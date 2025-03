Der XTB Morgenticker (13.03.2025)

Die US-Aktienindizes konnten gestern einen Teil ihrer jüngsten Verluste wieder wettmachen, nachdem die Verbraucherpreisinflation im Februar niedriger als erwartet ausgefallen war. Der Nasdaq führte die Gewinne an (+1,2 %), gefolgt vom S&P 500 (+0,5 %) und dem Russell 2000 (+0,14 %), während der Dow Jones als einziger Index mit einem Minus von 0,2 % im Minus schloss.

Die asiatischen Märkte verzeichnen Verluste, wobei der HSCEI um 1,1 % nachgab und damit seine Rally seit der Amtseinführung von Donald Trump im Januar abflachte, während der Shanghai SE Composite (-0,66 %) und der südkoreanische Kospi (-0,43 %) ebenfalls nachgaben. Der japanische Nikkei 225 zeigt sich mit einem Plus von 0,13 % verhalten optimistisch.

Zu den wichtigsten makroökonomischen Daten, die heute veröffentlicht werden, gehören die Industrieproduktion der Eurozone und die Inflation des US-amerikanischen Erzeugerpreisindex (PPI).

