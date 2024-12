Der XTB Morgenticker (12.12.2024)

Die Stimmung am Wall Street-Handelstag war gestern sehr positiv, da der Nasdaq 100 um fast 1,9 % stieg. Im Rampenlicht des Marktes standen die Aktien von Broadcom , die um mehr als 6 % stiegen, nachdem bekannt wurde, dass sich das Unternehmen in der Entwurfsphase befindet und KI-Chips für Apple produzieren wird; die aktuelle Kapitalisierung des Unternehmens beträgt 820 Milliarden US-Dollar. Der S&P 500 -Index stieg um fast 0,9 %, während der Dow Jones / DJIA mehr als 0,2 % verlor.

um fast 1,9 % stieg. Im Rampenlicht des Marktes standen die Aktien von , die um mehr als 6 % stiegen, nachdem bekannt wurde, dass sich das Unternehmen in der Entwurfsphase befindet und KI-Chips für produzieren wird; die aktuelle Kapitalisierung des Unternehmens beträgt 820 Milliarden US-Dollar. Der -Index stieg um fast 0,9 %, während der mehr als 0,2 % verlor. Die gestrige Verbraucherpreisinflation stieg wie erwartet um 2,7 % im Jahresvergleich, während der Kern-Verbraucherpreisindex um 3,3 % stieg; nach den Daten preisen die Trader eine fast sichere Zinssenkung der Fed im Dezember und immer noch drei Zinssenkungen im Laufe des Jahres 2025 ein, obwohl diese Wette vor dem Hintergrund der neuen Regierung und möglicher Zölle immer noch unsicher erscheint und sich erheblich ändern könnte. Die Renditen für 10-jährige US-Staatsanleihen stiegen gestern leicht auf 4,28 % an.

Die gestern veröffentlichten Gewinne des Software-Riesen Adobe (ADBE.US) fielen höher aus als erwartet, allerdings fielen die Aktien im nachbörslichen US-Handel um 9 %, da das Unternehmen eine geringere Umsatzdynamik als erwartet erwartet. Der Umsatz lag bei 5,67 Mrd. USD gegenüber 5,61 Mrd. USD erwartet, mit einem bereinigten Gewinn je Aktie von 4,81 USD gegenüber 4,67 USD, die an der Wall Street erwartet wurden. Das Unternehmen erwartet für dieses Quartal einen bereinigten Gewinn je Aktie von 4,95 bis 5 USD gegenüber 5 USD erwartet, mit einem Umsatz von 5,63 bis 5,68 USD gegenüber 5,72 USD, die an der Wall Street erwartet wurden

fielen höher aus als erwartet, allerdings fielen die Aktien im nachbörslichen US-Handel um 9 %, da das Unternehmen eine geringere Umsatzdynamik als erwartet erwartet. Der Umsatz lag bei 5,67 Mrd. USD gegenüber 5,61 Mrd. USD erwartet, mit einem bereinigten Gewinn je Aktie von 4,81 USD gegenüber 4,67 USD, die an der Wall Street erwartet wurden. Das Unternehmen erwartet für dieses Quartal einen bereinigten Gewinn je Aktie von 4,95 bis 5 USD gegenüber 5 USD erwartet, mit einem Umsatz von 5,63 bis 5,68 USD gegenüber 5,72 USD, die an der Wall Street erwartet wurden Die Stimmung während des asiatischen Handels war eindeutig positiv. Der Hang Seng in China legte um fast 2 % zu, der Nikkei in Japan um 1,4 % und der KOSPI in Südkorea um 1,6 %. Der ASX in Australien verlor fast 0,3 %, nachdem die Beschäftigungsdaten in Australien „zu optimistisch“ ausgefallen waren. Die Veränderung betrug 35,6 Tausend, erwartet wurden 25 Tausend, nach zuvor 15,9 Tausend; die Arbeitslosenquote lag bei 3,9 % gegenüber 4,2 % erwartet und 4,1 % zuvor

in Japan um 1,4 % und der in Südkorea um 1,6 %. Der in Australien verlor fast 0,3 %, nachdem die Beschäftigungsdaten in Australien „zu optimistisch“ ausgefallen waren. Die Veränderung betrug 35,6 Tausend, erwartet wurden 25 Tausend, nach zuvor 15,9 Tausend; die Arbeitslosenquote lag bei 3,9 % gegenüber 4,2 % erwartet und 4,1 % zuvor EURUSD legt um 0,18 % zu, wobei der kanadische Dollar gegenüber dem Dollar am meisten zulegte; das AUDUSD -Paar ist um 0,75 % gestiegen, unterstützt durch solide Daten aus der australischen Wirtschaft

legt um 0,18 % zu, wobei der kanadische Dollar gegenüber dem Dollar am meisten zulegte; das -Paar ist um 0,75 % gestiegen, unterstützt durch solide Daten aus der australischen Wirtschaft Der USDCHF gibt leicht nach, da die Märkte heute auf die Entscheidung der SNB warten, die heute um 9:30 Uhr dt. Zeit angesetzt ist. Die Anleger erwarten, dass die Bank die Zinsen um 25 Basispunkte auf 0,75 % senken wird.

gibt leicht nach, da die Märkte heute auf die Entscheidung der SNB warten, die heute um 9:30 Uhr dt. Zeit angesetzt ist. Die Anleger erwarten, dass die Bank die Zinsen um 25 Basispunkte auf 0,75 % senken wird. Edelmetalle legen heute zu; Silber ist um fast 1 % gestiegen, Platin und Palladium um 1,5 %. Gold wird über 2.700 $ pro Unze gehandelt.

ist um fast 1 % gestiegen, und um 1,5 %. wird über 2.700 $ pro Unze gehandelt. Öl wird nur geringfügig höher gehandelt, aber NATGAS steigt um 0,5 % auf 3,36 $/MMBtu. Die Volatilität bei den Agrarrohstoffen ist begrenzt; Weizen- und Sojabohnen-Futures verlieren im Bereich von 0,6 %.

steigt um 0,5 % auf 3,36 $/MMBtu. Die Volatilität bei den Agrarrohstoffen ist begrenzt; Weizen- und Sojabohnen-Futures verlieren im Bereich von 0,6 %. Laut dem CEO der Bank of America, Moynihan, sehen US-Unternehmen die Vorschriften unter Trump als günstiger an. Ein Beamter des US-Finanzministeriums teilte mit, dass „die Einnahmen, Ausgaben und das Defizit der USA im November für diesen Monat allesamt Rekordhöhen darstellen“.

Das Defizit des US-Haushalts im Jahr 2025 beläuft sich seit Jahresbeginn auf 624 Mrd. USD gegenüber einem vergleichbaren Defizit von 381 Mrd. USD im Haushaltsjahr 2024. Der Saldo des US-Bundeshaushalts belief sich auf -366,76 Mrd. USD gegenüber -356 Mrd. USD und -257 Mrd. USD zuvor

Die Aufmerksamkeit der Märkte konzentriert sich heute auf 1:30 Uhr, wenn die US-Arbeitslosenanträge, die Inflationsrate der US-Produzenten (PPI) für November und die Entscheidung der Europäischen Zentralbank veröffentlicht werden. Der Markt erwartet, dass die Bank die Zinsen um 25 Basispunkte senkt; eine Senkung um 50 Basispunkte ist zwar nicht unmöglich, wird aber mit einer viel geringeren Wahrscheinlichkeit eingepreist. 2024 KENNT EINEN SIEGER! AUSGEZEICHNET vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de!

vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de! Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

bei XTB! Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 74% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.