort und schwächte sich um 0,7 % auf 153,63 pro Dollar ab, was auf die wachsende Besorgnis über die Einbeziehung Japans in Trumps Zollpläne zurückzuführen ist. Die japanische Regierung beantragte offiziell eine Befreiung von den neuen 25-prozentigen Stahl- und Aluminiumzöllen, was die wachsenden Handelsspannungen unterstreicht.

Die globalen Anleiherenditen stiegen, da sich die Anleger vor den wichtigen US-Inflationsdaten neu positionierten, wobei die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen 4,55 % erreichte. Auch die Renditen japanischer und australischer Staatsanleihen stiegen, was die allgemeine Erwartung des Marktes widerspiegelt, dass die Zentralbanken die höheren Zinssätze länger beibehalten werden.

Der Markt für Kryptowährungen zeigte nach den jüngsten Rekordläufen Anzeichen einer Abkühlung: Bitcoin fiel um 1,1 % auf 95.321 US-Dollar und Ether um 1,4 % auf 2.586 US-Dollar. Der Rückgang kam, als Trump plante, den kryptofreundlichen Brian Quintenz, den derzeitigen Leiter der Kryptopolitik von a16z, zum Leiter der CFTC zu ernennen.

Die Ölpreise gaben nach, nachdem ein Branchenbericht einen erheblichen Anstieg der US-Rohöllagerbestände vermeldete, wobei WTI auf 73,07 $ und Brent auf 76,75 $ fiel. Der Markt ist weiterhin besorgt über die globale Nachfrage angesichts der eskalierenden Handelsspannungen und ihrer möglichen Auswirkungen auf das Wirtschaftswachstum.

Die indische Zentralbank verstärkte ihre Marktinterventionen und bot an, 2,50 Billionen Rupien (28,85 Milliarden US-Dollar) über eine Overnight-Repo-Auktion mit variablem Zinssatz zu injizieren – die größte Einzeltagesinfusion seit über einem Jahr. Dieser Schritt folgt auf aggressive Dollarverkäufe zur Stützung der Rupie angesichts von Portfolioabflüssen.

Russland startete einen Raketenangriff auf Kiew, während sich der US-Finanzminister Bessent auf den ersten Besuch des Trump-Kabinetts in der Ukraine vorbereitet. Ersten Berichten zufolge gab es ein Todesopfer und Brände in vier Bezirken. Der Besuch erfolgt, während Trump Vereinbarungen über den Zugang zu Bodenschätzen im Austausch für Verteidigungshilfe anstrebt.

Apple prüft laut Nikkei Asia Möglichkeiten zur Herstellung von iPhones in Indonesien, um ein von der Regierung verhängtes Verkaufsverbot für seine neuesten Modelle aufzuheben. Die Initiative wäre Apples erstes iPhone-Produktionsprojekt in dem Land und kommt zu einem Zeitpunkt, an dem das Unternehmen mit sinkenden Verkaufszahlen in China konfrontiert ist.

Der chinesische Elektrofahrzeughersteller BYD erreichte neue Rekordhöhen, da Investoren ihr Vertrauen in seine Strategie des intelligenten Fahrens und den wachsenden Wettbewerb mit Tesla zum Ausdruck brachten. UBS-Strategen deuteten an, dass die breitere KI-getriebene Rally bei chinesischen Aktien „noch nicht einmal zur Hälfte abgeschlossen" sein könnte, und Morgan Stanley und JPMorgan schlossen sich dieser optimistischen Einschätzung an.

Der Gouverneur der Bank of Japan, Ueda, warnte vor anhaltenden Risiken der Lebensmittelpreisinflation, während er das 2%-Ziel beibehielt, und wies darauf hin, dass steigende Preise für häufig gekaufte Produkte sich negativ auf das Leben der Menschen auswirken. Die Kommentare folgen auf die jüngste Entscheidung der BOJ, die kurzfristigen Zinssätze auf 0,5 % anzuheben, den höchsten Stand seit 17 Jahren.

